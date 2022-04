L’oroscopo della settimana dal 4 al 10 aprile 2022: Acquario e Bilancia super forti Che oroscopo della settimana intenso questo che va dal 4 al 10 aprile 2022. Venere diventa dolcissima nel segno dei Pesci mentre la congiunzione di Giove e Nettuno porta grande creatività. Ecco le previsioni della settimana segno per segno!

Cari lettori dell’oroscopo della settimana di Fanpage.it, aprite le orecchie perché c’è una super novità astrologica! Da questa settimana e per qualche giorno sentiremo la fortissima influenza di Giove che si congiunge a Nettuno. Questa congiunzione nel segno dei Pesci non avveniva dal 1856 e, oggi come allora, porterà grande creatività, empatia e forza nei nostri ideali.

Oroscopo settimanale 4-10 aprile 2022: le previsioni segno per segno

Oltre a questo aspetto, ma molto meno eclatante, c’è anche il passaggio di Venere nel segno dei Pesci. In questo segno zodiacale il pianeta dell’amore diventa romantico e dolce. Saranno soprattutto i segni d’acqua a godere di questo transito d’amore e sensibilità.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

L’aspetto più bello del tuo oroscopo della settimana sarà ancora Mercurio, pianeta della comunicazione, proprio nel tuo segno zodiacale. Insieme alla benefica influenza di Marte, sempre a tuo favore, questi due pianeti insieme ti renderanno ancora più impulsivo del solito nell’esprimere pareri, prendere decisioni e soprattutto fare commenti. I permalosi sono pregati di tenersi a debita distanza se non vogliono essere coinvolti in qualche tua presa di posizione.

Voto 7 ma occhio alla lingua lunga.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

E anche questa quadratura di Venere, il pianeta dell'amore, ce la siamo tolta di torno! Un’ottima notizia per te che sei uno dei due segni zodiacali in cui il pianeta della bellezza si trova più a suo agio. Rimane però da vedersela con Marte che ti rende stanco, affaticato, stressato e nervoso, desideroso solamente di brontolare e poi non fare assolutamente nulla per cambiare la situazione. Sembra proprio che le energie ti siano scivolate via come il sapone sotto la doccia.

Voto 5 e mezzo ma riposati!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Sexy sì ma anche decisamente rude, cosa che potrebbe non far bene alle tue grandi aspettative di conquiste sentimentali. Se Marte ti rende coraggioso e audace, anche per buttarti in iniziative davvero ambiziose, in compenso Venere ti rende proprio difficile fare le cose a modino, con quella buona educazione che ti ha insegnato la mamma. Ti ritroverai a volere tutto e subito e a trattare con impazienza chi non ti soddisfa immediatamente. Ricordati che se il tuo scopo è quello di ottenere un risultato, essere sfacciato non aiuta.

Voto 6 ma sii paziente.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Che bello che sei caro Cancro quando Venere è finalmente, di nuovo, a tuo favore! È bellissimo vederti con gli occhi che luccicano anche quando ammiri un tramonto oppure la tua piantina di cactus che ha deciso finalmente di fiorire. Se c’è uno che sa apprezzare davvero in profondità i piccoli doni della natura questo sei proprio tu. Per questo questa Venere a favore te la meriti di gran lunga.

Voto 9 e tanti abbracci.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

L’ottimismo si vede arrivare, piano piano, da lontano un po’ come le navi da crociera che, dopo giorni di viaggio, scorgono il nuovo continente in avvicinamento. Anche tu urlerai di gioia con lo stesso entusiasmo. In questi giorni però devi ancora vedertela con Marte e Saturno in opposizione che ti rendono sfinito al punto da non riuscire nemmeno a pensare alla lista della spesa per la settimana. In compenso, sappi che quando meno te lo aspetti un’idea geniale può venire a galla come un tesoro nascosto dei pirati: Mercurio a favore indica inattese esplosioni intellettuali.

Voto 5 e mezzo aspettando gli exploit di Mercurio.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Sarà bene concentrarti sul lavoro, cara Vergine, cosa che di solito non ti viene nemmeno poi troppo difficile. Con Venere in opposizione da adesso e per una ventina di giorni almeno la tua pazienza sarà davvero ridotta ai minimi sindacali per continuare ad avere una vita sociale. La fantasia, la creatività e la voglia di condividere emozioni importanti stanno a te come i pattini a rotelle sulla spiaggia: non se ne sente proprio il bisogno.

Voto 6 scarso ma almeno un sorrisino fammelo.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Puoi ancora contare su tutte le energie di Marte a favore mentre il dolce fascino di Venere sembra abbandonarti per un po’. Per un segno come te, dominato dall’equilibrio e dall’armonia, avere Marte a favore e Mercurio in opposizione significa lasciarsi andare, consapevolmente o meno, a dichiarazioni senza filtro su quello che pensi e provi. Sono sicura che alla fine tutto questo giocherà a tuo favore.

Voto 7 + per il sex appeal.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Evviva Scorpionaccio! Da adesso e per un po’ nessuno potrà più lamentarsi del tuo caratteraccio burbero perché Venere, il pianeta dell’amore e della gentilezza, è tornato a tuo favore. Certo, Marte in quadratura continua a renderti particolarmente difficile mantenere la calma e tenere qualsiasi tipo di situazione emotiva sotto controllo! Infine, a parte qualche pisolino che durerà un pochino più del previsto, ricordati che i tuoi slanci incontrollati sono sempre stati molto creativi!

Voto 6 ma tieni a bada gli slanci emotivi.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Fattivo e senza mezze misure! Così mi piacerai caro Sagittario e anche se non mi piacessi poco te ne importerebbe, tantomeno con questo Venere in quadratura, ovvero a sfavore. Sarai decisamente intrattabile ma sarà anche impossibile dirti di no, qualsiasi sia la tua richiesta. Questo soprattutto perché i modi saranno poco gentili ma molto, molto convincenti. Ovviamente questo vale per tutti i campi della tua vita.

Voto 7 e mezzo con tanto amore (da parte mia).

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

L’amore continua decisamente a renderti più dolce del solito e non ti stupire se intorno a te siamo tutti increduli! Anzi, la pochissima voglia di azionare il cervello causata da Mercurio in quadratura ti renderà ancora più propenso ad abbandonarti ad ogni genere di piacere, scansando i doveri come qualcosa di cui non hai proprio nessuna voglia di occuparti. Proverai il brivido di dimenticarti della to do list.

Voto 7 + perché ci piaci così.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Ti è piaciuto tanto, dì la verità caro Acquario, avere Venere e Marte entrambi nel tuo segno zodiacale per un po’… Adesso Venere ti ha abbandonato ma direi che la lancetta del tuo sex appeal si sposta veramente di pochissimo. Ti vedremo ancora più possessivo, qualche volta addirittura geloso, sicuramente capace di goderti l’amore in ogni sua forma, minuto per minuto.

Voto 8 e mezzo per l'amore che cambia.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Ma che cosa puoi desiderare ancora di più dalla vita, caro Pesci??? Anche Venere è entrata nel tuo segno zodiacale insieme alla congiunzione di Giove e Nettuno. Questo significa infinito amore per ogni essere vivente che ha messo le sue zampine su questa Terra. Non sarà assolutamente possibile vederti schivare impegni sentimentali, richieste di conforto e coccole di ogni genere. Sei davvero al massimo della dolcezza che si possa desiderare.

Voto 10 e un abbraccio anche per l'astrologa.