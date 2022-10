Oroscopo di oggi giovedì 6 ottobre 2022: Bilancia e Gemelli si godono un giorno da star Oroscopo di oggi, giovedì 6 ottobre 2022, e previsioni su amore, lavoro e fortuna per tutti i segni zodiacali. Continua a sentirsi la tensione con Saturno quadrato a Urano e Mercurio opposto a Nettuno. La bella notizia, però, è che Mercurio è anche trigono a Plutone. C’è confusione, ma ci permette di arrivare al nocciolo delle questioni.

L'oroscopo di oggi, giovedì 6 ottobre 2022, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Oggi la tensione c'è e si sente. Quindi concentriamoci sulle cose belle: Mercurio trigono a Plutone porta un pensiero profondo, comprensivo, capace di andare al di là della superficie. Ottimo anche per affrontare questi momenti di crisi.

Con la Luna che percorre durante la giornata gli ultimi gradi dell'Acquario, e nel pomeriggio entra in Pesci, il segno sfortunato è il Toro e il segno fortunato i Gemelli.

Ariete

Il tuo modo di esprimerti è certamente deciso, chiaro ma irruento, e pecca di empatia, proprio a causa di Venere opposta. Proprio per questo motivo, ogni volta che ti esponi dovresti cercare di captare gli sguardi di dissenso, invece di ritrovarti alla fine del discorso cassato dal tuo pubblico, proprio come Giovanni Ciacci al grande fratello VIP. L’aggressività in queste situazioni è un vero svantaggio.

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: devi fare ripetizioni di preliminari.

Lavoro: sbandieri promesse manco fossi in campagna elettorale.

Salute: per il tuo animo infeltrito ci vorrebbero litri di coccolino. Ma per te sarà difficilmente reperibile.

Il consiglio del giorno: segui su Instagram @alessandra.battaglia.voce per imparare a parlare correttamente, accenti compresi.

Voto 6 –

Toro

Che gli sponsor del GF Vip, dopo la bufera della scorsa settimana, vogliono prendere le distanze dal programma non ti stupisce affatto. In questo caso, tu saresti il personaggio perfetto per convincerli a fare dietro front con un semplice, ma molto convincente discorso perché, con Mercurio, sai motivare qualsiasi tua affermazione rendendola irresistibile. Hai la grande capacità di spostare qualsiasi opinione, anche quella pubblica.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: al momento prediligi un po’ di dieta emotiva.

Lavoro: per fare più velocemente, vorresti manovrare tutto e tutti con un joystick.

Salute: modalità buldozer on.

Il consiglio del giorno: coltiva le piantine autunnali. Il tuo rinomato pollice vere non deve assolutamente essere sprecato.

Voto 6 –

Gemelli

Con Mercurio ancora contro, potreste facilmente confessare le vostre marachelle, proprio come Cassano che ricorda di quando, dopo essersi infilato le dita nel naso, le ripuliva nella tazza del tè di Batistuta. Se pensate di fare i simpatici burloni vi assicuro che anche questa volta avete toppatto.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: una vera sex machine.

Lavoro: per ottenere quello che volete basta solo la vostra bella presenza. Non dovete strafare.

Salute: bellezza raggiante, da illuminare casa senza dover accendere la luce. Mica male.

Il consiglio del giorno: optate per le candele per la cena. Così otterrete con poco una serata romantica e risparmierete sull’elettricità.

Voto 7 e mezzo

Cancro

Sei disposto a fare carte false pur di stare vicino alle persone a cui vuoi bene o a cui tieni in particolar modo. Anche spendere ben 350 € per un posto divano nell’appartamento con i tuoi compagni di università. Un vero scandalo, ma con Venere contro, passi sopra anche alla dignità.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: è un po’ controverso, da una parte lo desideri ardentemente mentre dall’altra lo rifuggi.

Lavoro: l’insicurezza può giocarti brutti scherzi. Dovresti essere più certo delle tue capacità.

Salute: per stare in forma devi convincerti che sia fondamentale sudare un po’.

Il consiglio del giorno: le scarpe a punta con tacco vertiginoso sono tornate in voga. Preparati psicologicamente a questa tortura.

Voto 6

Leone

Abbandonati agli ottimi influssi di una Venere splendente. Proprio come Belen che, dopo il vociferare di tutta l’estate, torna felicemente a casa di De Martino. Per te, al momento, i romanzi romantici e struggenti sono finiti per dare spazio ad un lieto racconto stile ‘torna a casa Lessie’.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: pare proprio che le cose qui si stiano facendo davvero serie.

Lavoro: hai inforcato un trend davvero positivo, stile onda verde dei semafori in città.

Salute: spostarti vorticosamente per impegni e commissioni è semplice e leggero come un passatempo.

Il consiglio del giorno: regalati una esperienza nuova, tipo partecipare ad un’asta online per acquistare opere d’arte. Ce ne sono per tutti i gusti e per tutti i portafogli.

Voto 7

Vergine

Lo so che hai sempre tutto perfettamente sotto controllo, perché la tua razionalità è ancora più enfatizzata dalla presenza di Mercurio. Per una volta, però, potresti provare stupore, proprio come Maria de Filippi durante un gioco di illusione di cui è stata protagonista durante l’ultima puntata del programma ‘Tu si que Vales’. Hai proprio bisogno di un divertente intermezzo della tua incastratissima agenda giornaliera.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: lo prendi ristretto e senza zucchero. Proprio come il caffè.

Lavoro: batti il tempo a tutti come il metronomo per il musicista.

Salute: le pause e il sonno sono per te fondamentali. Non puoi assolutamente rinunciare alle otto ore canoniche giornaliere.

