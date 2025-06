video suggerito

Oroscopo di Giugno 2025, le previsioni del mese segno per segno di Ginny L'oroscopo del mese di giugno 2025 vedrà il passaggio di Giove dai chiacchieroni e creativi Gemelli al morbido Cancro: pronti alle coccole? Pesci, Cancro, Vergine e Toro i segni più fortunati di questo mese.

Questo oroscopo del mese di giugno 2025 sarà veramente frizzante, vivace e pieno di sorprese. Diciamo che ultimamente, dal punto di vista planetario, le sorprese non sono mancate, perché negli ultimi mesi spesso ci sono stati dei pianeti importanti che si sono resi protagonisti cambiando segno zodiacale.

Nel mese di giugno 2025 toccherà a Giove, il pianeta dei piaceri e del benessere anche economico, muoversi dal segno dei Gemelli al segno del Cancro. Dei pianeti semi-lenti, Giove è il più veloce e sarà nel segno del Cancro fino al 29 giugno 2026. Vi racconterò in un articolo dedicato chi infastidirà o a chi porterà benessere questo Giove nel segno del Cancro.

In questo mese, Venere si troverà per la maggior parte del tempo nel segno del Toro, addolcendo i segni di terra, mentre Marte si muoverà, a metà mese, dal Toro alla Vergine. Prima di farlo, però, si quadrerà a Urano, creando una certa tensione a livello internazionale.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Questo Giove che passa nel segno del Cancro non ti piace proprio per niente, perché sembra smorzare, di nuovo, le tue energie. Forse che siano un po' troppo esuberanti? Forse che l'universo ti voglia un pochino più accorto e pacato? Direi anzi che la combo Saturno nel segno più Giove a sfavore possa in realtà risultare un ottimo consiglio da parte delle stelle. Rimetti la testa sulle spalle e soprattutto non prendere decisioni avventate: pensa bene prima di agire. Ovviamente tutto questo riuscirai a farlo molto meglio quando Marte, dal 17 del mese, non ti spronerà più ad essere travolgente, coraggioso, impetuoso e irresistibile.

Voto: 6

Toro (21 aprile – 20 maggio)

La bella notizia è che il pianeta dell'amore si troverà per tutto il mese nel tuo segno zodiacale e questo direi che, per te che di Venere e di amore ne capisci parecchio, sia davvero il meglio che possa succedere. Tieni duro nei primi 15 giorni, quando Marte ti abbasserà ancora i livelli di autostima, ma anche i livelli di energia, e sappi che nella seconda metà del mese invece ti aspetta un Marte intrigante, che sarà pronto a ridarti tutto il lustro che non hai perso, ma soltanto accumulato riposandoti un po'. Quindi il mio consiglio è proprio questo: sfrutta questo mese per dedicarti al tuo benessere e non strafare!

Voto: 8

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

I primi nove giorni del mese saranno gli ultimi con Giove nel tuo segno zodiacale. Vi rivedrete poi tra 12 anni! Sfrutta Giove e Mercurio fin da subito: continuano a renderti intellettualmente vivace, brillante, propositivo e capace di convincere chiunque su qualsiasi argomento. Esattamente come piace a te! Le energie però, nel corso del mese, andranno smorzandosi un pochino, e non soltanto perché Giove ti abbandonerà. Dovrai vedertela soprattutto con Marte a sfavore nella seconda metà di giugno, che ti renderà particolarmente nervoso e ti farà dubitare di quel sex appeal che da sempre utilizzi per uscire da qualsiasi situazione imbarazzante o per conquistare quello che desideri. Sarà forse il momento giusto per andare in vacanza!

Voto: 7

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Lo so che da diverse settimane ti stai chiedendo: "Ma non dovevo essere io il segno zodiacale fortunato di questo 2025?" Ebbene sì, e Giove che entra nel tuo segno zodiacale te lo dimostrerà. Con Giove nel segno, insieme a Mercurio e Marte a favore a partire dal 17 del mese, direi che giugno sarà proprio il momento giusto per buttarti in tutte quelle iniziative dalle quali ti sei sempre tenuto lontano, un po' per paura e un po' per timidezza. Direi che questo 2025 con te è stato già particolarmente chiaro: è ora di osare, uscire dalla comfort zone, buttarti in tutto ciò che ti sei precluso ma che hai sempre desiderato. Questo è proprio il momento giusto per programmare grandi colpi di scena!

Voto: 9

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Diciamo che il mese di maggio ti era piaciuto di più, ma anche questo non inizia poi malissimo, soprattutto se dai più valore al tuo ego che non alla parte sentimentale della condivisione. Marte infatti continua a restare nel tuo segno zodiacale fino alla metà del mese, il che ti piace, perché permette alla tua indole da imperatore di esprimersi al massimo della sua potenza. Questo significa che continuerai a credere moltissimo in te stesso e soprattutto a costringere anche gli altri a fare altrettanto. Senza nessun senso di colpa! In compenso, però, con Venere a sfavore perdi un pochino di quello charme che ti rende un leader indiscusso, e quindi risulterai un po' meno carismatico. Infine, tutto quel desiderio di fare e soprattutto di fare subito schiaccerà come un trattore con i fiorellini nell'aiuola quelli che sono i sentimenti di chi ti sta intorno.

