Oroscopo di gennaio 2025, le previsioni del mese segno per segno: Cancro e Pesci determinati

L'oroscopo del mese di gennaio 2025 ci presenta una unica importante novità che, a dire il vero, caratterizzerà tutti i primi tre mesi dell'anno. Sto parlando di Marte che viaggia retrogrado nella terza decade del segno del Cancro. Qui la particolarità è nel fatto che un pianeta attivo come Marte, quando retrogrado, diventa particolarmente rabbioso, introverso e difficile da accontentare. In più, nel segno del Cancro, questo pianeta va a risvegliare delle frustrazioni intime e profonde. L'altra novità sta nel fatto che a fine mese avremo la Luna nuova nel segno dell'Acquario che, come ogni anno, dà il via all'anno lunare cinese: entriamo nell'anno del Serpente di Legno.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Avere questo Marte che ti porta a metterti in discussione fin dai primi giorni del nuovo anno ti infastidisce parecchio. Tu che sei abituato fin da subito a prendere il toro per le corna, questa volta dovrai rallentare e ponderare ogni passo perché il rischio di scivolare è davvero altissimo. Venere per di più, dal segno dei Pesci, amplifica quella sensazione di solitudine, insoddisfazione e malinconia. Insomma, le energie sembrano averti tutte abbandonato.

Voto 6 –

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Bastano i primissimi giorni del nuovo anno per liberarti di Venere a sfavore e anche di Marte quindi, passata la prima settimana, torni ad avere quella sensazione di passeggiare tranquillamente nella giusta direzione e senza che nessun evento accidentale ti ostacoli. Quando sei così di buon umore in sintonia con l'universo sei la persona più piacevole con la quale condividere i momenti. Fortunata la tua dolce metà!

Voto 7 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Venere a sfavore dai primi giorni dell'anno sembra volervi consigliare di ridurre un po' quell'entusiasmo giocherellone che vi porta Giove nel segno e che spesso non vi fa affrontare subito con la giusta serietà le problematiche di Saturno. Non vorrei fare la solita astrologa guastafeste, ma ricordatevi che dove Saturno solleva una zolla di domande, a voi è caldamente consigliato rispondere nel miglior tempo possibile. Questo mese prendetelo di riflessiva solitudine.

Voto 6

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Sarai proprio tu il segno zodiacale che ospiterà, per i prossimi tre mesi, Marte sia retrogrado che diretto (torna diretto alla fine febbraio). Se normalmente Marte porta una certa tensione ai segni zodiacali a cui si unisce, sono sicura che tu da un lato saprai benissimo rispondere alle domande profonde che verranno a galla ma dall'altro ti porterai quella bella capacità di tirare tutto fuori, come si fa dalla borsa quando non si trovano le chiavi di casa. Ritengo assolutamente impossibile che tu ti annoi e per una volta vorrai essere il grande protagonista di tutte le chiacchiere con gli amici.

Voto 8 e mezzo

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Marte ti abbandona già dai primi giorni dell'anno ma anche Venere in opposizione quindi, dato che la fine del 2024 ti ha sovraeccitato parecchio, questo è proprio il tempo di prenderti un attimo di riposo. Che sia un mese di gennaio praticamente alla spa con i piedi a mollo e il cuoricino pronto a farsi stupire da nuove cose, rallentando decisamente la passionale filmografia nel tuo cervello.

Voto 6

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Saturno, Giove e pure Venere tutti in opposizione in questo primo mese dell'anno proprio non te li meritavi! Se a Babbo Natale avessi chiesto un po' di pace, sappi che probabilmente dovrai attendere che te la porti il coniglietto di Pasqua. Inutile ricordarti che tutte queste faticose esperienze ti renderanno ancora più saggia e indistruttibile, come una lavatrice negli anni '90. Ancora per queste settimane però direi che la leggerezza nel pensare, progettare, goderti i singoli momenti non sarà ancora dichiarata. Prenditi tutto il tempo di cui hai bisogno per rimettere in fila tutti i tuoi desideri, sparsi qua e là nel tuo cuoricino.

