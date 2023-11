Oroscopo di oggi 8 novembre 2023, le previsioni di Ginny segno per segno L’oroscopo di oggi, mercoledì 8 novembre 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: il pianeta dell’amore entra nel segno della Bilancia. I segni d’aria si preparino a diventare dolcissimi. Il segno fortunato di oggi è la Vergine mentre il segno sfortunato l’Ariete.

Ariete: Venere arriva in opposizione e mette in stand by tutta la sfera amorosa ed emotiva. Lo so che ti mancano già da morire le effusioni fisiche, anche se si sono interrotte da soli cinque minuti. Devi sapere che in antichità il bacio non era legato a slanci affettuosi bensì serviva per controllare che le donne, le famose matrone romane, non avessero bevuto del vino, riservato unicamente agli uomini. Questa nozione storica è una magra consolazione ma può sempre tornarti utile quando non vorrai essere disturbato da baci impertinenti. Amore: ringhi contro appena te ne parlano. Lavoro: meglio lasciarti nel tuo brodino. Fortuna: non la scorgi nemmeno in lontananza. Il consiglio del giorno: in televisione guarda solo programmi di attualità. Voto: 5 e mezzo e non disturbare

Toro: se la strada intrapresa non ti appaga più, dovresti valutare dei cambiamenti che siano allineanti alla tua natura più profonda. Oggi la Luna ti permette di vedere chiaramente e di poter seguire la tua vera indole. Proprio come è successo a Valentina Sapori che da manager rampante lascia i colletti bianchi per dedicarsi totalmente all’educazione e lavorare come maestra. Questo è un ottimo momento per un profondo ascolto. Amore: è come una fetta della tua torta preferita. Lavoro: ricordati sempre che non devi avere fretta. Fortuna: arriva sempre a salvarti in corner. Il consiglio del giorno: rileggi i principii dell’educazione montessoriana perché sono sempre di grande ispirazione. Voto 6 e mezzo in fase di evoluzione

Gemelli: torna finalmente l’amore ad allietare le vostre giornate. Dopo un periodo di lamentele e di broncio potete iniziare a pensare come recuperare il tempo perduto anche se la Luna di oggi vi tiene ancora abbottonati sull’argomento. Mettete sul telefono il count down per potervi scatenare come Sophie Turner che amoreggia per le strade di Parigi con il suo nuovo fidanzato, il nobilotto Peregrine Pearson. Avete ottimi riflessi per scattare quando ci sarà semaforo verde. Amore: avete un sacco di idee sull’argomento. Lavoro: il periodo da criticoni pignoli è finalmente finito. Fortuna: fate un ‘all in’ e la giocate alla grande. Il consiglio del giorno: foto booth alla macchinetta delle foto tessere con il vostro filarino. Voto 7 in positivo

Cancro: dedica tutte le tue energie al lavoro perché le più grandi soddisfazioni arrivano proprio in questo campo ora che Venere si è messa di traverso centellinando tutte le emozioni e le occasioni amorose. Grazie a Mercurio potresti fare grandi scoperte, del calibro di Cristina Cattaneo, medico legale dei grandi delitti, che ha trovato la cannabis per uso non terapeutico negli scheletri del milleseicento. Puoi risolvere qualsiasi mistero a parte quelli legati al cuore. Amore: vorresti decifrarlo con la ‘Stele di Rosetta’. Lavoro: sei un candidato perfetto per il CERN di Ginevra. Fortuna: è come il correttore delle occhiaie ora che l’abbronzatura è totalmente scomparsa. Il consiglio del giorno: metti in ordine la tua collezione di monete antiche e francobolli. Voto 7 nella media.

Leone: Venere porta una ventata di entusiasmo e di aria buona, proprio quello di cui avevi un gran bisogno perché schiacciato da Mercurio e da Marte contro. Ti entusiasmi per tutto, anche per il concerto di Bruce Springsteen che torna a Milano a San Siro il 3 giugno del prossimo anno. Ormai ogni scusa è buona per fare un po’ di festa e brindare all’amore che è ritornato a battere come una gran cassa in mezzo al tuo petto. Amore: tutto è possibile. Lavoro: hai di meglio a cui pensare. Fortuna: fa addirittura le giravolte. Il consiglio del giorno: metti sul tuo calendario tutti i concerti a cui vuoi andare nel duemilaventiquattro. Voto 6 e mezzo gioioso

Vergine: ti piace fare l’esperta minuziosa e oggi potrai dare proprio il tuo meglio quando si parla di dettagli. Hai lo stesso piglio di Fabrizio Corona quando racconta i retroscena dei pettegolezzi a cui sa addirittura aggiungere un po’ di pepe e quel tocco malandrino che solo lui può dare, come sul caso ‘Bobo TV’. Ti piace moltissimo ‘infiocchettare’ e ‘ricamare’ senza mai andare fuori tema. Amore: è un danza a due, non un ballo di gruppo. Lavoro: fai sempre gli straordinari. Fortuna: le dai qualche giorno di ferie. Il consiglio del giorno: impara a tenere un segreto, anche uno piccolo per provare quel brivido di conoscere i retroscena senza condividerli con nessuno. Voto 8 a tutto schermo

