Oroscopo di oggi giovedì 3 novembre 2022: Cancro e Pesci dalla lacrima facile Oroscopo di oggi, giovedì 3 novembre 2022, e previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Con la Luna in Pesci e Venere in Scorpione le sollecitazioni sentimentali saranno fortissime. Pronti a commuovervi??

L'oroscopo di oggi, giovedì 3 novembre 2022, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Marte retrogrado in Gemelli e quadrato a Nettuno si fa sentire.

Parliamo di emozioni contrastanti e confuse, ma anche di esplosioni dei nostri bisogni, che non ne vogliono sapere di restare ancora zitti e buoni.

La Luna oggi è nel segno dei Pesci, così l'elemento acqua prende decisamente il sopravvento sull'oroscopo di oggi. Il segno fortunato è il Cancro mentre il segno sfortunato la Vergine.

Ariete

Darti il soprannome di “forzuto“ non è proprio un caso, perché con Marte sempre a favore, tu sei pronto a performance sportive al di fuori del comune, che potrebbero addirittura essere inserite nel libro del Guinness dei primati. Proprio come il giovanissimo difensore di una squadra belga, Jens Verhellen, che per cacciare il pallone dalla sua area fa un goal spettacolare e il video della tua performance diventa virale, con più di 2 milioni di visualizzazioni su Twitter. Preparati a diventare anche tu un fenomeno virale.

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: sei un vero fantasista dell’amore.

Lavoro: per te vale la regola o tutto o niente.

Salute: ricordati che ogni volta che dai la mano metti solo l’uno percento della tua forza.

Il consiglio del giorno: inizia a prepararti ora per le maratone che si terranno in primavera. Mi raccomando, è fondamentale fare qualche mese di allenamento serio.

Voto 7

Toro

Se decidessi di chiedere ‘l’aiuto da casa’ ti sentiresti intrappolato come nel gioco “The Store Is Closed“, che fa un chiaro riferimento ai grandi centri Ikea dove i clienti restano bloccati durante la notte e si devono interfacciare a dei commessi alquanto aggressivi. Se da una parte oggi la Luna ti suggerisce di chiedere rifugio in famiglia, dall’altra invece non tolleri che dopo due secondi tu venga assalito da domande personali invadenti. Dovrai provare a fare buon viso a cattivo gioco.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: anche il caldo abbraccio della mamma ti stufa subito.

Lavoro: evita di fare acquisti online perché i ritardi imprevisti sono dietro l’angolo.

Salute: senti anche il prurito del mignolino del piede ora che hai rimesso le calze.

Il consiglio del giorno: guarda la serie ‘Solos’ che insegna al dialogo positivo con sé stessi.

Voto 6

Gemelli

Vi unite volentieri al gruppo di gondolieri sub che aiutano a pulire i canali di Venezia. Voi che non riuscite a stare fermi un attimo, con Marte che vi stra stimola, siete pronti a partecipare a qualsiasi iniziativa che comporti anche un pizzico di avventura che tanto vi elettrizza. Uscire dalla comfort zone per voi è sempre un piacere, soprattutto con la Luna storta.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: volete provare ogni tabù tradizionalista.

Lavoro: avete la meravigliosa capacità di vendere la sabbia nel deserto.

Salute: il vostro allenamento comprende esercizi aerei che sfidano la gravità.

Il consiglio del giorno: questa sera, all’aperitivo con gli amici, ordinate un ‘Hanky Panky’, vi sembrerà di bere una pozione magica.

Voto 7 +

Cancro

Per te oggi l’amore trionfa su tutto, perché hai i favori di Venere che impazzano ancor di più, grazie a una Luna romantica. Sono certa che alla notizia che Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez convoleranno presto a nozze, tu sei prontissimo a festeggiare con cappellino, coriandoli e trombetta, proprio come si fa nelle migliori occasioni. Prepara anche una bottiglia di bollicine in fresco per un bel brindisi.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: è in assoluto l’energia che ‘muove il sole e l’altre stelle’.

Lavoro: in caso di emergenza ci sei sempre tu a mettere tutto a posto.

Salute: il buon umore ti sveglia ancor prima del caffè con lo zucchero.

Il consiglio del giorno: prepara l’orto sul terrazzo per affrontare l’inverno. Segui tutte le indicazioni per quando dovrai iniziare la semina per il raccolto in primavera.

Voto 8 e mezzo

Leone

L’unica cosa che ti rincuora del fatto di avere Venere contro è che non sei assolutamente solo. Il 2022, infatti, può essere decretato all’unisono ‘L’annus horribilis’ delle coppie star. Questo però ti potrebbe suggerire che in giro ci sono un sacco di single molto papabili e super famosi a disposizione. Per cui sfodera l’abito da sera con tacco 12 fin dal primo mattino per non lasciarti sfuggire nessuna occasione.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: al momento è in rehab.

Lavoro: prendi volentieri una pausa dalle infinite discussioni.

Salute: per pettinare la tua crespa criniera ci vogliono chili di balsamo.

Il consiglio del giorno: vai a farti acconciare la criniera nel salone specializzato in capelli ricci: ‘Il Riccio’. Il risultato sarà sorprendentemente vaporoso.

Voto 5 e mezzo

Vergine

L’imprevedibilità la fa proprio da padrona, e oggi ancor di più con la Luna storta, tanto che ti poni in modo irriverente facendo impallidire chi ti conosce bene. Probabilmente anche il campione Conor McGregor deve essere nel tuo stesso mood, tanto che ha addirittura deciso di tagliarsi la sua famosissima barba. Questo gesto ha stupito tantissimo i suoi tifosi, tanto che pensano che, come Sansone, il loro mito abbia perso le sue incredibili forze. Tu, che hai Mercurio a favore, in effetti hai già mangiato la foglia.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: prendi volentieri una giornata di pausa da tutti i tuoi legami.

