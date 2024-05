video suggerito

Oroscopo di giugno 2024, le previsioni del mese segno per segno: l’amore passa da Gemelli a Cancro Nell’oroscopo del mese di giugno 2024 i pianeti veloci si divideranno a metà: nella prima parte Marte in Ariete, con Venere e Mercurio in Gemelli, mentre nella seconda Marte passa in Toro e gli altri due pianeti in Cancro. Gemelli, Toro e Cancro i segni più fortunati del prossimo mese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell'oroscopo del mese di giugno 2024 non vivremo grandi rivoluzioni dal punto di vista astrologico, dato che il passaggio importante di Giove dal segno del Toro al segno dei Gemelli è avvenuto con la fine di maggio. Marte passerà da Ariete a Toro il 9 maggio, mentre Venere e Mercurio insieme passeranno da Gemelli a Cancro il 18 del mese.

Il mese di giugno però inizia, proprio come hai finito il mese di maggio, con il potente trigono tra Giove e Plutone. Nonostante questo aspetto sia positivo, tuttavia le grandi energie mosse da questa sintonia dei pianeti possono essere spesso difficili da gestire. Attendiamo infine il solstizio d'estate per il 20 giugno alle 10 e 50 della sera.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

So che non dovrò dirtelo due volte ma ti consiglio proprio di prenderti tutto e subito il piacere che questo mese di giugno ti vorrà dare! Partirai alla grande e avrai come la sensazione che nulla possa fermarti, e invece con il 17 del mese Venere soprattutto ti toglierà quella sensazione di andare sempre d'accordo con tutti e di essere il re della festa. Dovrai fare i conti con qualche piccolo sgarbo soprattutto alla tua dolce metà. Occhio solo a non esagerare con l'incaponirti sulle tue posizioni.

Voto 7

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Se la prima metà del mese parte un po' più lenta, con la sensazione che qualcuno abbia spento la musica alla fine della festa, già dal 17 giugno ci farai vedere quanto le tue intenzioni estive siano davvero bellicose. Che si tratti di conquiste sentimentali, di rinnovare l'amore alla tua dolce metà oppure di mettere in piedi qualche drastico cambiamento di vita, in tutti i casi tu sembrerai davvero non avere dubbi né tantomeno rivali.

Voto 8

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Sei ancora carichissimo dall'adrenalina della novità di Giove che è appena entrato nel tuo segno zodiacale quindi goditi soprattutto i primi 17 giorni del mese di giugno con anche Mercurio e Venere a tuo favore. Sarai assolutamente incontenibile, travolgente, vitale, così aperto al mondo, alle idee e alle nuove amicizie che sarà davvero difficile convincerti a stare a casa anche soltanto qualche ora. Insieme a te di certo non ci annoieremo. Nella seconda parte del mese invece potresti aver bisogno di qualche momento in più di raccoglimento proprio per riordinare le energie che ti hanno dato questa spinta emotiva.

Voto 9

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Il tuo mese di giugno sarà proprio un'escalation verso la felicità, l'abbondanza, l'abbandono leggiadro e decisamente fiducioso alla vita e al volere dell'universo. Per i primi giorni infatti la tua capacità di introspezione personale, di domande profonde e di ricerche interiori sfiorerà quella di un paleontologo! Poi però non appena Mercurio e Venere approderanno nel tuo segno zodiacale tu sarai pronto a rimettere fuori la testa e soprattutto ti dirigerai a passi svelti verso quello che hai capito essere il tuo obiettivo. Soprattutto amoroso!

Voto 7 e mezzo

Leone (23 luglio – 22 agosto)

L'oroscopo di questo mese di giugno ti dice che non devi strafare! Anche quando le energie sembrano esserti tornate e tu soprattutto hai davvero voglia di lasciarti andare e farti trascinare nella mischia del divertimento, ricordati che ti tocca ancora un po' di sano riposo. A rimetterti in pista arriva Marte che ti abbassa le energie e soprattutto ti toglie di colpo la voglia di socializzazione dal 20 del mese in poi. Sarai come chi, passati i 50, si renderà conto che ci vuole un po' più di tempo per riprendersi dalle serate brave.

