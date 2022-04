L’oroscopo di oggi 6 aprile 2022: Gemelli e Acquario si battono per i loro diritti Nell’oroscopo di oggi, mercoledì 6 aprile 2022, la Luna si trova nel segno dei Pesci e le congiunzioni dei pianeti amplificano il nostro sentire sociale. Ecco le previsioni astrali segno per segno!

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Per l'oroscopo di oggi, mercoledì 6 aprile 2022, ho come l'impressione che ci sia nell'aria un moto di empatia sociale fortissimo. Questo perché Venere è nel segno dei Pesci e Giove si sta congiungendo a Nettuno: inoltre, Marte è congiunto a Saturno nel segno dell'Acquario, famoso proprio per l'ideologia di gruppo, di condivisione, di attenzione alle dinamiche sociali democratiche.

Ad amplificare quanto appena detto, almeno fino al weekend, c'è anche la Luna nel segno dei Gemelli che, pur essendo un segno piuttosto egoriferito, tuttavia ben comprende il senso di società, di gruppo, di "altro".Il segno zodiacale fortunato di oggi è proprio il Gemelli che sa farsi guidare dalle emozioni e fare anche la scelta giusta. Il segno sfortunato di oggi è il Sagittario che non esiterà a mostrare tutto il suo senso polemico!

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Proprio grazie ai buoni consigli di Mercurio a favore, non hai intenzione di perdere neanche un’occasione per fare new business nei settori più disparati. Di recente è stato inaugurato un albergo per gatti a Milano che offre attività e soggiorno agli amici felini. Visto il grande interesse e la tua voglia di fare, potresti aprirne altri nelle maggiori capitali europee.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: sei come un adolescente frettoloso che non sa cosa vuol dire il corteggiamento perché decisamente più interessato alla messa in pratica. Non è detto che tu venga accontento.

Lavoro: velocità di esecuzione è la tua parola d’ordine. Ormai hai superato il record di mille battute al minuto sulla tastiera. Neanche i pensieri riescono a starti dietro.

Salute: hai muscoli scalpitanti che chiedono a gran voce di essere portati in giro a sfogarsi. Questo appuntamento non si può assolutamente rimandare.

Il consiglio del giorno: cogli al volo le buone occasione senza pensarci troppo. Segui il tuo istinto e vedrai che non sbagli.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Toro

Con Venere a favore sei diventato davvero buono ma non per questo dovresti abbassare la guardia perché hai ancora Saturno contro. Infatti potresti fare la fine di Montalbano che per un malinteso finisce addirittura in prigione. Ricorda sempre il detto: ‘Non dire gatto finché non ce l'hai nel sacco’.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore ma quanto sei felice con tutto questo fiorire di cuoricini e di dolcezza? L’amore è una gioia da gustare meglio di un dolcissimo ovetto di cioccolato.

Lavoro: probabilmente sei un po’ intontito da tutto questo amore che non senti assolutamente il capo che sbraita per avere il prima possibile la consegna dei tuoi progetti. Sei proprio sulle nuvole.

Salute: già che tu inizi ad essere sereno mi sembra un ottimo risultato, per il resto ne parliamo tra qualche settimana.

Il consiglio del giorno: tieni sempre dritte le antenne, anche se il segnale è basso e il 5G non prende. Non abbassare la guardia.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Siete degli eterni ragazzini irriverenti e oggi ancor di più grazie a Mercurio a favore e alla Luna che cade proprio nel vostro segno. Per intenderci, siete proprio come i Pokemon che nonostante aver compiuto venticinque anni restano la passione di grandi e piccini catturati dalle avvincenti storie di Ash accompagnato dal suo inseparabile Pikachu. Pronti per i prossimi venticinque anni pieni di avventure?

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: non provate ad interpretare i sottili messaggi amorosi perché per voi sono assolutamente incomprensibili, come una lingua perduta parlata unicamente da una tribù della foresta amazzonica.

Lavoro: oggi potete proprio dare sfoggio a tutte le vostre migliori qualità oratorie. Saprete davvero ammaliare tutti meglio di un incantatore di serpenti.

Salute: Marte vi accompagna ancora per qualche giorno presentarsi puntuali in palestra è d’obbligo.

Il consiglio del giorno: siete i ragazzini dello zodiaco. Conservate sempre la vostra spensieratezza e la voglia di giocare anche quando avrete ottant’anni suonati.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Probabilmente con l’arrivo di Venere a favore e Mercurio in quadratura non capisci più nulla perché la tua mente è totalmente offuscata a favore dell’amore. Con grande probabilità, come te, anche Valentino Rossi deve aver totalmente perso la trebisonda a Imola pensando più alle sue belle donne sulla tribuna invece di orientarsi tra i box per il cambio gomme. Quando arriva l’amore tutto il resto perde d’importanza, anche il campionato mondiale di GT.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: puoi dare sfoggio a tutte le tue magliette piene di cuoricini con le scritte dei Baci Perugina. Sei un vero romanticone.

