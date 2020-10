Nell'oroscopo dioggi, giovedì 1 ottobre 2020, abbiamo tutta la giornata per prepararci alla luna piena di questa sera. Infatti la luna il sole si troveranno esattamente in opposizione a 9° del segno dell'Ariete (la luna) e della Bilancia (il sole) poco dopo le 23. È un contrasto molto forte tra il pubblico e il privato, tra il nostro io reale e la sua apparenza sociale, tra i nostri bisogni e quello che invece lasciamo intuire all'esterno. Questa luna piena sarà molto forte e soprattutto andrà a smuovere i nostri sentimenti più intimi.

L’oroscopo del giorno 1 ottobre

Quando, come oggi, la Luna piena si presenta in tarda serata abbiamo, ancora più del solito, l'opportunità di sfruttare il suo potere di indagine dell'inconscio perché sarà libera, oggi più degli altri 27 giorni del suo ciclo, dai condizionamenti. La Luna piena è espressione del nostro subconscio, dei nostri desideri più profondi e dei nostri bisogni. Ricordatevi i licantropi! Quando la luna piena avviene di notte stimola ancora meglio la ricettività del sonno. Vi consiglio di mantenere il digiuno per questa sera!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Oramai abbiamo capito tutti: sei un dispensatore di energia vagante! La Luna entra nel segno per far compagnia ad un Marte che, ormai, a preso residenza a casa tua. Non ti tiri indietro di fronte a nessuna sfida come il 60enne che, dopo aver corso la maratona di Rimini per sensibilizzare sulla donazione di organi, punta addirittura alla maratona del Circolo Polare Artico. Inarrivabile!

Amore: audace nella vita… e fra le coperte! Lavoro: colpi di genio improvvisi potrebbe scuotere la tua giornata lavorativa. Salute: se tieni in mano un cellulare riesci addirittura a ricaricarne la batteria. Il consiglio del giorno: diversifica le tue attività giornaliere per ripartire bene le energie a disposizione e non esagerare con lo sport!

Voto 9 –

Toro (21 aprile – 20 maggio)

È cosi raro che tu abbia fretta che, se capita, ti prendi alla sprovvista da solo. Con Mercurio opposto, purtroppo, potrebbe non essere facile prendere decisioni lucide ed efficaci. Se ti trovassi in ritardo per un colloqui, ad esempio, eviterei di inforcare l’autostrada su un monopattino elettrico (come è successo a Rimini!). Giove è comunque dalla tua e, sono certa, troverai il modo di arrivare in orario con un colpo di fortuna!

Amore: rallenta e opta per un corteggiamento lento e in vecchio stile. Lavoro: ti sembra tutto confuso ed anche troppo complesso. Salute: vorresti un telecomando per ridurre la velocità di riproduzione della giornata. Il consiglio del giorno: cena fuori questa sera? Con una Luna così provocante e caliente… mi andrebbe proprio del messicano!

Voto 6 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Non sempre la vita va come volete voi, Gemellini. È tuttavia apprezzabile e super importante che mettiate voi stessi al primo posto e che non abbiate paura di sentirvi liberi di vivervi senza paure e fraintendimenti. Gabriel Garko, e le sue recenti confessioni al Grande Fratello, ci insegnano proprio questo! Dalla vostra: una Luna e una Venere che vi aiutano e vi sostengono qualora decidiate di seguire l’istinto.

Amore: carezze e coccole son tutte per voi. Lavoro: c’è poco da fare, riuscite a risolvere magagne come per magia. Salute: uscite di casa accompagnati dal cinguettio degli uccellini e da una strana musica di sottofondo come nemmeno una principessa Disney…! Il consiglio del giorno: potete osare e finalmente comprarvi un nuovo accessorio elettronico da poter usare per twittare, postare, condividere…

Voto 7 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

La giornata ti sembra imbottigliata come la via ostruita dalla volante della polizia parcheggiata male a Chieti. In quel caso gli agenti son stati multati dai colleghi. Nel tuo caso, purtroppo, fai fatica a chiedere a Giove, Luna, Saturno e Marte di spostarsi… Ringraziamo Mercurio che ti dona un po’ di arguzia e ti consente di trovare il buono anche nei momenti meno propizi come questo!

Amore: ti mancano le forze persino per immaginare qualcosa di romantico. Lavoro: al lavoro ti sei improvvisamente risvegliato da un letargo energetico! Salute: stai valutando se affittare un gruppo di ragazzi per condurti al lavoro su una portantina. Il consiglio del giorno: rimanda dichiarazioni importanti. Mercurio ti spinge a grandi pensieri ed evoluzioni ma Giove ti guarda sornione e un po’ provocatorio… Prendi tempo.

Voto 6 e mezzo

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Venere ancora nel segno sarebbe anche pronta ad officiare un bel matrimonio in stile Lamborghini – Afrojack. Ora che pure la Luna entra a favore non possiamo che aspettarci grandi faville dentro e fuori la camera da letto! Attenzione a Mercurio quadrato però: prendere le cose con la dovuta cautela potrebbe salvaguardarti da qualsiasi caduta di stile o mal di schiena indesiderato.

Amore: vivi praticamente in una favola romantica! Lavoro: se i conti non tornano potrebbe NON essere colpa della calcolatrice… Salute: trasudi energia da tutti i pori! Il consiglio del giorno: porta qualche pasticcino e un paio di panini da dividere durante la pausa pranzo in ufficio! È la giornata giusta per un po’ di allegria!

