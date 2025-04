video suggerito

L’oroscopo di martedì 15 aprile 2025: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di martedì 15 aprile 2025 presenta una Luna calante dalla quale nessuno potrà sfuggire: guardiamo dritto negli occhi le nostre emozioni. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

Ariete

Amore: ti accontenti del romanticismo altrui, meglio se filtrato da Instagram.

Lavoro: non è il momento di lanciarsi in nuove sfide, ma di osservare e pianificare.

Fortuna: latita, ma non se ti accontenti di piccole gioie.

Il consiglio del giorno: fatti ispirare dai drammi altrui, ma non prenderli troppo sul serio.

Voto: 6, da spettatore.

Toro

Amore: potresti dire la cosa sbagliata al momento sbagliato.

Lavoro: rimanda decisioni importanti e mantieni la rotta.

Fortuna: altalenante, come il Wi-Fi in montagna.

Il consiglio del giorno: non cercare l’effetto wow, punta sul collaudato.

Voto: 5 e mezzo, impaziente.

Gemelli

Amore: meglio soli (o con amici fidati) che mal accompagnati.

Lavoro: serve un cambio di prospettiva, magari radicale.

Fortuna: bussa, ma solo se resti leggero.

Il consiglio del giorno: ascoltate il cuore, ma prendete nota anche con la testa.

Voto: 6 e mezzo in revisione.

Cancro

Amore: totalizzante, appassionato, vigilato giorno e notte.

Lavoro: eccellente, se segui l’istinto e non solo la logica.

Fortuna: ti strizza l’occhio, soprattutto nei rapporti.

Il consiglio del giorno: punta tutto sulle relazioni sincere.

Voto: 8, romanticissimo.

Leone

Amore: in modalità riflessione, non rottura.

Lavoro: pausa decisionale consigliata.

Fortuna: si nasconde dietro le scelte ponderate.

Il consiglio del giorno: conta fino a dieci prima di decidere.

Voto: 5 e mezzo irruente.

Vergine

Amore: è tempo di chiedere rispetto e sincerità.

Lavoro: segui le tue regole, ma con flessibilità.

Fortuna: nelle piccole scelte giuste.

Il consiglio del giorno: non tutto ha un prezzo.

Voto: 7, coerente e nobile.

Bilancia

Amore: vuoi dolcezza, non drammi.

Lavoro: meglio mansioni di supporto che prime linee.

Fortuna: discreta, ma va incoraggiata.

Il consiglio del giorno: lasciati ispirare da chi brilla con grazia.

Voto: 6 e mezzo in osservazione.

Scorpione

Amore: magnetico, sicuro, misterioso.

Lavoro: hai una marcia in più, usala.

Fortuna: ti sorride se segui il tuo istinto.

Il consiglio del giorno: credi nelle idee bizzarre, spesso sono geniali.

Voto: 8, illuminato.

Sagittario

Amore: cerchi risposte, ma trovi domande.

Lavoro: fermati, riorganizzati, poi riparti.

Fortuna: dispersa, ma non dispersa per sempre.

Il consiglio del giorno: prendi un taccuino e inizia a scrivere.

Voto: 6, confuso ma interessante.

Capricorno

Amore: solido, concreto e rassicurante.

Lavoro: stai per chiudere un colpaccio.

Fortuna: gira dalla tua parte, finalmente.

Il consiglio del giorno: fidati della tua mente brillante, ma non dimenticare il cuore.

Voto: 9, problem solver.

Acquario

Amore: instabile ma tenero.

Lavoro: cerca una via creativa, evita la polemica.

Fortuna: fa il suo dovere, ma non provocarla.

Il consiglio del giorno: disattiva le notifiche, almeno per un po’.

Voto: 5 , agitato ma sveglio.

Pesci

Amore: empatico, raffinato, elegante.

Lavoro: lavori meglio in ambienti belli e armonici.

Fortuna: raffinata, come un caffè d’autore.

Il consiglio del giorno: seguite ciò che è bello e di gran qualiltà.

Voto: 9, chic con cervello.