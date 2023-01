Oroscopo di oggi 17 gennaio 2023: Scorpione e Pesci super emotivi L’oroscopo di oggi, martedì 17 gennaio 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: la luna fortissima nel segno dello Scorpione si scontra sia con Venere che con Saturno, dimostrando che il senso di solitudine è spesso l’unica via per andare verso quello che desideriamo davvero.

L'oroscopo di oggi, martedì 17 gennaio 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle oggi.

Una fortissima Luna in Scorpione si scontra sia con Venere che con Saturno. Insomma, potremmo sentirci soli ma non avremo alcuna intenzione di stare in silenzio!

Con questa Luna in Scorpione, il segno fortunato è il Cancro, e il segno sfortunato il Leone.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Hai tutta la carica e la capacità di poter fare tutto quello che vuoi, ma non per le tua capacità intellettive che, ahimè, sono ancora minate da Mercurio. Puoi comunque lanciarti in slanci di passione con Marte, Venere e Giove dalla tua. Se la notizia che Nathan Falco Briatore è diventato il più giovane stilista al mondo, presentando la sua collezione di casualwear a Pitti Uomo, ti ha dato una vera scarica di adrenalina e voglia di azzardo, seguila!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: divertiti, osando tutte le posizioni del kamasutra.

Lavoro: le tue idee avveniristiche potrebbero essere più fortunate di quello che gli altri pensano.

Salute: tu riesci a fare squat e affondi anche quando passeggi tranquillamente per strada, ti viene davvero super naturale.

Il consiglio del giorno: informati bene sugli effetti delle spezie per evitare eccessi in cucina.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Toro

Sei affetto da iper razionalità e concretezza, perché fai affidamento unicamente sul pianeta della ragione, Mercurio. Con Venere, e oggi anche la Luna contro, la tua emotività e comprensione dei limiti e istinti umani è molto severa. Infatti, concordi pienamente con le disposizioni rigorose di Amazon nei confronti dei ‘furbetti’ che esageravano con spese lussuosissime, come cene da Cracco, durante le trasferte. Tu preferisci di gran lunga una misura quasi ‘francescana’.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: siccome non puoi dare il massimo, lo eviti molto volentieri.

Lavoro: sei un serissimo collaboratore, tanto che non ti vedremo neppure per sbaglio sorridere quando si parla di business.

Salute: sei così severo che opti per la dieta con zero zuccheri e carboidrati, per te una sfida davvero impegnativa.

Il consiglio del giorno: divertiti a fare foto ad altissima risoluzione, per vedere tutti i particolari che sfuggono all’occhio umano.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

In quest’epoca di grande preoccupazione per il Global Warming, voi avete la capacità di vedere sempre e comunque il bicchiere mezzo pieno. Se per molti il cambiamento è destabilizzante, con Marte e Venere dalla vostra, avete una grande capacità di adattamento e di pensiero positivo. Come nel caso degli abbondantissimi ritrovamenti di tartufo bianco delle ultime settimane, che hanno di gran lunga superato la raccolta di settembre, facendo crollare drasticamente il prezzo di questo prodotto unico e prezioso. Voi pensate subito che questa è un’ottima occasione per organizzare una festa con gli amici per fare un’abbuffata con un classicissimo menù a base di tajarin e ovetto fritto con una ricca grattata di prelibato tartufo.

L’oroscopo di oggi per il segno del Gemelli

Amore: ponderate perfettamente coccole, preliminari e sesso.

Lavoro: avete un vero fiuto per gli affari che fanno fruttare denaro sonante.

Salute: siete promotori del pensiero positivo.

Il consiglio del giorno: acquistate i dolci di carnevale e divertitevi a scoprire come cambia il nome e la ricetta in ogni regione d’Italia.