Lavoro: sei affaticata al sol pensiero di dover condividere le tue informazioni con i colleghi, anche se non si tratta di documenti Top Secret.

Salute: rispolvera i tuoi rinomati modi gentili.

Il consiglio del giorno: acquista una borsa stile Bon Ton, uno dei tanti must di stagione, a cui tu non puoi assolutamente resistere.

Voto 6 scarso

Bilancia

Sei una vera birichina, infatti quando sui giornali hai letto la ricetta delle ‘Tagliatelle alla Sveltina’ tu ti sei fermata al titolo, perché poi hai divagato con pensieri sconci e pieni di ardore, tanto che ti è addirittura passata la fame. Con Marte che stimola in tutti i sensi il tuo sex appeal, tu sei sempre pronta a lasciarti travolgere dalle passioni, soprattutto quando vengono condivise e praticate su una superficie orizzontale… e non mi riferisco alla tavola da pranzo!

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: sei una vera stakanovista del materasso.

Lavoro: vuoi assolutamente controllare tutti, come i personaggi di un videogame con il joystick.

Salute: trascorri un giornata alla spa per essere trattata come una regina.

Il consiglio del giorno: ti convinci a fare shopping nei negozi vintage solo se trattano marche rinomate come il negozio Madame Pauline Vintage, che è specializzato nel brand Valentino. Mica male.

Voto 7 e mezzo

Scorpione

Sei pervaso da una sensazione di grande rinascita e di infinite possibilità che ti sta regalando questo meraviglioso cielo a favore, a cui ultimamente si è anche aggiunto il pianeta della fortuna, Giove. Proprio come per Morgan, che dopo anni dietro le quinte, torna in auge perché convocato da Sgarbi per creare un dipartimento Musica. Quando il destino chiama, tu rispondi subito ‘presente’!

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: ormai sei ubriaco d’amore.

Lavoro: sei proprio l’uomo giusto al momento giusto.

Salute: risplendi più della palla disco nel salotto dell’Estetista Cinica.

Il consiglio del giorno: Ispirati per i tuoi outfit allo stile biker che la moda ha scagionato anche per le soirée. Potrai quindi metterti il chiodo alla Denny Zuko dalla mattina fino a notte fonda passando anche per le cene di gala.

Voto 8

Sagittario

Il ruolo che tu ritieni sia più confacente a te certamente è quello del filantropo che elargisce consigli, commenti e conoscenza a tutte le persone che conosce. Purtroppo, però, la Luna storta e Marte contro ti demotivano. Ciò non toglie che potrai comunque divulgare la super iniziativa di Benetton, che vuole fare cultura attraverso la tradizione dell’abbigliamento. Sono certa che anche dietro le quinte saprai renderti davvero utile.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: i baci sono finiti come le caramelle di Halloween.

Lavoro: vorresti fare molto di più, ma ti cala la palpebra.

Salute: infastidito perché perennemente in ritardo.

Il consiglio del giorno: è la stagione dei marron glacé, acquista subito un bel vassoietto.

Voto 6 e mezzo

Capricorno

Che tu sia un mago della finanza ormai è chiaro a tutti, grazie a Giove e a Mercurio che ti suggeriscono idee di business pazzesche. Sei proprio come Elon Musk, che dopo l’acquisizione di Twitter decide di chiedere a tutti gli utenti un abbonamento di otto dollari. Tu i conti li sai fare benissimo, per fare crescere sempre di più il tuo gruzzoletto personale.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: sei pronto a lasciarti andare alle tue fantasie sconcissime.

Lavoro: anticipi tutti i problemi prima che ti vengano comunicati.

Salute: sempre perfetto e impomatato.

Il consiglio del giorno: leggi l’autobiografia di Bono da usare come traccia per la tua personale.

Voto 6 e mezzo

Acquario

Tieni sempre sotto stretto controllo i tuoi social e i messaggini sul telefono, perché sei iperattivo ma le tue relazioni personali sono minate da Venere e Mercurio contro. Il rischio è che tu possa essere affetto dalla ‘Smobie’, la pericolosa abitudine di camminare guardando lo smartphone e incappare in spiacevoli inconvenienti sulla strada. Ricordati di fare sempre attenzione, almeno quando attraversi la strada.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: è equiparabile ad una lezione di fitness.

Lavoro: vuoi sempre dire la tua, è più forte di te anche se è sbagliata. Peccato.

Salute: essere ribelle e anti convenzionale è il tuo stile di vita.

Il consiglio del giorno: occhio a voler partecipare a tutte le iniziative che ti vengono proposte perché ti potresti trovare ad un concerto da camera con un quartetto d’archi invece che in uno stadio ad ascoltare musica rock.

Voto 6 –

Pesci

Venere e la Luna oggi vi danno proprio alla testa per eccesso di emozioni e d’amore. Siete esattamente come Totti che a pochissimi mesi dall’inizio della frequentazione di Noemi Bocchi decide di cercare con lei il nido d’amore nel centro di Roma. Questo per voi è il momento di sbilanciarsi e di mettere su casa. Pronti??

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: fate di tutto pur di rendere felice il vostro amore.

Lavoro: entusiasti anche quando vi comunicano che dovete fare degli straordinari.

Salute: avete bisogno di una spintarella per riuscire ad affrontare la giornata grazie all’energia cinetica.

Il consiglio del giorno: andate al Museo della civiltà di Roma per imparare dal passato e farvi ispirare da qualche idea.

Voto 7 +