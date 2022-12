Oroscopo di oggi 26 dicembre 2022: Acquario e Ariete più consapevoli Oroscopo di oggi, Santo Stefano, il 26 dicembre 2022, e previsioni astrali segno per segno. Con la Luna in Sagittario e Chirone in Ariete ma di nuovo in moto diretto, questa giornata ci parla di una maggior consapevolezza di chi siamo e di quello che vogliamo ottenere.

L'oroscopo di oggi, 26 dicembre 2022, Santo Stefano, e le previsioni per tutti i segni zodiacali: ecco cosa ci riservano le stelle per amore, lavoro e fortuna.

Oggi troviamo Chirone sempre nel segno dell'Ariete, che però torna a viaggiare in moto diretto. Chirone indica le ferite per le quali combattiamo e in Ariete significa la ferita dei non visti. Il suo tornare in moto diretto indica un ritorno alla consapevolezza della propria forza.

La Luna di oggi si trova nel segno dell'Acquario e per buona parte della giornata sarà vicinissima a Saturno, e quindi quadrata a Urano. Di nuovo un momento di consapevolezza che non ha paura dello scontro. Il segno fortunato di oggi sarà i Gemelli e il segno sfortunato lo Scorpione.

Ariete

Sprizzi gioia da tutti i pori mio caro, non solo per il periodo di feste e bagordi, ma anche grazie alla Luna super energizzante di oggi. Siccome sei tutto un fuoco, dentro e fuori, ma come vuole la tradizione potresti essere impegnato nei classici pomeriggi in famiglia per moderare tutta questa passione che ti da Marte, dovresti prendere alcune precauzioni. Prendi spunto dalla decisione di mettere delle tende alle vetrine nel red district di Amsterdam, per dare un minimo di contegno.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: lo afferri come l’ultima fetta di panettone a merenda.

Lavoro: fai carte false per vincere il Mercante in fiera contro i cugini.

Salute: sei il vero mattatore giocherellone della giornata.

Il consiglio del giorno: consegna tutti i regali che ti sei dimenticato a casa, saranno comunque molto apprezzati.

Voto 6 e mezzo

Toro

L’amore per la tua famiglia e per i tuoi affetti ti fa affrontare con grandissima determinazione la Luna storta di oggi. Tu vuoi solo sentir parlare di belle notizie, e ti lasci addirittura sedurre dal gossip, ma solo se si parla di novità, come quella che ha come protagonista il bellissimo e bravissimo Alessandro Borghi, che sta per diventare papà. Tu sei subito in un brodo di giuggiole all’idea di sentire il primo vagito.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: rallenti un po’ perché ti pare di esserti un filino abbuffato.

Lavoro: riproponi il menù degli avanzi con interessantissime versioni gourmet.

Salute: i tuoi abbracci sono più dolci dello zabaione da mettere sul pandoro.

Il consiglio del giorno: a metà pomeriggio fa iniziare la proiezione di un classico Disney come ‘Pinocchio’.

Voto 8 –

Gemelli

Vi piace moltissimo essere i veri mattatori della giornata, con gag e scherzi da comici professionisti. Oggi per di più siete super ispirati da un’ottima Luna che vi da quel twist umoristico e baldanzoso, e con quell’irresistibile faccia tosta che vi regala sempre Marte, tanto che potreste raggiungere Ale e Franz sul palco del teatro ‘Lirico’ di Milano al posto di Enzo Iacchetti.

L’oroscopo di oggi per il segno del Gemelli

Amore: siete sempre pronti a un doppio giro di valzer.

Lavoro: ripassate tutte le barzellette per fare a gara con lo zio.

Salute: pronti a fare un doppio carpiato per stupire la nonna quando entrate in casa.

Il consiglio del giorno: indossate il simpaticissimo cappello a forma di albero di Natale perché è proprio il momento giusto.

Voto 7 e mezzo

Cancro

Fatichi a gestire le emozioni forti di queste giornate, a causa di Venere in opposizione, piene di baci, abbracci e entusiasmo, tanto che preferisci lavare e asciugare a mano tutti i calici che vengono impiegati per i festeggiamenti. Hai l’impressione che la tua casa sia più affollata delle strade del centro di Buenos Aires dopo la vittoria dell’Argentina ai Mondiali. Non vedi l’ora che questo turbinio passi per tornare alla tua amatissima quiete.

L’oroscopo di oggi per il segno del Cancro

Amore: già dopo un timido bacio sulla guancia sei già più che soddisfatto.

Lavoro: metti in loop il disco registrato con la canonica frase di auguri.

Salute: la parte più bella delle feste è quando hai finito di mettere tutto in ordine.

Il consiglio del giorno: prenota una fuga di un paio di giorni per fuggire da tutto il caos natalizio.

Voto 5 +

Leone

Preferisci di gran lunga tutto ciò che è semplice e immediato, e che soprattutto non ti richieda troppo impegno, perché, con Marte dalla tua, vuoi sempre andare diritto al sodo. Sono certa che solo per educazione ascolterai tutte le cover della canzone di Natale di Radio Deejay, che vanno da quella Hard Rock a quella Hip Hop. Tu eri già molto soddisfatto con l’originale, vero?

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: vorresti ancora un regalino da scartare.

Lavoro: giochi volentieri alla tombola ma solo se vinci il primo premio.

Salute: apprezzi tutta questa convivialità dopo il riposino pomeridiano.

Il consiglio del giorno: invita tutti i tuoi amici per la classicissima e apprezzatissima cena degli avanzi.

