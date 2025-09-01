Oroscopo del mese di settembre 2025, le previsioni segno per segno di Ginny

Tra eclissi e grande triangolo di pianeti lentissimi, l’oroscopo del mese di settembre 2025 è davvero un richiamo ad essere dolci e centrati in mezzo a tante energie. Ecco le previsioni segno per segno per il prossimo mese.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo del mese di settembre 2025 si presenta subito particolarmente intrigante per due motivi fondamentali: il primo è che questo sarà il mese delle eclissi e il secondo è che in questo mese, per tutto il mese, i tre pianeti lenti che formano tra loro un triangolo di sollecitazione reciproca, che è l'elemento astrologico più importante di tutto l'anno, si troveranno tutti al grado uno. Quindi il loro allineamento sarà perfetto!

Questi tre pianeti insieme amplificano le energie, la velocità, il bisogno di cambiamento, l'innovazione e la tecnologia, ma anche l'aggressività, l'audacia, il desiderio di imporsi. Le eclissi, invece, che si svolgono nel segno dei Pesci (l'eclissi di Luna del 7 settembre) e nel segno della Vergine (l'eclissi di Sole del 21 settembre) ci indicano quanto sia necessario essere maturi e consapevoli dei beni materiali e dell'efficienza alla quale andiamo incontro, ma contemporaneamente ci spingono verso un pensiero più alto, ampio, umano e spirituale.

Ariete

C'è ancora un Marte in opposizione con il quale dovertela vedere fino al 23 del mese. Questo significa che, almeno per il momento, le tue doti guerriere saranno decisamente smussate, temperate, ridotte al minimo. Non è necessariamente un male, soprattutto perché, a differenza del mese di agosto, adesso la dea dell'amore sarà dalla tua parte e quindi questa maggiore delicatezza non ti sembrerà debolezza ma piuttosto calma, morbidezza, profondità e sensibilità. Direi un gran passo avanti! Qualsiasi cosa ti frulli nella testa, però, cerca di metterla nero su bianco fin da subito, senza attendere troppo. Infine, ti ricordo che anche se gli Ariete che sono stati coinvolti dal pianeta Saturno negli ultimi mesi sono stati soltanto i nati nei primissimi due o tre giorni del segno, da adesso ti puoi ritenere (temporaneamente) libero da questo pianeta che ci chiede di fare i conti con grande maturità.

Voto 6

Toro

Questo mese di settembre è giusto giusto il mese ideale per rimettere la testa a posto, rimettere ordine, ritrovare il tuo equilibrio e soprattutto predisporre tutto affinché i tuoi obiettivi siano raggiunti con successo! Senza esagerare, dato che già dalla fine del mese Marte a sfavore ti farà sentire così stanco da contare subito i giorni che ti separano dalle nuove vacanze, quelle di Natale. In compenso, se la condivisione di ricordi e progetti non sarà proprio il tuo forte nei giorni di settembre, Mercurio ti permetterà di usare le parole giuste per descrivere tutto quello che pensi e provi. Le persone intorno a te non si sentiranno abbandonate se racconterai loro che preferisci tenerti del tempo libero da usare tra te e i tuoi pensieri.

Voto 6 e mezzo

Gemelli

Fosse per te continueresti il periodo di vacanza e, anzi, credo proprio che sia probabile che, anche se il tuo corpo fisicamente si presenterà in ufficio nel mese di settembre, la tua testolina resterà vagante e sognante, spesso appisolata. Tutte le tue energie le userai piuttosto per farti bello, per affascinare le persone che ti circondano e ricevere in cambio complimenti e amore. In fondo è solo questo che ti interessa! In compenso, quanto a relazioni sentimentali di ogni genere, sarai decisamente impagabile: generoso, coinvolgente, affascinante, quasi irresistibile e di sicuro il miglior compagno di serate che ci possa capitare. Per l'intelletto pronto a rimettersi con la testa sui libri e sui conti, però, dobbiamo aspettare almeno il 20 del mese.

Voto 7

Cancro

Riparti a rallentatore in questo mese di settembre, ma so benissimo che la cosa non ti creerà alcun problema. Anzi, conoscendoti è davvero la cosa migliore che ti possa succedere, soprattutto dopo l'estate così intensa che hai appena trascorso. Questo è il momento di rimettersi in pista ma a passi ben controllati e misurati, come se fossi un equilibrista sul filo. Sono contenta se riesci a non esagerare, anche perché tutte le energie che puoi preservare nelle prime settimane di settembre le avrai a disposizione a partire dal 23 del mese, quando finalmente ti sentirai pronto per prendere delle decisioni sagge e risolute. Ritagliati ancora momenti di relax come la pennichella dopo pranzo o la domenica pomeriggio in campagna.

Voto 6 e mezzo

Leone

Ricominciare la routine quotidiana con Venere dalla tua parte direi che è di gran lunga uno dei modi più dolci, più delicati di rimettersi in gioco. Soprattutto, non dimentichiamocelo, dopo un'estate che ti ha visto particolarmente concentrato nell'indagare la profondità dei tuoi pensieri. Adesso, con Venere e Marte entrambi a favore, senti che il tuo fascino è decisamente accresciuto, forse ti rendi conto di quanto possa essere carismatico e sexy un intelletto particolarmente allenato! Sei pronto a rimetterti in gioco davvero alla grande, almeno fino al 23 del mese, quando un colpo di coda di Marte a sfavore potrebbe richiederti di rallentare, soprattutto quanto a buoni propositi per l'anno nuovo. Insomma, forse sei partito un po' troppo in quarta!

