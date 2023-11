Oroscopo della settimana dal 27 novembre al 3 dicembre 2023: Marte infiamma Leone e Ariete L’oroscopo della settimana dal 27 novembre al 3 dicembre 2023 conclama il nuovo vigore dei segni di fuoco (Ariete, Leone e Sagittario), che possono contare su Marte e anche Mercurio a loro favore. Si faranno in quattro senza nemmeno bisogno di pregarli.

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L’oroscopo della settimana che va da lunedì 27 novembre a domenica 3 dicembre 2023 inizia subito esplosivo con la Luna piena nel segno dei Gemelli, che renderà difficile mantenere la calma e la lucidità. Poi Marte e anche Mercurio in Sagittario non fanno che amplificare la focosità (in tutti i sensi) della settimana. Diplomazia questa sconosciuta!

Oroscopo settimanale 27 novembre – 3 dicembre 2023: le previsioni segno per segno

Ecco cosa dobbiamo aspettarci nell'oroscopo della prossima settimana: le previsioni astrologiche per tutti i segni zodiacali.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Dovrai ancora vedertela soltanto con Venere in opposizione anche se, diciamo la verità, un po' per la tua irruenza caratteriale e un po' per il periodo particolarmente delicato, questo aspetto potrebbe in effetti infastidirti. Cioè, ti senti proprio come fuori tempo, come se fossi in discoteca ma con le cuffie nelle orecchie. Per sentirti meno in colpa ti darai da fare volontariamente per qualsiasi attività che richieda spirito di iniziativa e muscoli saldi. Le energie non ti mancheranno di certo.

Leggi anche Oroscopo del 23 novembre 2023

Voto 7

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Per fortuna ti sei tolto di torno Marte che stava iniziando a spegnere la tua voglia di fare proprio quando tutti intorno a te iniziavano a divertirsi.adesso però senti che puoi recuperare tutti gli aperitivi perduti perché le energie sono tornate dalla tua parte. Se vuoi un consiglio e anche un piccolo spoiler approfitta in questi giorni per tutti gli scambi di effusioni che riesci ad organizzare perché a breve arriva Venere a renderti un pochino meno socievole.

Voto 7 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Abbiamo detto che la settimana inizia con la luna piena proprio nel tuo segno zodiacale quindi, complici anche Saturno, Marte e pure mercurio tutti i contro, direi che non hai nessuna intenzione di contenerti né di usare un sorrisino diplomatico di circostanza. Qualsiasi situazione richieda un po' di opportunismo o etichetta tu la sconquasserai volentieri. Adori essere quello che rompe le regole urla più di tutti.

Voto 5 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

C'è sempre Venere che ti dà fastidio e a dire il vero anche le tue sicurezze sembrano vacillare un pochetto. Nulla di grave, per carità! Diciamo però che ancora per questi giorni sarai concentrato sul portare a termine i compiti che per te sono davvero importanti tralasciando forse un po' troppo spesso tutta quella parte emotiva di contorno che poi, lo sappiamo bene, di contorno non è. Occhio a non sottovalutare i bisogni emotivi delle persone che ti stanno intorno, e anche i tuoi ovviamente.

Voto 6

Leone (23 luglio – 22 agosto)

E direi che se stiamo cercando qualcuno disponibile ad organizzare i giochi di gruppo e la playlist per la festa di Natale aziendale tu sarai la persona giusta perché le energie ti infiammano e ti infuocano come non mai. In questi giorni grazie a Marte e Mercurio a favore dimenticherai anche le ristrettezze economiche alle quali sei stato costretto ultimamente.ti liberi come Prometeo dalle catene e hai soltanto voglia di divertirti.

Voto 8

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Sarà davvero difficile per te mantenere la calma ma anche la lucidità intellettuale. Insomma sentirai come se nel tuo cervello ci fosse una lavatrice in centrifuga continuamente e nessun pensiero riuscirà ad uscirne lavato e stirato. Tutto ti sembra troppo, troppo faticoso e spesso anche assolutamente incomprensibile. Cerchi qualche volta di trovare un senso ma pare proprio che la vita un senso adesso non te lo voglia far vedere.

Voto 5 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

L'amore resta anche per questa settimana la tua dote migliore, la tua arma vincente e anche l'argomento a piacere che porteresti all'esame di maturità. Insomma senti proprio (e hai ragione) che per quanto riguarda sentimenti ed emozioni di qualsiasi sfumatura e relazione, non hai rivali in tutto lo zodiaco. È così importante per te mantenere l'armonia che spesso decide di zittirti pur di non romperla.

Voto 9

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Marte ti toglie un pochino di grinta ma questo non è necessariamente un male visto soprattutto che la Luna piena da sempre ti infervora parecchio. Resta comunque tantissima voglia di passare del tempo in due e meglio sto sotto le coperte, che fa freddo! E nel tempo che non dedicherai al sesso ti rimane un enorme capacità di comprendere quali siano i veri motivi per cui chi ti sta di fronte ha gli occhi lucidi. Bravo.

Voto 8

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Marte arriva nel tuo segno zodiacale tu non vedi l'ora di riaccendere tutto il fuoco che ti anima! Il bello è che non ti dimenticherai di tutta quella parte più accudente verso le persone che ami e sarai bravissimo a dare abbracci rassicuranti a chi ti gira intorno. Se qualcosa ce la dirai tu la daremo tutti per vera e soprattutto tutti per giusta perché nessuno metterà in discussione né la tua ragione né la tua etica.

Voto 8 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Se mi facessi guardare nel tuo cuoricino caro Capricorno, sono sicura che ci troverei più di un'insicurezza e molti, moltissimi dubbi. E' proprio questo il momento nel quale avresti davvero bisogno di avere qualcuno che ti infonda coraggio e soprattutto autostima. E invece con un carattere un po' malmostoso non farai che allontanare da te tutte le persone che ti stimano solo perché non hai alcuna voglia di far vedere le tue debolezze.

Voto 5 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Goditi questi pochi giorni senza più lo sfavore di Marte ma prima che arrivi lo sfavore di Venere. Non voglio certo essere l'astrologa che mette il dito nella piaga ma dato che sei particolarmente provato ultimamente ogni momento di luce e tepore ti farà sperare che sia tornata la primavera. E invece c'è ancora qualche temporalino da cui ripararti. Adesso però pensa soltanto a spogliare il tuo partner che sia in effetti sentito poco considerato ultimamente.

Voto 7

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

In questi giorni pensi proprio che questo Saturno che ti vuole far prendere decisioni e guardare alla realtà con occhio critico proprio non lo puoi sopportare! Così ti daranno fastidio tutte le persone intorno a te che sembrano avere sempre la soluzione giusta in pugno e la voglia di metterlo in pratica. Tu invece deliberatamente fai qualcosa di provocatorio. Tutta colpa di Marte che ti innervosisce parecchio.

Voto 5