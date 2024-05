Giove entra in Gemelli fino a giugno 2025: cosa cambia per chi ha il pianeta contro o a favore

video suggerito

Sta per arrivare una delle novità più importanti di questo oroscopo 2024: il passaggio di Giove dal segno zodiacale del Toro a quello dei Gemelli, dal 26 maggio 2024. Giove è il pianeta non personale più veloce di tutti, perché sta in un segno zodiacale tra i 12 e i 13 mesi e ci mette 12 anni circa a fare una rivoluzione completa.

A livello simbolico Giove è il pianeta buono per eccellenza perché indica fortuna, ottimismo, benessere fisico ed economico, socialità e socievolezza, abbondanza e accumulo, apertura ottimistica alla vita e alle nuove esperienze. Per questo Giove è uno dei pianeti più amati e fin dall'antichità gli astrologi hanno cercato di posizionarlo su punti di rilievo del tema natale per avvantaggiare eventi di qualsiasi genere. Quando Giove è forte in un tema natale si ha una grande predisposizione al successo, alla solarità, alla felicità abbondante e conviviale. Per decretare quali saranno i segni zodiacali fortunati per il nuovo anno, guardiamo sempre la posizione di Giove.

I segni zodiacali che godranno di Giove a favore saranno i tre segni d'aria (Gemelli, Acquario e Bilancia), con Ariete e Leone. Chi invece avrà Giove a sfavore saranno gli altri tre segni mobili diversi dai Gemelli: Pesci, Vergine e Sagittario. Questi tre segni zodiacali, che se la stanno vedendo anche con Saturno nel segno dei Pesci, vivranno mesi di ristrettezze economiche, con la sensazione di insicurezza, inadeguatezza, dubbi molto forti, una minore voglia di socialità allegra e spensierata, e maggiore lentezza nella realizzazione di progetti.

Prima di andare avanti però ricordiamoci di due cose importanti: la prima è che ciascuno di noi è rappresentato da un intero tema natale, quindi prima di giungere a qualsiasi conclusione bisognerebbe analizzarlo nella sua completezza. La seconda cosa è che tutti gli astrologi da Tolomeo in poi ribadiscono l'importanza del libero arbitrio che può cambiare radicalmente le sorti del nostro oroscopo.

Il significato di Giove in Gemelli dal 26 maggio 2024 al 9 giugno 2025.

Il pianeta Giove è molto legato anche alla sfera della comunicazione: essendo portatore di giovialità indica il dialogo fiducioso, lo scambio di benessere e la condivisione di momenti di allegria. Nelle ricerche astrologiche si è notato quanto un Giove imposizione importante, magari congiunto all'ascendente di un tema natale, porti a personaggi dal grande carisma demagogico, politico, di convincimento.

I Gemelli sono un segno zodiacale d'aria con Mercurio dominante. Questo significa che tra le loro caratteristiche principali c'è la grande socialità, socievolezza, l'allegria spensierata, il bisogno di chiacchierare e confrontarsi continuo. Quindi Giove in Gemelli amplificherà la sua meravigliosa capacità comunicativa, creativa, aggregante. Tutto quello che ha a che fare con il mondo della comunicazione, il marketing, la vendita, l'arte, l'innovazione di ogni genere sarà particolarmente proficua nei prossimi 13 mesi. Giove in Gemelli e infine perfetto per promuovere la nascita di gruppi di persone a qualsiasi scopo.

Chi ha Giove contro?

Nel periodo in cui Giove si troverà nel segno dei Gemelli ovvero dal 26 maggio 2024 al 9 giugno 2025, saranno i Pesci, la Vergine e il Sagittario ad avere Giove contrario. Per la precisione il Sagittario avrà Giove in opposizione mentre Pesci e Vergine ce l'avranno in quadratura, ovvero ad una distanza di circa 90° rispetto al loro Sole. Quando Giove si trova in posizione sfavorevole rispetto al nostro Sole porta una minore scioltezza, facilità e leggerezza nella nostra quotidianità. Ci si trova ad avere a che fare con problematiche economiche impreviste come la lavatrice che si rompe o una cartella esattoriale che ci viene recapitata.

Sul nostro umore Giove contrario porta una minore leggerezza, una minore voglia di condividere e comunicare, un po' più di ansia, di preoccupazione, di pessimismo e di sfiducia. Nulla di grave, sia chiaro, ma i livelli della nostra vitalità potrebbero scendere drasticamente.

A livello fisico Giove a sfavore ci rende più stanchi, meno attivi e vitali.

Occhio però perché se è vero che Giove resta nel segno dei Gemelli per 13 mesi circa, c'è comunque da tenere conto del grado nel quale si troverà a transitare di volta in volta. Nel 2024 coinvolgerà soltanto le prime due decadi, mentre nel 2025 le ultime due.

Chi ha Giove a favore?

Giove in Gemelli dal 26 maggio 2024 al 9 giugno 2025, sarà invece a favore di Gemelli, Bilancia, Acquario, Ariete e Leone. Con Giove a favore ci si sente più ottimisti verso la propria vita quotidiana e, in effetti, questa sembra snodarsi con maggiore facilità, spontaneità e immediatezza. Tutto quello che stiamo aspettando da tempo con l'arrivo di Giove a favore potrebbe realizzarsi velocemente facilmente. Giove porta anche benessere economico, qualche piccola fortuna, qualche vantaggio e l'ottimismo necessario per affrontare anche le eventuali situazioni di difficoltà. Giove a favore ci rende più accoglienti, morbidi e socievoli con l'esterno tanto che la nostra vita pubblica diventerà decisamente più ricca e vivace. Anche dal punto di vista fisico Giove amplifica le energie e la vitalità.

Occhio però perché Giove, che è il pianeta dell'accumulo e dell'abbondanza felice, quando è a favore rischia di farci venire voglia di abbandonarci ai piaceri, anche quelli della buona tavola e dell'ozio. Non vorrei infine fare la guastafeste ma i Gemelli, che sono un segno zodiacale particolarmente spavaldo e incurante delle difficoltà, con Giove congiunto avranno sì grandi energie ma qualche volta saranno incapaci di tenerli a bada rischiando di esagerare con la sicurezza in se stessi e le grandi promesse.