Voto 5 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

C'è solo questo Marte che ti dà parecchio fastidio già nel mese di gennaio. Per te che sei il segno della Venere più educata e diplomatica, morbida e armoniosa, Marte a sfavore amplifica il desiderio di urlare a squarciagola tutto quello che non ti va. Il bello però è che ti sentirai pulita e depurata come dopo un intero pacchetto di tisane sgonfianti, ma nelle emozioni. Occhio soltanto a non prendere 1000 impegni e soprattutto a fare pace con la possibilità di non essere assolutamente perfetta come di solito adori mostrarti: Marte a sfavore ti toglie un sacco di energie.

Voto 6 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Quest'anno sembra proprio iniziare subito alla grande e tu non te ne lamenterai proprio. Marte, perché retrogrado, è comunque a tuo favore e tu sai reggere benissimo sia le energie erotiche che ti dona sia le passioni ambiziose che mette in campo. A volerti bene, però ci sarà anche Venere che ammorbidisce qualsiasi rapporto sia con gli altri che con te stesso. Insomma, tu che sei il segno del tormento per eccellenza in questo oroscopo di gennaio 2025 sembri proprio allentare la presa sulla voglia di controllare tutto e tutti e goderti finalmente quello che l'universo ti mette nel piatto.

Voto 8

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Pare proprio che sia finita la pacchia dei mesi appena trascorsi in cui Mercurio ti ha dato quantomeno quella sensazione di essere tornato il cervellone dello zodiaco. Sono sicura che tu non abbia perso nemmeno un'occasione per mostrare quanto il tuo cervello sia ancora perfettamente funzionante, nonostante le rotture di scatole a cui ti sottopongono Giove e Saturno. Mercurio se ne va già nella prima settimana mentre Venere si mette a sfavore e questo fa sì che tu ti ritrovi solo soletto davanti alle cose che non funzionano ancora come dovrebbero. Ricordati solo che tutto è sempre nelle tue mani e tu sai fare della saggezza la tua arma vincente.

Voto 5 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Iniziare l'anno nuovo con Marte retrogrado in opposizione sembra proprio innervosirti parecchio, ma finalmente è arrivata Venere a favore. Secondo me, mi voglio sbilanciare, questo potrebbe proprio essere l'universo che ti consiglia di aprirti all'amore, ai sentimenti, all'intuito e di chiuderla definitivamente con la voglia di programmare tutto. Non ti stupire se le cose non andranno come avevi preventivato. Il Capricorno risolutivo e deciso che conosciamo potrebbe essere assalito dai dubbi e, credimi, sono convinta che questo ti farebbe davvero benissimo.

Voto 7

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Goditi Venere nel tuo segno zodiacale, anche se soltanto per pochissime ore nell'oroscopo del mese di gennaio 2025! Venere passa presto nel segno dei Pesci. Per fortuna, però Marte retrogrado non ti tocca più e tu non te lo fai ripetere due volte di prenderti un po' di quel relax, fisico e mentale, che durante le vacanze di Natale proprio non sei riuscito a goderti. Mentre tutti si affannano per tornare alla vita di tutti i giorni, tu sembri rallentare di proposito, anche l'elenco di cose da fare in scaletta. Lo stesso Mercurio, dalla seconda settimana, sembra mettere volontariamente un punto interrogativo alla fine di ciascuna delle tue frasi. Usa tutta la tua capacità intellettuale per trovare risposte creative alternative.

Voto 7 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Il pianeta dell'amore entra nel vostro segno zodiacale e questo, comunque vada, mi sembra un ottimo modo per iniziare il 2025. In più Marte a favore vi rende risolutivi facendovi dimenticare completamente le buone maniere. D'altro canto a questo Saturno nel segno zodiacale è bene dare delle risposte in fretta prima che si innervosiscono: vi farete molti meno problemi del solito nel prendere decisioni che possano lasciare qualcuno scontento. Mai come adesso avete voglia di essere voi stessa il più rapidamente possibile. Ci mancherà un po' del vostro romanticismo, ma per voi tutta questa determinazione è davvero un'ottima notizia.

Voto 8 e mezzo