Lavoro: dolcissimi e premurosi anche a lavoro, appena vi accorgete che manca l’acqua nel boccione, correte subito a prenderne uno nuovo per sostituirlo.

Salute: avevi bisogno di una carica di buon umore, ti senti come dopo aver bevuto un buon bombardino sulle piste da sci.

Il consiglio del giorno: fa niente che tu abbia completamente perso l’orientamento e la ragione, tu devi solo dedicarti all’amore perché sono mesi che lo aspetti trepidante.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone

Nonostante la ritrovata ragione resti comunque un bel polemicone a causa di Marte e Saturno sempre pronti ad innervosirti. Per evitare le discussioni con i vicini potresti anche tu costruire una scala abusiva esterna e non rischiare di incontrare quegli antipaticoni nell'androne. Sarai pure sotto stress ma idee e inventiva proprio non ti mancano.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: con la Luna a favore potresti tacchinare la bella sorella del tuo migliore amico. Occhio, però, a non farlo arrabbiare.

Lavoro: hai deciso di sfoggiare la tua versione migliore anche al lavoro. Anche i colleghi esultano per il tuo ritrovato buon umore.

Salute: da bravo felino quale sei, il tuo sport preferito è sonnecchiare sul tuo bel divano.

Il consiglio del giorno: ogni soluzione è buona pur di star tranquilli e evitare le rotture. Ricorda che, puoi fare tutto direttamente da casa, dallo smart working alla spesa con un solo click.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Che tu abbia completamente perso la pazienza ormai ce ne siamo accorti. Tutta questa confusione data da Giove e Nettuno a sfavore (e ora amplificata da Venere) ti sta decisamente sfiancando. Pur di non dover aspettare i canonici quindi giorni per la consegna e istallazione della nuova rete internet e del decoder, sei prontissima a sabotare con il tuo telefono un satellite dismesso e guardare la tua serie preferita. Con tutta questa foga rischi davvero di metterti nei guai. Occhio!

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: con i tuoi modi da vera bisbetica, potresti trovare qualcuno che voglia provare a domarti. La sfida a conquistarti è aperta.

Lavoro: il tuo ordine è maniacale, anche la signora delle pulizie si tiene a debita distanza dalla tua scrivania per evitare qualsiasi possibile cazziatone.

Salute: bene solo se ti lasceranno stare senza intralciare i programmi della tua agenda.

Il consiglio del giorno: lo so che la parola pazienza non fa assolutamente parte del tuo vocabolario ma in questa situazione è come se volessi catalogare tutto il genoma umano in poche ore e in ordine alfabetico. Praticamente impossibile.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Visto il periodo di grande confusione e smarrimento in cui riesci ad abbinare il pigiama della nonna ai mocassini per una soirée elegante per colpa di Mercurio in opposizione, potresti fare come l’attore Jim Carrey. Dopo anni di onorato servizio a Hollywood l’imbranato detective Ace Ventura ha deciso di ritirarsi a vita tranquilla. Potrebbe essere una buona idea, no?

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: stai riconsiderando tutte le amicizie che nell’ultimo periodo avevi accantonato per inseguire il grande amore. Non sperare però in una liaison "friends with benefits".

Lavoro: ti converrebbe restare tranquilla in disparte ed evitare qualsiasi contrattazione. Potresti riuscire ad acquistare le vecchie televisioni a tubo catodico pensando siano un’ultimissima tecnologia.

Salute: prenditi un momento per una buona passeggiata in un bel parco per provare a schiarire le idee. Vedrai che funziona.

Il consiglio del giorno: dovresti appendere alla tua porta un bel cartello con scritto: ‘torno subito’. Così almeno per un po’ potrai stare tranquilla in santa pace.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Sono certa che, guadagnando i favori di Venere che si aggiungono a quelli di Giove, vivrai un momento molto fortunato tanto da poter dare del filo da torcere al tuo Saturno contro. Visto questo tuo momento d’oro potresti dare qualche consiglio alla famosa pizzeria Biagio di Milano che sta cercando di resistere ai fondi americani per non dover chiudere. Qui ci vuole proprio una delle tue trovate geniali.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: hai deciso di non porti alcun limite e di broccolare la qualunque. Dopo tutto questo periodo di magra sei davvero di bocca buona.

