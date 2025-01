video suggerito

Oroscopo di febbraio 2025, le previsioni del mese segno per segno: Leone e Sagittario ritrovano l'amore L'oroscopo di febbraio 2025 vede l'inizio della lunga presenza di Venere in Ariete: l'amore si fa passionale e cieco. Mercurio partirà nel segno dell'Acquario, geniale ed innovativo, per spostarsi proprio il giorno di San Valentino nel segno dei Pesci: le previsioni del mese segno per segno su amore, lavoro e fortuna.

Eccoci a parlare dell'oroscopo del mese di febbraio 2025, mese dell'amore per eccellenza con anche Venere che inizia la sua lunga sosta (quasi due mesi) nei primi 10° del segno dell'Ariete. Mercurio intanto partirà nel segno dell'Acquario, geniale ed innovativo, per spostarsi proprio il giorno di San Valentino nel segno dei Pesci permettendo così dialoghi particolarmente romantici. Marte invece continua ad essere retrogrado fino quasi alla fine del mese nel segno del Cancro e il che ci renderà sempre meno energici e più arrabbiati: abbiamo proprio bisogno di coccole!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Con questo mese di febbraio, mi sento di rassicurarti caro Ariete sul fatto che le cose possano migliorare e anche molto velocemente. Già dai primi giorni del mese, Venere rientrerà nel suo segno zodiacale e, soprattutto se sei un Ariete nato nel mese di marzo, le cose andranno decisamente meglio! È vero: Marte che continua ad essere a sfavore ti toglie tutte le energie, la sicurezza in te stesso e anche la voglia di metterti in gioco, ma questa Venere può farti vedere le cose in un modo decisamente differente. Anche la Luna piena nel segno del Leone sembrerà piano piano volerti ridare fiducia.

Voto 7

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Quando i pianeti si trovano sull'asse Acquario Leone, tu ti senti particolarmente infastidito e così sarà nel giorno della Luna piena, ma anche nei giorni precedenti per colpa di Mercurio. Per fortuna, sei un segno di terra che sa bene esprimersi con i fatti e con le azioni, ma non ti nego che avere a che fare con te, soprattutto se dovessimo avere idee differenti, non sarà semplicissimo. Per quanto riguarda l'amore hai così bisogno di sentirti amato che farai di tutto per farti voler bene. Anzi, mai come adesso senti di dover prestare davvero attenzione a chi hai di fronte e ascoltare anche quello che non dice.

Voto 6

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Con l'ingresso e soprattutto la sosta del pianeta dell'amore nel segno dell'Ariete, le cose migliorano decisamente perché tu che il sei il segno della giovialità e della convivialità per eccellenza, soprattutto adesso che Giove ti amplifica la voglia di fare festa, hai dovuto morderti la lingua molto spesso ultimamente. Soprattutto insieme alla tua dolce metà! Quindi Preparati a recuperare tanto del tempo perso in solitudine e organizza subito appuntamenti sia tête-à-tête sia di gruppo per ricominciare a condividere tutte le tue energie. Ne saranno tutti felici e contenti.

Voto 6 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Sei tu il segno zodiacale che più di tutti ha bisogno di coccole e rassicurazioni anche se, per colpa di Venere a sfavore, sarà davvero difficile potertene fare. Ti senti molto ma molto diverso rispetto a come sei abituato a viverti quindi immagina per noi quanto tu possa essere enigmatico. Per fortuna dato che sei il segno zodiacale che più di tutti sa essere introverso e solitario, troverai un modo per dialogare in profondità coi tuoi nuovi bisogni. Non lasciare che la rabbia si impossessi di te ma piuttosto sputa fuori tutto quello che ti baruffa nel cuore.

Voto 6 e mezzo

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Per colpa di Mercurio in opposizione i primi 14 giorni del mese potrebbero renderti le comunicazioni molto difficili e le ore di lavoro davvero pesantissime. In compenso però tutti i tuoi pensieri saranno dirottati verso l'amore, l'amicizia, l'amore per te stesso e la voglia di coccolare e farti coccolare. Ti sarà davvero pesantissimo uscire dal lettone per andare in ufficio. Tutti questi sentimenti, insieme ai pensieri profondi che sono venuti a galla ultimamente, saranno impossibili da trattenere con la Luna piena del 12 febbraio che ti vedrà grande protagonista.