Voto 8 +

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Se pensi che la tua poca fiducia nei confronti del futuro sia dovuta al fatto che questo è un periodo di resoconto prevalentemente economico e finanziario, che ha avuto come apice il Blue Monday di ieri, ti svelo un segreto. Pare che a decretare che questo sia il giorno più triste dell’anno ci siano diverse variabili, tra cui anche il tempo trascorso dai fallimenti dei propositi del nuovo anno. Tu, che oggi hai la Luna dalla tua, puoi far fronte a Mercurio contro con passione e dedizione, invece di fissarti troppo sui limiti, e puoi decidere di agire in modo positivo e fattivo. Mettiti subito alla prova, anche perché l’anno è davvero appena iniziato.

L’oroscopo di oggi per il segno del Cancro

Amore: fai tu la prima mossa.

Lavoro: inizia a fare la to do list con animo positivo per i prossimi progetti da seguire.

Salute: il planning è assolutamente parte fondamentale per iniziare a fare esercizio con lo spirito giusto.

Il consiglio del giorno: vai al cinema a vedere ‘Grazie Ragazzi’, film divertente con una bellissima morale.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per il Leone

Non lasciarti troppo influenzare da Venere e Saturno contro, che potrebbero farti perdere fiducia delle tue grandissime capacità e potenzialità. Ricorda che a volte anche i più grandi personaggi sono obbligati a fare un passo indietro, proprio come è successo a Jack Ma, patron di Alibaba, che non avrà più l’indiscusso controllo di Ant Group ma non per questo non beneficerà personalmente dei ricavi e del prestigio del gruppo. Questi sono momenti per raccogliersi e prepararsi a nuove azioni, per cui tira fuori il tuo lato più strategico e i consigli del buon Marte a favore!

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: ha lo stesso gusto della caramella ‘Rossana’ che non piace proprio a tutti.

Lavoro: questo è proprio il momento per non farsi prendere da impeti improvvisi.

Salute: prima di uscire di casa fai per un minuto la meditazione a 4 tempi dell’hatha yoga.

Il consiglio del giorno: riascolta le canzoni dei Pooh, che saranno i super ospiti a Sanremo.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per la Vergine

La prima cosa che ti è venuta in mente, quando hai letto la notizia che il testo della nuova canzone di Giorgia con cui parteciperà al prossimo Sanremo, è stata spoilerato è stata: se vuoi che un segreto rimanga tale non devi dirlo a nessuno. Tu, che sei iper concreta e amante del controllo, proprio con Mercurio dalla tua, non tolleri che ci siano questi moti di superficialità che vanno a ledere il successo e gli sforzi di molte persone. Attenzione però ad essere troppo diffidente.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: richiedi promesse d’amore su carta bollata vidimata da un Notaio.

Lavoro: vuoi che tutto sia sempre perfetto e infiocchettato.

Salute: guardi il planning delle lezioni in palestra con occhio critico e diffidente.

Il consiglio del giorno: opta per il tutone da benzinaio anni ottanta, perché oltre che essere comodissimo, con pochi accessori diventa un capo davvero super cool.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Sono certa che ti sei appassionata al botta e risposta tra Piqué e la bella Shakira che sta impazzando sulla stampa e in rete. Infatti, dopo articoli e meme sulle strofe dell’ultima canzone della cantante, ne sono seguite dichiarazioni di fedeltà all’azienda Casio, e pare che il calciatore abbia anche deciso di abbandonare le super cilindrate per girare con una praticissima Twingo, appunto. Con Marte, il pianeta dell’azione che ti solletica, tutto quello che parla di amori disperati e dannati ti attira moltissimo, soprattutto perché sei alla ricerca di emozioni forti.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore la passione è una fiamma che non si spegne mai.

Lavoro ti piace farti servire e riverire.

Salute: ti senti meravigliosamente super sexy.

Il consiglio del giorno: impara la ricetta per la carbonara perfetta di Alessandro Borghese.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Ci sono alcune storie che fanno davvero volare la tua immaginazione, come quella che è stato arrestato di recente in British Colombia il piccione spacciatore che consegnava in uno zainetto stupefacenti in un carcere. Con Mercurio che solletica il tuo ingegno, tu stai già pensando di scrivere un thriller sulla storia pazzesca di questo volatile, aggiungendo anche momenti di grande comicità e ironia. Prendi subito carta e penna.