Lavoro: finalmente torni ad avere fiducia nel tuo sesto senso e sei ben disposto ad ascoltare i buoni consigli di Giove.

Salute: sei in lenta ripresa, un po’ di movimento ma decisamente lento e controllato come il Thay Chi potrebbe fare proprio al caso tuo.

Il consiglio del giorno: puoi assolutamente fare affidamento sulla fortuna perché ormai la dea bendata ha piazzato le tende a casa tua e ha deciso di fermarsi per un bel po’. È il momento di osare.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Sei incline alla tragedia e alla paranoia da quando Venere, da tenera amante, si è trasformata in un’arpia proprio nei tuoi confronti. Potresti addirittura confondere un fulmine e un tuono fortissimo con il boato di una bomba, proprio come è successo di recente a Villa Borghese. Va bene che ti senti affranto ma non è il caso di vedere tutto nero.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: la Luna di oggi ti consiglia di metterti un angolino ad ascoltare e prenderti cura delle persone che ami. Dai che ce la puoi fare!

Lavoro: ti butti a capofitto sul lavoro perché oggi sarà proprio in questo campo dove avrai le più grandi soddisfazioni.

Salute: ancora per qualche giorno sei forte e vigoroso come un atleta delle olimpiadi. Puoi mettere tranquillamente in mostra il tuo addominale scolpito.

Il consiglio del giorno: non lasciarti condizionare da sconforto e paranoia. Ricorda sempre che puoi fare affidamento sulla tua ragione e le tue conoscenze da bravo tuttologo quale sei.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Sei in preda ad un delirio creativo… E chi l’avrebbe mai detto?? Purtroppo però devi fare i conti con Mercurio in quadratura che ti ostacola nel finire rapidamente i tuoi progetti. Proprio come l’artista Ghali che ha terminato in un lampo il nuovo album ma non sa ancora che titolo dargli. Prova a tendere un po’ l’orecchio per ascoltare i buoni consigli di Venere e Giove.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: l’amore è diventato la tua nuova religione. Da persona scettica e concreta ora vedi solo cuoricini e unicorni.

Lavoro: con Mercurio in quadratura non hai alcuna intenzione di metterti seduto dietro ad una scrivania a firmare una marea di scartoffie. Meglio godersi la vita per una volta.

Salute: quest’ondata di buon umore e serenità ha dato una nuova luce e scopo alla tua giornata. Ti senti come rinato.

Il consiglio del giorno: prendi tutto il tempo che vuoi, prendi spunto dalla natura che al momento giusto sa fa maturare i frutti.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Sicuramente non sei il segno con più gusto estetico oggi ma di certo quello che sa sorprendere tutti e con Mercurio dalla tua hai messo una marcia in più. Infatti l’alternativo uovo di Pasqua al gusto caciocavallo con all’interno un salatino piccante potrebbe essere proprio una delle tue idee. Sei sempre pronto a stupire tutti.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: chi ti ama dovrà arrendersi al fatto che per averti dovrà per forza lasciarti correre libero nelle vaste praterie dell’amore.

Lavoro: credi sempre nel gruppo e nella condivisione ma oggi preferirai fare la prima donna e prenderti tutti i meriti. Ogni tanto ci sta.

Salute: il movimento è fondamentale non mi stupirebbe se decidessi di muoverti unicamente a piedi o in bicicletta ai fini di far girare ancora più velocemente le tue sinapsi.

Il consiglio del giorno: il tuo modo di pensare alternativo è da stimolo per tutti per andare oltre le tradizioni. Bravo continua così.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Questa primavera sta iniziando a darvi grandi soddisfazioni soprattuto ora che Venere è a vostro favore. Per godere ancor di più di questo momento e immergervi nell’arte e nella creatività potreste programmare una bella visita agli Uffizi per vedere la rappresentazione del pianeta dell’amore vista dal Botticelli. Vi consiglio di prenotare con un po’ di anticipo perché il museo fiorentino è il luogo di cultura più visitato d’Italia e il rischio è di restare incastrati in lunghissime code.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore prontissimi a decantare tutte le poesie d’amore che avete scritto nell’ultimo periodo in attesa che Venere arrivasse nel vostro segno.

Lavoro: è un momento decisamente fortunato, avete il biglietto vincente per il montepremi dell’Enalotto.

Salute: rinunciate molto volentieri al pisolino pomeridiano perché non avete alcuna voglia di perdere tempo a contemplare l’infinito.

Il consiglio del giorno: per poter visitare i luoghi di cultura ormai è obbligatoria la prenotazione. Dal Colosseo al Museo Egizio per fissare giorno e ora basta acquistare il biglietto on line.

Voto 7 +