Voto 7

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Finalmente Venere la smette di darti fastidio e puoi contare sui primi 14 giorni del mese per instaurare di nuovo ottimi rapporti basati soprattutto sulla tua grande intelligenza e sulla tua voglia di insegnarci cose. Dal giorno di San Valentino infatti il tuo amatissimo pianeta del pensiero si sposterà in opposizione dandoti decisamente più fastidio: sfrutta tutto lo charme intellettuale e autorevole che riesce ad avere invece nelle prime due settimane. Anche al tuo partner piace tantissimo quando gli spieghi la vita!

Voto 7

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Per te che sei il segno della armoniosa ricerca di un compromesso e della voglia di fare tutti contenti intorno a te, avere contemporaneamente Venere e Marte che ti danno fastidio è davvero un tormento. Non ti riconosci più e ti sembra di essere sempre sul piede di guerra, anche la mattina appena ti svegli. Sarà davvero difficile per te restare nel qui e ora perché tra ansie del futuro e dubbi sul passato hai proprio l'impressione di non essere centrata. Sarebbe bello se tu cercassi di trovare equilibrio confrontandoti con le persone che ami, ma anche lì il rischio è che litigate subito.

Voto 6

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

In questo mese di febbraio 2025 vedremo tornare a galla, prorompente e spesso assolutamente irrefrenabile, tutto il tuo carisma coraggioso, potente, sensuale e qualche volta persino un po' autoritario. La passione è il sentimento al quale ti dedichi con tutte le tue forze. E conoscendoti, credo che ti venga proprio benissimo. Anzi, Venere in Ariete insieme a Marte che, benché retrogrado, ti sollecita le voglie sembrano proprio tirare fuori quello Scorpione che si era chiuso un po' troppo in sé stesso. Soltanto Mercurio nella prima metà del mese ti rende ancora un po' burbero e solitario, mentre dal 14 avrai addirittura un sacco di voglia di chiacchierare.

Voto 9

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Se è vero che anche in questa prima metà del 2025 ti viene chiesto di tenere duro (per colpa di Giove e Saturno) mi sento di rassicurarti sul fatto che Venere a favore ti farà molto ma molto bene. Praticamente meglio di un pediluvio dopo il cammino di Santiago, perché è proprio questo che ti sembra di stare percorrendo. Mercurio a favore nella prima metà del mese e anche la Luna piena nel segno del Leone e il 12 sembrano tutti incoraggiati a esprimere e mettere in pratica tutta la saggezza che hai accumulato in questi mesi di riflessione. Venere ti fa proprio venire voglia di costruire qualcosa e non da solo.

Voto 6 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Venere e Marte entrambi in una posizione difficile potrebbero renderti ancora più insofferente alla condivisione emotiva con le persone che ti circondano. Il bello però è che tu sei il segno zodiacale che più di tutti è capace di stare in solitudine e soprattutto in solitudine produrre parecchio. Mentre per la produttività lavorativa avrai un picco nella seconda metà del mese, fin da subito puoi occuparti della tua struttura intellettuale, dei tuoi valori e dei tuoi progetti personali. Prendi questo momento come se fosse un periodo di ferie forzata!

Voto 5 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Per te che adori poter condividere dialoghi e pensieri, idee e progetti, avere Mercurio nel segno e Giove a favore è davvero una bellissima esperienza. Hai proprio la sensazione anche in questo oroscopo del mese di febbraio che nulla possa fermarti e che il mondo sia pieno di possibilità e tu abbia una canna da pesca come quella per le paperelle alla luna park: devi soltanto agganciare ciò che desideri. In più, anche se forse l'amore non è la tua priorità, grazie a Venere a tuo favore oltre a condividere pensieri condividerai anche sorrisi e abbracci molto volentieri. Occhio soltanto il 12 alla Luna piena che potrebbe farti saltare i nervi.

Voto 8

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Mai come in questo mese di febbraio ti vedremo risolutivo, costruttivo, fattivo e anche un po' scocciato contro i perditempo. Soprattutto per tutto quello che riguarda l'amore, la coppia, le amicizie e la condivisione di qualsiasi progetto. Anche se dovremmo aspettare il 14 del mese per vederti tornare loquace e divertente, fin da subito ci è chiaro che i tuoi neuroni non hanno alcuna intenzione di restare fermi, così come il tuo cuore. Poco importa che siamo nel mese dell'amore per eccellenza, tu valuti soltanto situazioni stabili a lunga durata!

Voto 8 e mezzo