Voto 9

Vergine

Sarai tu uno dei segni zodiacali protagonisti di questo oroscopo del mese di settembre, cara Vergine. Questo mese, però, nonostante le eclissi che ti fanno mettere in discussione alcuni dei valori di giudizio e dei parametri con i quali guardi alla vita e ai risultati, tuttavia ti sosterrà. Il mese parte subito con Mercurio proprio nel tuo segno, il pianeta del pensiero che ti dona maturità e ordine nel momento in cui ci rimettiamo nel mondo operativamente. Poi, dal 20 del mese, anche Venere entrerà nel tuo segno zodiacale ad ammorbidirti, addolcirti e amplificare la parte emotiva, così ti permetterai in modo più umano di vivere anche la parte delle eclissi che spronano a dare spazio al metafisico.

Voto 8

Bilancia

Ricominci l'anno lavorativo con Marte proprio nel tuo segno zodiacale fino al 23 del mese. Questo significa che scendi in campo combattiva e determinata, molto di più di quanto non siamo abituati a vederti. Dopo l'estate che ti ha fatto mettere in discussione, adesso senti di aver bisogno di poche cose, pochi amici, poche rassicurazioni, ma su quelle fondi il tuo benessere. Lasci andare il superfluo e tutto quello che spesso è più un'aspettativa di prigione e perfezionismo che non un tuo reale desiderio. Viaggi leggera in questo mese di settembre!

Voto 8 e mezzo

Scorpione

Per sentirti davvero protagonista dell'oroscopo del mese di settembre dovrai aspettare il 23, quando il tuo amato pianeta Marte entrerà nel tuo segno zodiacale per starci i classici 45 giorni. Prima di allora, però, te la dovrai vedere con il desiderio di chiuderti nella tua caverna, come se fossi un topolino nella tana (o nella biblioteca). Tutta colpa di Venere a sfavore e di Mercurio che ti amplifica il bisogno di approfondire, comprendere, ascoltare, leggere e studiare. Insomma, tutti gli inviti per feste, aperitivi, rumorosi incontri di saluti post-vacanze li declinerai con poca eleganza. Diciamo che ti stai già preparando la tua stagione preferita e i tuoi ritmi di vita preferiti, quelli autunnali.

Voto 7

Sagittario

È stata un'estate davvero impegnativa per le tue facoltà intellettuali, ma di sicuro ti ha portato grande crescita personale! Adesso, però, anziché rimetterti subito sui tuoi doveri, preferisci prendertela comoda e ciondolare ancora un po' tra piaceri, coccole, rallentamenti ed evasioni fantastiche. Venere e Marte, infatti, sono dalla tua parte e l'amore sarà il tuo primo ma anche l'unico obiettivo delle giornate. Possono aspettare i buoni propositi, le e-mail dei clienti e tutte le urgenze, perché tu senti ancora di avere bisogno di riempire lo spazio del cuore, come se fosse la valigia del rientro. Le eclissi poi ti coinvolgeranno parecchio ed è per questo che, maestro come sei, metterai in discussione l'importanza della performance a sostegno invece di valori e ideologie più umanitari.

Voto 8 e mezzo

Capricorno

Abbiamo detto diverse volte che questo non sarà proprio il periodo più leggero da ricordare in futuro, ma piuttosto un momento nel quale è necessario rimettere le cose in ordine e fare spazio a nuovi progetti e nuove idee. Marte, infatti, anche in questo mese di settembre continua a essere a tuo sfavore (solo fino al 22, poi diventerà amico) e ti toglierà buona parte della sicurezza in te stesso, insieme a quei modi aggressivi che ogni tanto ti rendono difficile collaborare e confrontarti. Il bello, infatti, è che fin da subito, in questo oroscopo del mese di settembre, il pianeta Mercurio — fonte di idee, spunti, dialogo e movimento anche del pensiero — ti sosterrà alla grande.

Voto 6

Acquario

Se l'estate ti ha riservato un Mercurio retrogrado e poi diretto, sempre in opposizione, il mese di settembre ti ridona la velocità intellettuale, ma ti oppone il pianeta dell'amore, della gentilezza e della delicatezza. Queste ultime caratteristiche non le riservi mai né agli altri né tantomeno a te stesso. Sembri rimasto incastrato nei pensieri profondi di agosto e adesso non hai molta voglia di condividere quelle che sono state le tue risposte personali. Marte a tuo favore fino al 22 del mese amplifica la tua caratteristica indipendenza che, qualche volta, esclude quasi completamente le persone che ti circondano e ti fa agire in piena autonomia. Ricordati di non esagerare con la durezza delle prese di posizione, che potrebbero ferire le persone che ti vogliono bene.

Voto 5

Pesci

Le eclissi di questo periodo non potevano scegliere segno zodiacale più giusto di te per costringerci a restare connessi alla nostra parte più umana e spirituale, a fronte della velocità e del cambiamento tecnologico che la vita ci propone. Certo, con Mercurio in opposizione nei primi 20 giorni del mese, avrai la sensazione di essere un alieno, di non riuscire a conformarti o a gioire di quello che fa stare bene le persone che ti circondano. Nonostante la sensazione di solitudine e soprattutto l'impressione di non riuscire a spiegare quello che davvero senti e a connetterti con gli altri intorno, sappi che sarai un punto di riferimento importante, soprattutto quanto a valori e visioni. Dal 20 del mese, con Venere in opposizione ma Marte a favore, risentirai forte il bisogno di esprimere ciò che senti, non sempre con la dolcezza e il calore al quale ci hai abituati. In quel caso, però, il tuo partner potrà godere delle tue energie erotiche, anche quando sembrerai assente dal punto di vista emotivo. Soltanto i Pesci nativi negli ultimissimi giorni del segno vedranno il ritorno di Saturno, che chiede a gran voce di risolvere tutto quello che è rimasto in sospeso.

Voto 7 e mezzo