Oroscopo di oggi 25 gennaio 2023: Vergine e Sagittario si sentono sbagliati Nell’oroscopo di oggi, mercoledì 25 gennaio 2023, con un bel Sole in Acquario, sestile a Giove in Ariete, e la Luna creativa ed empatica nel segno dei Pesci, voglio essere ottimista: c’è tanta voglia di mettersi in gioco per la comunità. Il segno fortunato è quello dei Pesci, il segno sfortunato il Sagittario.

L'oroscopo di oggi, mercoledì 25 gennaio 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. La Luna in Pesci ruota attorno a Nettuno, mentre il Sole è in sestile, quindi in sintonia, con Giove.

Giove in Ariete è simbolo di ottimismo e di voglia di mettersi in gioco, così come il Sole in Acquario. Per questo sono ottimista: è il momento di capire quale sia il nostro ruolo nella società.

Con la Luna nel segno dei Pesci, così sollecitata da Nettuno, direi che il segno fortunato non possa che essere proprio il Pesci, mentre il segno sfortunato il Sagittario.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Quello di cui hai bisogno è di seguire i tuoi istinti verso una vita piena di eccessi, come ti suggerisce il buon Marte a favore. Grazie a Giove nel tuo segno, vieni magicamente accontentato e ti trovi osannato dalle folle, come Costantino negli anni duemila, che riesce addirittura a presenziare in almeno tre discoteche nella stessa notte sparse lungo tutto lo stivale. Ecco, tu sei proprio pronto per questo genere di ritmo incalzante.

Amore: vuoi solo emozioni forti, di quelle che ti fanno battere il cuore a mille.

Lavoro: con poche e semplici mosse puoi imparare l’arte dell’ascolto. La prima ovviamente è stare zitti.

Salute: impossibile stare fermo, tu hai bisogno di movimento perpetuo.

Il consiglio del giorno: leggi sulla free press Zero tutti gli immancabili appuntamenti social della serata.

Voto 8 +

L'oroscopo di oggi per il Toro

Riconsideri l’importanza dei gesti buoni, quelli genuini e di buon senso, con la Luna di oggi che ti spinge ad essere davvero generoso. Sono certa che non ti è sfuggita la notizia sul primo cartellino bianco nella storia del calcio, che serve per evidenziare gesti di grande fair play, durante la partita femminile tra Benfica e lo Sporting Lisbona. Finalmente i tuoi angoli appuntiti si stanno smussando

Amore: sei quasi pronto per lasciare un po’ di spazio alle avance del partner.

Lavoro: mettiti alla prova, dando ottimi conigli a chi te lo chiede.

Salute: dovresti iniziare a tenere la tua dispensa priva di tutte le leccornie che adori, per rimetterti in forma.

Il consiglio del giorno: vai in un sexy shop per scoprire tutte le ultime novità.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

La passione vi spinge a spostare sempre più in alto l’asticella, con Marte che è pronto a supportarvi anche con salti davvero acrobatici e rocamboleschi. Tenere a freno la zip dei vostri pantaloni è davvero difficile, proprio come quella di Gerard Piqué, che pare abbia anche tradito la bella Clara Martì con la sua avvocata divorzista. Cercate di non impantanarvi in situazioni simili.

Amore: avete lo stesso ritmo incessante e inesorabile di un maratoneta professionista.

Lavoro: puntate sempre al massimo, anche quando nessuno ne sente la necessità.

Salute: per placare le vostre energie andate in palestra almeno un paio di volte al giorno.

Il consiglio del giorno: rileggete il romanzo ‘Ritratto di Dorian Gray’ di Oscar Wilde.

Voto 8 –

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Dovresti proporre al tuo capo che, per invogliarti a tornare in ufficio e abbandonare definitivamente lo smartworking, dovrebbe seguire l’esempio dell’azienda giapponese Kawasaki, che ha aperto gli uffici agli animali domestici. Visto che hai ancora Mercurio in opposizione, più che promuovere a parole quest’iniziativa potresti far scivolare furtivamente una stampa di questo articolo sulla scrivania della direzione. Potrebbe anche sortire effetti davvero desiderati.

Amore: ti basta un tenero bacetto per partire subito a mille all’ora.

Lavoro: gioca a tuo favore il fattore silenzio, che può essere facilmente scambiato per eccesso di empatia e comprensione.

Salute: per stare bene a te basta essere in due.

Il consiglio del giorno: leggi poesie d’amore, perché fanno sempre bene al cuore e al romanticismo.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per il Leone

Scatti come un fulmine a tutte le notizie che non ti piacciono, perché senti già di essere abbastanza impegnato emotivamente da Venere in opposizione, e non sei equipaggiato da una pazienza da maestro zen. Ti è bastato leggere che il mitico Beppe Vessicchio non dirigerà più gli artisti in gara a Sanremo, per decidere categoricamente che quest’anno la visione della kermesse la salti a piè pari.

Amore: ti accendi solo per non mandare in blocco tutta la caldaia.

Lavoro: le email troppo complicate e piene di reclami vengono immediatamente cestinate.

Salute: dedicati solo alle attività che ti piacciono, tipi un giro per saldi.

Il consiglio del giorno: ascolta a palla l’ultimo disco dei Måneskin.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Pare che ci sia la volontà, in diversi paesi anglosassoni, di mettere chiare regole di condotta per gli influencer e di creare un vero ordine, come quello degli ingegneri, per intenderci. Visto che il tuo super cervello è sempre più illuminato da Mercurio a favore, che ti da quel senso di giustizia e concretezza, dovresti proporti per far parte della commissione che prenderà in mano questo progetto. Di sicuro hai già una bozza pronta in mano da proporre, vero?