L’oroscopo di oggi per il segno dello Scorpione

Amore: ti piace scatenare le tue voglie proibite.

Lavoro: ti basta l’ispirazione giusta per farti lavorare fino a notte fonda senza alcun bisogno del caffè dello studente.

Salute: risolvi tutti i problemi e i fastidi come se fossero delle semplicissime equazioni di primo grado.

Il consiglio del giorno: acquista una cassa d’arancia per fare ottime spremute casalinghe.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Sono certa che alla notizia che sia in vendita l’esclusivissimo atollo Far-West in Olanda tu, visto l’investimento e la location, hai subito pensato che potesse essere il tuo ottimo buon ritiro da sfruttare subito, senza dover aspettare l’età pensionabile. Con Marte contro tu vuoi tutto molto comodo, infatti l’idea di vivere sul mare con una vista pazzesca e immerso nella natura di sembra un vero sogno. Peccato che per raggiungerlo ti toccherà metterti sotto ancora un po’ con il lavoro.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: ti abbandoni volentieri a coccole e abbracci mozzafiato.

Lavoro: vorresti raggiungere tutti i tuoi risultati solo con il pensiero senza però doverti sforzare troppo.

Salute: sei sempre bello e impeccabile, e il tuo segreto di bellezza sono almeno otto ore di sonno.

Il consiglio del giorno: impara a cucinare la difficilissime crêpes suzette, ne vale davvero la pena.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Ti piace profondamente occuparti del tuo lavoro, e adori una routine costante che ti permette di controllare tutto, ma sopratutto di ricordarti tutto. La tua memoria con Mercurio nel tuo segno è come quella del pastore ‘Ninotto’, che nonostante i suoi centoquattro anni suonati, si ricorda perfettamente tutti i nomi delle sue cento capre, che porta al pascolo tutti i giorni da più di novantasei anni. Sono certa che record come questi tu li potrai facilmente raggiungere.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: sei pronto a cedere al lato proibito e più ribelle.

Lavoro: costanza e dedizione sono i tuoi punti di forza, da sottolineare anche nel tuo Curriculum Vitae.

Salute: sei felice dopo esserti impegnato al massimo e ogni giorno, mantieni a te stesso questa promessa.

Il consiglio del giorno: fai home fitness quando non riesci ad andare in palestra.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per l'Aquario

Da quando Venere è nel tuo segno, sei un vero pasticcino zuccherato pronto a farsi mordere in ogni situazione. Ti piacciono da morire le storie d’amore a lieto fine, infatti sono certa che guardi on demand tutte le puntate del programma di Maria De Filippi ‘C’è posta per te’, perché non sai rinunciare ai finali a lieto fine, sono per te fondamentali.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: sei un amante attento e premuroso.

Lavoro ti impegni a fondo affinché il successo sia di tutti, non solo per te stesso.

Salute ti piaci e piaci da morire, quindi facci sognare con questo tuo super potere mettendoti bene in mostra.

Il consiglio del giorno: prepara la pizza in casa per una cena intima, con tutte le persone a te care. Praticamente attrezza casa tua come una sagra paesana.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Seguite l’esempio della Bee Keeper Rebecca Bianchi, la più giovane apicultrice d’Italia, che ha inaugurato la sua attività lo scorso anno e ha prodotto più di mille chili di miele, ricevendo dalla regione Lombardia moltissimi riconoscimenti. Sfruttate gli ottimi influssi di Mercurio per pianificare step by step le vostre idee di business che, se seguiti pedestremente, possono farvi raggiungere grandi obiettivi. Non dimenticate, ovviamente, passione e dedizione, perché sono la chiave indiscussa per il successo.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: oggi è un buon giorno per rimettervi in ‘bicicletta’.

Lavoro: il vostro super cervello ha idee assolutamente meravigliose e fattibili.

Salute: se lo sforzo fisico è ancora da evitare, quello mentale invece è pronto al sollevamento pesi.

Il consiglio del giorno: optate per la pappa reale, che è un ottimo ricostituente per i cali energetici invernali.

Voto 6 +