Voto 9 e mezzo

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Nettuno opposto scombina ancora i piani e potrebbe coglierti di sorpresa, soprattutto se una telecamera in studio crolla mentre ti riprende durante la tua esibizione (chiedete ad Emma Marrone per conferme!). Buono però Giove che continua a spingere per farti tentare la fortuna e sprona la tua audacia! Anche la Luna decide di graziarti e lasciarti in pace, regalandoti un po’ di rilassamento.

Amore: inizi a sentire un po’ di occhi puntati su di te! Lavoro: sei più precisa del solito! (Ed è tutto dire!!!) Salute: recuperi fiato! Il consiglio del giorno: una lunga nuotata in piscina potrebbe aiutarti a rimettere a posto le idee. (Senza contare che potresti sfoggiare il tuo nuovo vestito da bagno!)

Voto 7 +++

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Confusa ed anche indispettita. Ti sembra di essere entrata improvvisamente dentro la casa del GF dove tutti si sparlano dietro senza sosta. Marte e Luna opposti ti rendono un po’ nervosa e ti tolgono tutta la tua proverbiale pazienza. Nel contempo Giove si diverte a farti dispetti. Cerca di mantenere un profilo basso mentre porti avanti con meticolosa calma i tuoi compitini.

Amore: inizi a perdere anche gusto nel ricevere attenzioni. Lavoro: non hai le energie giuste per farti valere in tutti i costi. Salute: un po’ di frustrazione ti rende faticoso persino far spesa! Il consiglio del giorno: fai qualcosa che ti permetta di rilassarti al massimo. Meglio se è qualcosa che sai fare a menadito e che ti rilassa mentre lo porti a termine. Va benissimo anche un coloring book con le parolacce scritte sopra.

Voto 6

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Venere in posizione poco favorevole cosa con questo Mercurio che, invece, ti rende di pensiero rapido e di lingua… tagliente! Non ti tieni “un cece in bocca” come il mitico Renato Zero che proprio non manda giù la rapida ascesa di un altro cantante provocatorio come Achille Lauro. La Luna di oggi, poi, non aiuta particolarmente la tua tranquillità. Cerca di non partire subito sul piede di guerra!

Amore: dialoghi difficoltosi e spesso innervosenti. Lavoro: fila tutto liscio come l’olio sotto la tua direzione. Salute: pieno di forze. Cerca di non usarle per discutere troppo animatamente. Il consiglio del giorno: hai bisogno di sfogare le tue energie in modo “costruttivo”! Magari con un corso di boxe!?

Voto 7 +

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Il setting di pianeti in cielo ti mette di buonissimo umore. Probabilmente non al livello di alcuni degli attori che hanno recitato a “il Trono di Spade”, che stanno annunciando gravidanze come se piovesse, ma sono assolutamente certa che non ti lamenti! La Luna torna a tuo favore e lo fa col botto, unendosi a Marte e Venere in un tripudio di buonumore che trascina te e gli altri!

Amore: non puoi che dichiararti soddisfatto! Lavoro: puoi sempre contare su qualche aiutante valido… o magari qualche assistente virtuale particolarmente sgamato. Salute: sorridi e ridi di cuore anche davanti a freddure bruttissime. Il consiglio del giorno: potrebbe essere una giornata particolarmente fortunata in amore (e pure fuori)! Prova ad osare leggermente di più del solito e magari fai al partner un regalo simpatico che porti allegria nella coppia!

Voto 9

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Tu proprio non ti curi delle malelingue degli altri, nemmeno quando osano denunciarti con accuse infondate (un po' come l’attacco del Codacons contro Chiara Ferragni). Hai dalla tua Giove e Saturno e pure Mercurio, dagli spalti, parteggia per te!. Peccato che quella Luna potrebbe renderti un po’ troppo nervoso e ti invoglia anche a rispondere di traverso (come Fedez!)…

Amore: hai la stessa verve interattiva di una puntata di Settimo Cielo. Lavoro: parlando di telefilm, sei arguto e decisivo come una deduzione della Signora in Giallo. Salute: stanco e spiaggiato sul divano per (quasi) tutto il giorno. Il consiglio del giorno: a volte fai bene ad evitare discussioni inutili, ma gli antipatici altezzosi potrebbero avere poco successo fra gli amici… stai attento!

Voto 7 –

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Giunge il momento di cambiare e di dare forti segnali di svolta. Come Valentino, che sceglie di far sfilare giovani ragazzi comuni anziché modelli, cerca di cambiare prospettiva e di dare voce a qualcosa di fresco e fuori dai canoni. Se non ti senti ancora pronto per mettere in campo progetti (dannato Mercurio quadrato!), prova comunque buttar giù qualche idea interessante da poter portare in un brainstorming in azienda!

Amore: perplesso da alcuni comportamenti del partner. Lavoro: evita i colpi di genio improvvisi! Salute: generalmente coinvolto da uno “strano” buonumore! Il consiglio del giorno: compra una grossa lavagna con pennarelli multicolore per prendere nota di tutte le idee che ti vengono in mente.

Voto 8

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Vivete di rendita, grazie soprattutto ai vostri sforzi passati. Un po’ come Taylor Swift che si gode i profitti record del suo ultimo album (che ha battuto anche grandi nomi della musica con il suo successo!). Mercurio a favore vi rende lungimiranti e sensibili al punto che riuscite quasi ad anticipare quello che gli altri vi vorrebbero dire. Energie leggermente in calo.

Amore: strane tensioni nell’aria. Lavoro: tutti hanno improvvisamente bisogno del vostro aiuto. Salute: vi svegliate un po’ troppo assonnati. Il consiglio del giorno: è ora di viziarvi un po’. Sono certa che vi meritate tutta quella scatola di cioccolatini di alta pasticceria!

Voto 7 e mezzo