Amore: ti nascondi con la tecnica di mimetizzazione dell’immobilismo, per tenere alla larga audaci ammiratori.

Lavoro: fare la maestrina è in assoluto il ruolo che più ti piace.

Salute: prendere decisioni drastiche sul tuo look, come un taglio di capelli, non è consigliatissimo.

Il consiglio del giorno: fai pulizia tra i tuoi contatti di Instagram.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Pare proprio che tu sia direttamente atterrata dal pianeta Venere, perché incarni perfettamente i valori del pianeta dell’amore, della bellezza e dell’armonia, ma con un tocco decisamente rock e irriverente, che ti fornisce Marte. In pratica, sei perfettamente allineata per glamour e valori al gruppo dei Måneskin, che si sono giurati amore eterno qualche giorno fa a Roma con una cerimonia in abito bianco, con tanto di testimoni e lancio del bouquet. A te in fondo basta l’amore, nulla di più.

Amore sei avvinghiata coma un Koala all’albero di eucalipto.

Lavoro le strategie economiche e di bilancio lasciale serenamente a chi ne sa più di te.

Salute: visto che sei dotata di super muscoli, mettili in mostra per farci ‘rosicare’ tutti.

Il consiglio del giorno: fai un elenco di cose da fare quando sei sdraiata a letto, e non parlo solo del sesso.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Apprezzi profondamente l’intelligenza brillante e geniale, perché Mercurio ti ha portato ad un vero next level intellettuale. Siccome grazie alla Luna favorevole di oggi ti sei decisamente ammorbidito, ti vedremo esultare mentre guardi le foto dei bagni genderless al Liceo Scientifico Vittorini, che sono stati disegnati proprio dagli studenti. Lascia che questo mood ti accompagni per tutta la giornata.

Amore: riconsideri la tua posizione di single incallito.

Lavoro: accetti complimenti solo quando si parla di merito.

Salute: le tue risposte, finalmente, sono meno piccate del solito.

Il consiglio del giorno: prova le tecniche per fare sogni lucidi.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

La tua missione, che stai conseguendo con un certo successo, è di non doverti muovere da casa, facendo tutto con un comodissimo click dal computer. Marte in opposizione e la Luna contro ancora fino a sera, ti suggeriscono che il posto migliore per te è il tuo comodissimo divano, ma vestito all’ultimo grido, perché Venere ti spinge ad un certo decoro. Ti esalti tantissimo quando senti notizie futuristiche che parlano dei droni che potranno sostituire i driver, così di certo la pizza potrà arrivare a casa fumante e la consegna potrà essere direttamente dalla finestra della tua camera da letto.

Amore: non hai voglia di morderlo neppure se ricoperto di cioccolato, come una pralina che arriva direttamente dal Belgio.

Lavoro: i tuoi soliti commenti arguti te li tieni per te, non sembra vero.

Salute: una cena gourmet si che ti mette di buon umore.

Il consiglio del giorno: esercitati a migliorare il tuo sito di WordPress e mettilo finalmente online.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

La tua continua ricerca per raggiungere lo status da star osannata dalle folle non si ferma mai, perché sei perfettamente consigliato da Mercurio nel tuo segno. Fai veramente di tutto per essere notato, tanto che appena hai visto il vestito con la testa di leone indossato Kylie Jenner durante la sfilata del brand Schiapparelli, hai pensato che fosse il look adatto per la tua prossima apparizione in pubblico. Il tuo obiettivo è di lasciare tutti a bocca aperta.

Amore: di dolcezze ne sai di più del pasticcere Ernst Knam.

Lavoro: lasci volentieri la cloche di comando, ma solo quando il percorso è tutto dritto e spianato.

Salute: con la tua routine super controllata hai già perso i chiletti anche per le prossime festività.

Il consiglio del giorno: prenota subito un weekendino romantico.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Sei in assoluto il segno più splendente dello zodiaco, proprio grazie a Venere e Giove che ti accompagnano e ti suggeriscono meglio di un team di consulenti di immagine e finanza. Sei così positivo che nonostante il 2022 sia stato l’anno con i record di dimissioni dal lavoro, tu vedi all’orizzonte grandi opportunità per chi ha lasciato il posto fisso per dedicarsi alle passioni e obiettivi personali. Sei pronto a condividere e dare una mano, anche come mentore, perché quando si parla di imprenditorialità tu sei un vero maestro.

Amore: sei così generoso che lo distribuisci come i coriandoli a Carnevale.

Lavoro il fattore ‘c’ ti accompagna in qualsiasi decisione.

Salute sei resistente per qualsiasi tua impresa, dalla scalata di una vetta a una notte a ballare sui tavoli in discoteca.

Il consiglio del giorno: acquista i tatuaggi per bambini per riempirti le braccia come una rock star.

Voto 9

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Vi è di certo scesa anche a voi, come ad Ambra, una lacrimuccia, quando avete visto il video della canzone ‘Angelo’ cantata da Francesco Renga e dalla figlia Jolanda. Oggi, con la Luna ancora nel vostro segno, siete particolarmente emotivi e sensibili, tanto che riuscite a gestire perfettamente tutte le ruvidità che Marte contro continua ad incalzare. Vi lanciate coraggiosi, ma per scrupolo avete saldo sulle spalle un bel paracadute.

Amore: vi concedete ma senza troppo impegno.

Lavoro: siete iper produttivi quando vi lasciano spaziare e andare fuori tema.

Salute: essere pigri e sornioni vi calza proprio a pennello.

Il consiglio del giorno: guardate tutte le foto delle sfilate di moda per aggiornare subito il vostro look.

Voto 6 +