Voto: 6

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Attendi paziente l'arrivo di Marte nel tuo segno zodiacale, che finalmente ti farà uscire da quella sensazione di essere troppo spesso sottotono e energica come un accendino scarico. Direi però che anche prima dell'arrivo di Marte (che sarà il 17 giugno) ci sarà una bella Venere a coccolarti, e soprattutto a far affiorare di nuovo in te una femminilità un po' civettuola, un po' delicata, un po' morbidamente abbandonata sulle persone che ami. Non sarà per niente male, nei primi giorni di giugno, cambiare un po' il tuo ruolo da organizzatrice infallibile a dolce compagna di serate molto, molto pigre.

Voto: 8

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Ci mancava anche Giove a sfavore, adesso! Hai proprio l'impressione che questi pianeti non la vogliano smettere di prenderti a pugni come si fa con il sacco da boxe. La buona notizia, però, è che almeno fino al 17 del mese Marte continuerà ad essere a tuo favore e tu risulterai addirittura particolarmente sexy quando ti arrabbi, metti il broncio, sei categorica su una posizione. Tutto quello che hai sempre cercato di evitare adesso potrebbe addirittura rivelarsi un'ottima esca da flirt. Un'altra bella notizia, rispetto al mese di maggio, è che Venere, il tuo pianeta preferito, non è più a sfavore, e tu piano piano ritrovi non dico il piacere di condividere ogni momento della giornata, ma almeno quello di farti abbracciare stretta, stretta, quando proprio sei sull'orlo di una crisi di nervi.

Voto: 7

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Venere sarà in opposizione per tutto il mese e Marte a sfavore fino al 17 giugno. Questo significa che avere a che fare con te non sarà per nulla facile, perché pungi come un ragno violino e brontoli ad alta voce peggio della lavatrice in centrifuga. Insomma, diciamo che la soluzione migliore sarebbe quella di lasciarti in pace, dato che hai l'impressione di avere tante, troppe cose di cui occuparti e quasi nessuna prevede baci e coccole alle persone che ami. Mercurio infatti ti rende sveglio e soprattutto Giove dalla tua parte ti vuole fin da subito risoluto nel mettere in pratica quello che pensi, dando ordini meglio di un capocantiere. Direi che la soluzione migliore per il momento è concentrarti sul business. All'amore ci penserai nella seconda metà di giugno.

Voto: 6

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Tieni duro ancora per i primi 10 giorni del mese, anzi nove, perché poi in un colpo solo ti libererai di Mercurio e soprattutto di Giove in opposizione. Direi che avrai proprio di che festeggiare! Soprattutto perché Giove in opposizione ha limitato, negli ultimi 13 mesi, la tua sicurezza in te stesso, il tuo ottimismo, la tua socialità e soprattutto il tuo spirito di intraprendenza. Adesso puoi rimettere subito tutto in moto, grazie anche al fatto che Marte continua a renderti particolarmente coraggioso, determinato e pronto a tutto fino al 17 del mese. Quando Marte passerà nel segno della Vergine, dal 17 appunto, preparati a un momento di stanchezza: quello che io chiamo "rinculo emotivo".

Voto: 7

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Ho una buona notizia da giocarmi subito per il tuo oroscopo del mese di giugno: Venere sarà a favore praticamente sempre e direi che tu di questo ne hai proprio tanto, ma tanto bisogno! La cattiva notizia, però, è che Giove entra in opposizione e ci resterà per 13 mesi, ma stai sereno che nessuno si accorgerà del minor tasso di socializzazione e di energie. Credo però che questo Giove ti voglia insegnare, nel prossimo periodo, quanto per te sia importante proprio a livello strutturale di carattere essere solido sulle tue gambe e soprattutto organizzato nei tuoi progetti. Bando a ogni genere di improvvisazione! Arriverà Marte il 17 del mese a renderti finalmente di nuovo sicuro delle tue idee, che non saranno più ottimiste del necessario.

Voto: 7

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Non sarà probabilmente questo il mese nel quale ci mostrerai tutta la tua voglia di vivere, di pensare in grande, di coinvolgere tutti con un'incontenibile allegria! Preferirai decisamente chiuderti in un agriturismo in compagnia soltanto del cane e delle papere. Tutto questo perché Venere per tutto il mese e Marte per i primi 15 giorni saranno a tuo sfavore: la combo non ti renderà certo particolarmente simpatico! Direi che questo primo periodo estivo sia per te in realtà perfetto per il relax in solitaria e le meditazioni al tramonto. Per fortuna sei uno che si adatta molto facilmente a qualsiasi cambio di programma.

Voto: 6

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Il fatto che Giove abbia cambiato segno per te è davvero una grande notizia! Infatti non solo smetterà di essere a tuo sfavore (come è stato negli ultimi 13 mesi) ma si metterà addirittura a favore: una vera svolta. Nell'oroscopo del mese di giugno, con anche Venere e Mercurio a favore, direi proprio che non avrai nulla di cui lamentarti, almeno fino al 17. Ti sentirai pieno di voglia di amare e di godere di ogni minuto di piacere: anche un gelato mangiato sulla panchina del parco di fronte all'ufficio ti farà sentire praticamente in vacanza. Questo sì che si chiama ottimismo! Dal 17 Marte ti renderà un po' più pigro del solito e molto, ma molto più impulsivo.

Voto: 9