Il consiglio del giorno: lo so che ultimamente hai poca voglia di muoverti, quindi opta per un bel corso di pilates, che con esercizi controllati allena i muscoli di tutto il corpo ed il particolare il famoso ‘core’. Fondamentale per stare diritti come dei fusi.

Voto 6 e mezzo

Bilancia

Il celebre film “intervista col vampiro“ diventa una serie TV. Siccome non sei certa che il cast scelto possa comparare la bellezza e il sex appeal di Brad Pitt e Tom Cruise, dovresti anche tu partecipare alle selezioni. Con la bella Venere che ti illumina, di sicuro potresti arrivare tra i selezionati. Una vampira seducente come te è fondamentale per la riuscita di questo progetto.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore la passione arde vigorosa. Si prevede una nottata interessante.

Lavoro hai la capacità di rendere tutto più bello e armonico, anche l’approvazioni di conti e fatture.

Salute: puoi solcare con passo sicuro la passerella della vita.

Il consiglio del giorno: fai un abbonamento al teatro. L’unico rischio è che tu venga più fotografata del protagonista dello spettacolo.

Voto 8

Scorpione

Se da una parte cerchi sempre di stare dietro le quinte del palcoscenico, dall’altra non ti dispiace affatto toglierti qualche sassolino dalla scarpa. Credo proprio che tu possa approvare uno degli ultimi post di Ilary Blasi sui social che, passando di fronte ad un negozio della Rolex tagga l’ex Totti. Anche se sei guidato dalla razionalità di Mercurio, l’istinto del tuo pungiglione da qualche parte deve trovare una soddisfazione.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: voglia di concederti pari a zero.

Lavoro: sapere è potere, dice il saggio, e tu lo prendi alla lettera, informandoti su tutti i temi dall’economia al gossip.

Salute: questi giorni sarebbe meglio girarti alla larga.

Il consiglio del giorno: per evitare per qualche ora le relazioni sociali potresti andare per funghi. Prima di avventurarti nel primo bosco fuori casa chiedi consiglio a qualche esperto.

Voto 7 –

Sagittario

Sono certa che ti unisci alle lodi e apprezzamenti sul palazzo Carbon Free realizzato in zona bicocca a Milano, che si comporta come un albero assorbendo l’anidride carbonica. Peccato che tu al momento non riesca a comprendere appieno il comportamento di questa tecnica, pur avendola studiata alle scuole elementari. Mercurio è sempre contro, e la tua unica chance è di fare finta di nulla e seguire quello che dice la maggioranza.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: timoroso ad aprire il tuo cuoricino, perché non ne comprendi ancora le dinamiche.

Lavoro: ogni volta che ti si pone una domanda ti senti subito un concorrente de ‘Il Quizzone’.

Salute: l’emozione che più ti contraddistingue al momento è un senso esteso di disagio.

Il consiglio del giorno: hai assolutamente bisogno di un piatto esotico. Puoi decidere tu se cucinarlo o ordinarlo in modo più pratico dal ristorante sotto casa. L’importante è che per un attimo ti faccia volare verso lidi lontani.

Voto 6 –

Capricorno

Le tue finanze al momento sono la tua ragione di vita, e le vuoi assolutamente preservare il più possibile. Tanto che anche tu hai deciso di optare per l’illuminazione a lume di candela, proprio come le funzioni religiose in una parrocchia di Legnano dopo aver ricevuto una salatissima bolletta. Con Giove contro, il pianeta della fortuna e della ricchezza, tu devi assolutamente fare come Paperon de Paperoni. Ogni monetina è fondamentale e deve essere risparmiata.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: il tuo cuoricino, come quello del Grinch, è ristretto di almeno di due taglie.

Lavoro: controlli che tutti facciano i compiti e dai subito i voti come un burbero professore.

Salute: se qualsiasi cosa si inceppa tu vai su tutte le furie.

Il consiglio del giorno: Da un recente studio pare che il segreto per star bene siano le relazioni sociali. Puoi cominciare con quattro chiacchiere da bar.

Voto 6 e mezzo

Acquario

In tutto questo turbinio dinamico, sono presenti fortissime emozioni, proprio grazie a Venere, che ti permettono di essere particolarmente generoso. Sei anche tu pronto a portare le pizze ai tuoi fan in attesa di vederti proprio come ha fatto di recente Marco Mengoni prima di un concerto. Il benessere di tutti per te è assolutamente una priorità.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: è il più sublime dei sentimenti e di cui tu sei un rappresentante di spicco.

Lavoro: un vero capo illuminato.

Salute: i motori sono caldi e il serbatoio è pieno per fare e andare ovunque tu voglia.

Il consiglio del giorno: il cammino dei Walser, che unisce il Piemonte e la della Valle d’Aosta, è un percorso che fa al caso tuo per unire cultura e sport. Dovrai prenderti solo un paio di giorni per completarlo.

Voto 8 e mezzo

Pesci

La vostra mente al momento è offuscata e poco chiara, come la scelta delle luci basse, che ha fatto a molti dubitare della qualità dei televisori, della serie ‘ House of the Dragon’. Tutto è molto buio e poco comprensibile a causa di Mercurio in opposizione. Vedrete però che a breve il trend cambierà, proprio come verranno illuminate le scene della celebre serie.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: il partner dei vostri sogni al momento è solo nelle vostre fantasie.

Lavoro: non fatevi sopraffare dalla fretta degli altri. Voi procedete seguendo il vostro ritmo.

Salute: ricordatevi sempre il nostro adorato pisolino dopo pranzo.

Il consiglio del giorno: andate a vedere la mostra di Van Gogh a Roma per immergevi nella bellezza e stuzzicare la vostra creatività.

Voto 6 –