Voto 7

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Promettimi che terrai duro nella prima metà del mese di giugno e che non ti farai coinvolgere dal pessimismo cosmico. In effetti con Giove, Venere, Mercurio e anche Saturno tutti contrari avrai spesso la sensazione che ogni strada che decidi di intraprendere sia senza uscita e senza nemmeno un comodo parcheggio. Credo però che è un periodo così intenso ti serva proprio per guardare in faccia la realtà delle cose che non hanno proprio più senso di esistere nella tua agenda. Poi dal 18 inizierai a programmare le lettere di licenziamenti.

Voto 5 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Nonostante Giove e non solo ti ringalluzziscano parecchio, hai come l'impressione di non riuscire mai a trovare il giusto equilibrio nelle cose. Se nella prima parte del mese ti sentirai decisamente più aperto al mondo che ti circonda ma insicuro nel dichiarare davvero cosa pensi e provi, nella seconda parte preferirai chiuderti stretto stretto impacchettato come un capo di abbigliamento spedito su Vinted. Avrai la sensazione di aver guadagnato in coraggio ma perso completamente il desiderio di condividere.

Voto 6 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Non sarà proprio l'estate biricchina che avresti sperato un po' perché Marte in opposizione per buona parte del mese di giugno ti abbassa drasticamente le voglie, il coraggio e anche il sex appeal, un po' perché Venere ti rende un tenerone. Quindi probabilmente mentre intorno a te le energie zampillano come l'acqua dalle fontane, tu preferirei decisamente delle serate tête-à-tête, che siano con la tua dolce metà oppure con un caro amico. In tutti i casi le emozioni sono così forti che nel tuo tempo libero vorrei condividerle, nel senso dialettico del termine.

Voto 7

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Sarai davvero intrattabile soprattutto nella prima metà del mese per colpa di tutti i pianeti contrari. Si sa che quando ti coglie l'insicurezza, la stanchezza e l'irritabilità facilissima, tu prima di zittirti e ascoltarti, cerchi di negare l'evidenza e parli ancora più ad alta voce. È un istinto tipico dei segni di fuoco ma che non piace per niente a Saturno contro. Quindi se vuoi un consiglio dall'astrologa accogli tutti questi pianeti e addirittura li ringrazi perché ti daranno molti alibi per passare un po' più di tempo per i fatti tuoi. In questo modo eviterai persino di litigare.

Voto 5

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Con l'avanzare dei giorni in questo mese di giugno 2024 aumenteranno le tue energie ma, in modo inversamente proporzionale, diminuiranno le tenerezze, le dolcezze e persino quella simpatica empatia che ha portato negli ultimi tempi molti dei tuoi amici ad aprirsi a qualche confidenza. Dal 18 del mese per colpa di Venere e Mercurio infatti tornerai ad essere molto pragmatico ma decisamente sordo ad ogni bisogno emotivo: sia i tuoi che quelli di chi ti sta intorno.

Voto 6 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Nella prima parte del mese di giugno vorrei soltanto goderti la vita e dire che te lo meriti proprio, caro Acquario, perché tu che sei il segno zodiacale socievole e coinvolgente dello zodiaco in questo ultimo periodo ti sei spesso ritrovato a passare del tempo da solo e soprattutto a crogiolarti nella malinconia. Poi però dovrai vedertela con Marte che sembra toglierti tutte le energie: sarà che non sei più abituato a fare baldoria e bastano 10 giorni sopra le righe per alzare bandiera bianca e chiedere un timeout.

Voto 7

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Quanto pesa questo Saturno nel tuo segno zodiacale proprio in questa prima metà del mese! Se infatti fino ad ora Saturno nel tuo segno zodiacale è stato piuttosto un rigoroso e meticoloso riorganizzatore, in questi giorni sembra proprio bacchettarti per qualsiasi cosa tu faccia. Hai la sensazione di dire sempre la cosa sbagliata al momento sbagliato. Promettimi di non farti abbattere ma piuttosto di prenderla come se avessi a che fare con un allenatore particolarmente severo. Rimboccati le maniche e datti da fare.

Voto 5 e mezzo