Voto 7 –

Vergine

Lasciati consigliare da Venere che ti spinge ad essere più attenta al tuo benessere mettendo da parte, ma solo per pochissimo, tutta quell’efficienza e perfezione che ti impone Mercurio. Per seguire ciò che ti piace, potresti addirittura optare per il trend lavorativo del momento: la ‘Great Resignation’. Il concetto base è poter fare quello per cui si è portati e appassionati in qualsiasi luogo al mondo, approfittando delle piattaforme digitali. Stai già facendo il ‘piano’ su come muoverti per il down shifting, vero?

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: te lo concedi come il cappellino di Babbo Natale, solo nei giorni di festa.

Lavoro: il programma dei giochi del pomeriggio che hai redatto è più puntuale dei tornei sportivi nei villaggi vacanza.

Salute: la passeggiatina pomeridiana è indispensabile per la digestione.

Il consiglio del giorno: alle briciole dei gusci delle ‘spagnolette’, le noccioline americane, che si mangiano a fine pasto, non c’è rimedio.

Voto 8 –

Bilancia

Ormai non ti si tiene più a freno, perché oggi con Marte e la Luna dalla tua, sei in preda a delirio ed esaltazione. Proprio come i passanti davanti alla Borsa di Milano che sono stati investiti da una pioggia di banconote da cinquanta euro per poi scoprire che si trattava di una performance artistica. Tu fidati solo delle busta con il centone che ti ha regalato la zia.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore neanche il menù a sei portate può soddisfarti.

Lavoro non è sempre possibile vincere tutti i premi.

Salute: non è carino esprimere apertamente l’intenzione di cambiare tutti i regali che hai ricevuto.

Il consiglio del giorno: trascorri tutta la mattina in pigiama da vera pigrona.

Voto 5 +

Scorpione

Sei così buono e accondiscendente, grazie a Venere, che sei pronto per brindare per qualsiasi cosa. Tu metti sullo stesso piano i semplici auguri per le feste a scoperte scientifiche rivoluzionarie, come l’intelligenza artificiale che riesce a decifrare gli scarabocchi nelle ricette e prescrizioni dei medici. Tu sei sempre pronto con il calice per il brindisi.

L’oroscopo di oggi per il segno dello Scorpione

Amore: prontissimo a qualsiasi sfida.

Lavoro: ti impegni al massimo in chiacchiere leggere e divertenti.

Salute: hai la voglia di impegnarti a impastare l’ultima torta della giornata.

Il consiglio del giorno: collabora con una società di volontariato.

Voto 7

Sagittario

Dopo le maratone di questi giorni, e Marte sempre in agguato in opposizione a impegnarti in ‘sbattimenti’ last minute, hai proprio bisogno di una pausa. Vista la tua impellente necessità di riposo, ti avviso che c’è una società giapponese che sta cercando persone disposte a dormire per moltissime ore al giorno per uno studio sul sonno. Manda subito l’applicazione a questa posizione perché non sono neppure richieste competenze specifiche.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: l’idea di doverti prima o poi toglierti i vestiti ti sfinisce.

Lavoro: ai giochi del pomeriggio cerchi di farti eliminare subito al primo giro.

Salute: la felicità è svegliarti da solo perché russi sul divano della zia.

Il consiglio del giorno: prepara il bagaglio minimal per non dover stare ore davanti all’armadio per decidere cosa vuoi mettere in valigia prima della tua fuga esotica.

Voto 6 e mezzo

Capricorno

Sei disposto a condividere la tua scena da protagonista solo con i tuoi adoratissimi e strettissimi famigliari, e al massimo tu arrivi solo al primo grado parentela. Proprio come Tiziano Ferro, continuamente interrotto dalla sua dolcissima figlia durante l’intervista a RDS, perché anche la piccolina vuole dire la sua. Venere ti rende davvero dolcissimo, ma comunque ci tieni ad un certo livello di esclusività dei tuoi spazi.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: sei come il pandoro, il preferito da tutti.

Lavoro: le varianti dei classici giochi le decidi sempre tu.

Salute: anche dopo ore in cucina a spadellare, hai la piega perfetta.

Il consiglio del giorno: conserva sempre dei regalini in casa per gli scambi dell’ultimo minuto.

Voto 9

Acquario

Con la Luna nel tuo segno, oggi potresti unire quella voglia di romanticismo con quella di esplorare e approfondire la conoscenza di luoghi che non hai ancora esplorato. Recati in un luogo con poche luci per ammirare un panorama celeste meraviglioso, perché proprio in questi giorni è possibile vedere a occhio nudo quasi tutti i pianeti del sistema solare senza l’ausilio del telescopio. Averti la tua dolce metà di equipaggiarsi per questa dolcissima spedizione.

Amore: anche sulla neve delle Alpi tu sei tutto un fuoco di passioni.

Lavoro oggi niente telefono e email. Solo brindisi e divertimento.

Salute coinvolgi tutti con il tuo buonumore dilagante.

Il consiglio del giorno: scaricati l’app che spiega e individua tutte le costellazioni e i pianeti.

Voto 7 e mezzo

Pesci

Vi siete lasciati travolgere dall’entusiasmo delle feste grazie a Venere e Mercurio, e avete così preso la mano che siete esattamente con il tifoso dell’argentina che sale in cima all’ obelisco di Buenos Aires alto più di sessanta metri, ma non sa più come scendere. Le vostre energie con Marte contro si consumano come le batterie delle auto elettriche, per cui cercate di misurarle bene prima di rimanere a secco.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: a singhiozzo..

Lavoro: il vostro impegno è di finire di scartare gli ultimi regali.

Salute: godetevi la magia di questi giorni.

Il consiglio del giorno: ricordatevi di mettere il ‘bambinello’ nel presepe, se non lo avete ancora fatto.

Voto 7