Bilancia: fiato alle trombe, mia cara Bilancia! Venere posa piede nel tuo segno e tu sarai in grado di emanare grandissimo charme anche dopo una lezione di bikram yoga sudatissima dalla punta dei capelli a quella dei piedi e senza quel profumino di rose che solitamente di contraddistingue. Ti senti come se avessi tu il biglietto vincente del cinque più uno al Superenalotto vinto di recente a Milano e avessi a disposizione quei quattrocentomila eurini da investire e spendere bene. Il regalo più bello è sentirti te stessa al cento per cento. Amore: che si dia inizio alle danze! Lavoro: riesci a fare di tutto perfettamente. Fortuna: come Margot Robbie in Barbie: perfetta. Il consiglio del giorno: iscriviti a un corso di make-up avanzato. Voto 8 e mezzo scintillante

Scorpione: la passione che ti infonde Marte e anche la Luna sta dando i suoi frutti perché sei assolutamente irresistibile sotto ogni aspetto. Tutta questa energia è decisamente proficua che si tratti di lavoro o di relazioni amorose. Non riesci neppure a trattenerti in pubblico come Kourtney Kardashian e Travis Barker che tra un limone e una palpatina danno il benvenuto al loro primo figlio insieme: Rocky. Tutto procede come su una monoposto della formula uno. Amore: in pieno caos ormonale come gli adolescenti. Lavoro: sei in piena corsa come per fare il record di velocità nel deserto salato di Bonneville. Fortuna: hai proprio una marcia in più. Il consiglio del giorno: acquista nuovi giochini e gadget per incontri proibiti con il tuo partner. Voto 8 + super sexy

Sagittario: la grande spinta positiva di Venere tu sai bene come sfruttarla per obiettivi molto ambiziosi e non intendi rallentare a causa della Luna storta. Tu che sei un vero filosofo sai bene che l’amore è un mix di buoni sentimenti, rispetto e soprattutto collaborazione e che si può applicare a 360 gradi. Anche la cantante Annalisa è del tuo stesso avviso quando parla delle relazioni con le sue colleghe come Elodie e Emma che da sempre tifano l’una per l’altra. Il tuo nuovo obiettivo è di sviluppare al massimo la solidarietà. Amore: studi nuovi aspetti. Lavoro: fai sempre del tuo meglio con ottimi risultati. Fortuna: la agguanti al volo come quando si gioca a frisbee al parco. Il consiglio del giorno: ascolta musica italiana contemporanea. Voto 6 e mezzo aperto al mondo

Capricorno: ti sei chiuso a doppia mandata nel tuo studio quando hai capito che con Venere contro tutta quella voglia di relazionarti era finita come la fornitura di ghiaccioli nei supermercati. Sono certa che convolerai tutte le tue energie nello studio con la Luna che può fornirti grande ispirazione. Potresti essere anche tu nel pool di scienziati svizzeri che hanno scoperto la forte associazione tra uso dello smartphone e il calo di spermatozoi. Quando si parla di libido, non di sentimenti, tu sei sempre il primo della fila a saper dire cose sensate sull’argomento. Tutto Merito di Marte che stuzzica parecchio questo lato piccante. Amore: come andare in palestra. Lavoro: sei una vera macchina. Fortuna: aiuta negli approfondimenti. Il consiglio del giorno: acquista una sedia da gamer per trascorrere ore al computer. Voto 7 – troppo impegnato

Acquario: puoi gioire a gran voce mio caro perché le pene d’amore pare stiano per finire perché Venere arriva a darti grandissimo conforto e a riparare il tuo cuoricino un po’ malmesso. Vorresti urlare al mondo che sei di nuovo tornato in campo ma visto che ancora le energie ti mancano, colpa di Marte, potresti optare per un approccio più soft. Prendi esempio da Amadeus che, in via colloquiale, con l’amico di sempre Fiorello, annuncia che il suo co-conduttore della prima puntata sarà Marco Mengoni. Opta sempre per un approccio casual che funziona sempre. Amore: hai vinto il golden ticket. Lavoro: ritrovata fiducia e sicurezza nelle tue capacità. Fortuna: ti basta un buon caffè la mattina appena sveglio per sentirti subito al settimo cielo. Il consiglio del giorno: prenota un tavolo nel tuo locale preferito. Voto 6 e mezzo gioioso

Pesci: Potete tirare un sospiro di sollievo ora che Venere non è più in opposizione. Proprio come gli amanti dei voti e della scuola tradizionale che esultano alla notizia dello stop alla sperimentazione del ‘liceo senza voti’ presso l’istituto Morgagni. Voi potete nuovamente tornare al vostro ‘stile’ di amanti cosmici che sanno ben valutare e misurare l’escalation di sentimenti fino al tanto mitico ‘infinito’ proprio come la formula matematica del limite. Amore: avete messo in moto la macchina. Lavoro: capacità di fare di tutto, di più. Fortuna: vi sorride e ammicca. Il consiglio del giorno: è ora di uscire e andare a tacchinare. Voto 7 e mezzo pieno di libertà