Oroscopo di oggi martedì 11 ottobre 2022: Sagittario e Pesci ritrovano un po’ di senno Oroscopo di oggi, martedì 11 ottobre 2022, e previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Dopo la fortissima Luna piena di domenica sera, si vede tornare Mercurio in Bilancia. Il pianeta del pensiero nel segno più diplomatico che ci sia, potrebbe essere utile per mantenere la calma nei prossimi giorni.

L'oroscopo di oggi, martedì 11 ottobre 2022, e le previsioni astrali su amore, lavoro e fortuna segno per segno. Mercurio è rientrato in Bilancia ufficialmente.

Dopo una retrogradazione che l'aveva riportato negli ultimi gradi della Vergine, adesso ricomincia il suo percorso cercando di rimettere un po' di ordine.

Con la Luna nel segno del Toro, oramai in fase ufficialmente calante, il segno fortunato è il Toro stesso. Mentre il segno sfortunato è lo Scorpione, che se ne farà una ragione. Forse.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

I tuoi scherzi, ahimè, fanno ridere soltanto te. Ora che hai Mercurio in opposizione, le tue parole vengono male interpretate, proprio come per il ragazzo che illude la fidanzata e un intero stadio con una finta promessa di matrimonio fatta con una caramella. Senza che tu te ne renda conto, sei un maldestro ragazzaccio.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: i tuoi complimenti sono come le barzellette di cattivo gusto.

Lavoro: sarebbe meglio fare un ripassino di grammatica e sintassi.

Salute: scatenati unicamente in palestra.

Il consiglio del giorno: se pensi di fare il conto del consumo dei Kilowatt dei tuoi elettrodomestici, lascia perdere. Voto 5 –

Toro

In questi tempi in cui si parla unicamente di risparmio energetico, anche il brand Barilla appoggia la cottura passiva della pasta. Tu, che in cucina sei un vero asso, sono certa che hai già in mano tutti i tempi giusti per ottenere un risultato perfetto. Complice anche oggi la Luna, che ti fa mettere grande passione in tutto quello che fai.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: opti per moderazione e funzionalità. Praticamente ti concedi solo quando ti va.

Lavoro: prendere decisioni categoriche non è il tuo forte, ma ora è arrivato il momento di mettere qualche punto.

Salute: le meditazioni profonde servono per schiarire la mente e decidere di prendere delle decisioni con una chiara direzione. Provaci.

Il consiglio del giorno: la mattina, invece del solito caffè, puoi prendere un buon ginseng, una valida alternativa soprattutto per ridurre l’apporto quotidiano di caffeina.

Voto 7

Gemelli

Ora che avete riacquisito totalmente tutte le vostre capacità razionali, perché Mercurio è tornato dalla vostra parte, siete più efficienti dello Stato della Finlandia che applica moltissime procedure e un’attenta comunicazione, per combattere il diffondersi delle fake news. Le bufale online devono rimanere tali, ovvero fare ridere su argomenti frivoli. Senza un po’ di sano umorismo, che gusto ci sarebbe?

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: vi siete magicamente trasformati nel fidanzato perfetto da presentare alla mamma.

Lavoro: ad ogni domanda avete sempre a portata di mano la risposta giusta.

Salute: buon umore dilagante.

Il consiglio del giorno: iniziate a pensare già ai regali di Natale, così da potervi godere al massimo tutte le settimane dell’avvento, tra incontri e aperitivi, senza dovervi stressare a destra e a sinistra per fare gli ultimi regali.

Voto 8 –

Cancro

Non fa per te andare nei campi alla ricerca di piante ed erbe selvatiche da proporre in cucina. Con Mercurio contro, il rischio è che anche tu possa raccogliere mandragora al posto degli spinaci, causando una bella intossicazione a te e a tutti i tuoi ospiti. Magari ti può aiutare ricordare che questa pianta è stata utilizzata da Harry Potter per fare un disincanto contro la pietrificazione del basilisco.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: passi ore a riguardare le foto dei tuoi ex.

Lavoro: pur di non essere disturbato ti chiudi in bagno per ore.

Salute: concediti una lunga dormita ristoratrice.

Il consiglio del giorno: appassionati ai programmi della TV di questa stagione. Perché ‘Ballando con le stelle’ è assolutamente imperdibile.

Voto 5 –

Leone

Questo per te è un momento di grande successo, proprio perché Mercurio si aggiunge alla lista di pianeti a tuo favore. Fai più scalpore del più giovane laureato di giurisprudenza che ha solo vent’anni. Tu ora puoi proprio tutto.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: coccole e smancerie sono il tuo must serale.

Lavoro: sbraiti affermazioni e promesse meglio di un politico.

Salute: tutto, ma proprio tutto, ti viene facilissimo. Sfrutta questo tuo super potere.

Il consiglio del giorno: organizza un weekend romantico tra le colline della Maremma con la tua dolcezza metà.

Voto 7 e mezzo

Vergine

Ti rimane la tua grande conoscenza innata, anche se Mercurio ti ha abbandonata. Tu sei efficiente e disponibile, come il robot Otto Diy che dà indicazioni e informazioni ai passeggeri all’interno dell’aeroporto di Fiumicino. Aiutare le altre persone in qualsiasi modo per te resta sempre un immenso piacere.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: avresti bisogno di un po’ di calore, e non si tratta della buole dell’acqua calda.

Lavoro: tutti zitti e attenti.

Salute: non abbatterti troppo se le tue magliette non sono più in ordine per sfumatura e colore.

Il consiglio del giorno: guarda i tutorial su Pinterest per preparare il tuo costume di Halloween. La parte che ti piacerà di più sarà di essere tra i primi a realizzare la propria maschera mostruosa.

Voto 6 +

Bilancia

Ti senti indiscutibilmente onnipotente ora che hai tutti i pianeti veloci (Mercurio, Marte e Venere) dalla tua. Proprio come Elon Musk che sta puntando, per l’ennesima volta, all’acquisto di Twitter per creare l’App ‘totale’. Tu puoi permetterti di pensare in grande proprio come una vera megalomane.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore sprizzi amore e sensualità da tutti i pori.

Lavoro dimmi un po’, quanto ti piace avere sempre ragione?

Salute: anche la cellulite è scomparsa, in fuga per qualche meta sconosciuta.

Il consiglio del giorno: solo tu puoi permetterti di acquistare i pantaloni cargo, che tanto sono in voga in questa stagione, e portarli anche a una serata elegante. Quando si parla di abbinamenti di moda non hai rivali.

Voto 8 e mezzo

Scorpione

Hai bisogno di distrazione, e la cosa migliore per te è sicuramente leggere riviste di gossip. Una delle ultime notizie riguarda la soap-opera tra i reali danesi, dove il principe Joachim è stato allontanato di recente perché “ci prova“ con la cognata, ovvero la futura regina. Una pausa dalle tue strategie macchinose, ora che Mercurio ti ha salutato, è doverosa.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: per oggi sei in pausa riflessiva.

Lavoro: prenditi un break da tutte le tue battaglie.

Salute: consola il tuo animo irrequieto con un buon pranzetto autunnale a base di funghi.

Il consiglio del giorno: per le curiosità gastronomiche relative soprattutto ai latticini, segui Daniela Marfisa, che spiega la differenza tra la mozzarella industriale e quella fatta a mano. Così potrai imparare qualcosa di nuovo in un’atmosfera leggera.

Voto 6 –

Sagittario

Finalmente torni il sapientone che tutti quanti conosciamo, perché Mercurio ti è amico. Potrai quindi lanciarti in dichiarazioni alla Brunello Cucinelli, dove si evidenzia l’importanza di lavorare meno ore al giorno per dare più spazio alla propria anima. Siamo tutti qui pronti per ascoltare queste e altre indicazioni su come comportarci in futuro.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: decanti poesie d’amore meglio di Cyrano.

Lavoro: pronto a rimettere i panni del bravo professore.

Salute: ora puoi ritornare a viaggiare anche con la mente.

Il consiglio del giorno: regalati un bel ritratto, o anche solo un selfie, è da stampare e tenere come un saltino nel portafoglio nei giorni in cui ti senti scoraggiato.

Voto 7

Capricorno

L’unica cosa che ti impegna al massimo e ti fa alzare le chiappette è quando ti si parla delle tue finanze. Proprio come i ristoratori, che hanno deciso di abolire nei loro menù arrosti e brasati, preferendo le cotture veloci a quelle stralunghe. Tu, con Giove in opposizione, senti che le tue finanze scappano come l’acqua da un bacino a cui al momento è stata aperta la diga. Si salvi chi può.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: sei dolce solo con il tuo conto in banca.

Lavoro: discutere con te è come schiantarsi contro un muro. Meglio perdere qualche calcinaccio che smuovere la propria coscienza.

Salute: dire che hai le palle girate è davvero riduttivo.

Il consiglio del giorno: ai weekend fuori porta o in una grande città, tu preferisci di gran lunga scoprire il tuo territorio. Meglio se con lunghe e economiche passeggiate.

Voto 5 e mezzo

Acquario

Il rapper Thasup ha appena esordito con un nuovissimo album, per lo più incomprensibile agli over '30. Tu, che hai guadagnato adesso i favori di Mercurio, sei il segno giusto per poter tradurre a noi ‘anzianotti’ tutti i testi del rapper. Oltretutto il ragazzo dice un sacco di cose intelligenti e usa termini che dovremmo tutti imparare per sentirci più vicini alle nuove generazioni.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: sono tutti ai tuoi piedi. Quasi quasi ti annoia.

Lavoro: anche oggi avrai sempre ragione.

Salute: ti devi abituare, per il momento, a questo stato di grazia in cui tutto ti riesce al primo colpo.

Il consiglio del giorno: vista la forma strepitosa, vai a fare un giro in un negozio di Victoria's Secret a provare quel completino che mai avresti avuto il coraggio di indossare.

Voto 8 e mezzo

Pesci

Vi sentite la testa finalmente più leggera con Mercurio che si è tolto dall’opposizione, per cui potete riprendere a fantasticare su come realizzare i vostri sogni. Prendete spunto dalla brava Martina Aloi, una delle poche ragazze che nella zona di Roero va a caccia di tartufi. Superare limiti e tradizionalismi adesso diventa per voi molto più facile.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: siete ancora un po’ freddini. Aumentate la temperatura!

Lavoro: finalmente non litigate più con la fotocopiatrice del piano.

Salute: siete senza forze, ma ora potete farvene una ragione.

Il consiglio del giorno: potresti provare lo sport del canottaggio. Ma non nel ruolo del rematore, ma in quello dell’incitatore. Fare la zavorra sulla barca sarà più piacevole di quello che pensate.

Voto 6 e mezzo