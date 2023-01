Oroscopo della settimana dal 16 al 22 gennaio 2023: inizia l’anno del Coniglio d’acqua Nell’oroscopo di questa settimana, che va dal 16 al 22 gennaio 2023, troviamo sia Marte che torna viaggiare in moto diretto, sia il capodanno cinese. Inizia l’anno del Coniglio d’acqua, praticamente il nostro segno dei Pesci.

L'oroscopo di questa settimana, che va dal 16 al 22 gennaio 2023, è davvero importantissimo, soprattutto per chi segue la cultura cinese. Il 21 gennaio, infatti, ci sarà la Luna nuova nel segno dell'Acquario, che segna l'inizio del capodanno cinese. Entriamo nell'anno del coniglio d'acqua.

Oroscopo settimanale 16 – 22 gennaio 2023: le previsioni segno per segno

Possiamo anche festeggiare il fatto che Marte non è più in movimento retrogrado e questo ci permette di vivere con maggiore serenità e lucidità anche la rabbia che, ricordiamocelo, non va negata ma soltanto gestita.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Resti ancora uno dei segni più potenti in questa settimana, perché Venere, Marte e persino Giove nel tuo segno zodiacale, sono tutti a tuo favore. La tua meravigliosa caratteristica di vivere con spontaneità e semplice immediatezza tutto quello che ti circonda, sarà davvero incontenibile. Tutto questo ti rende assolutamente attraente.

Voto 9

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Venere ti da ancora fastidio, e soprattutto la Luna nuova di sabato nel segno dell'Acquario, potrebbe farti saltare i nervi per un nonnulla. Questo succede quando noi non siamo pienamente consapevoli di quanto valiamo, cosa che, spesso, è una conseguenza di Venere in quadratura. Quindi, piuttosto che avere dubbi su quanto tu sia meraviglioso, prenditi solo del tempo per rendertene conto.

Voto 6+

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Non hai certo bisogno né dei consigli né della consolazione dell'astrologa, perché resti uno dei segni più sfacciatamente fortunati di questa settimana. E dell'intero periodo. Direi che per te il nuovo anno è iniziato benissimo, e che almeno per questa settimana continuerà a darti grandi gioie. Il bello che tu vorrai tutte condividerle.

Voto 10

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

L'unico vero problema di questo periodo è Mercurio ancora in opposizione, che ti rende difficile qualsiasi genere di comunicazione. Anzi, ancora prima di comunicare, sembri proprio non capire che cosa desideri davvero. Per fortuna tu sei più bravo di tutti a comunicare con gli abbracci. Dacci dentro.

Voto 6

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Venire in opposizione, dopo un periodo così difficile, proprio non ci voleva. Poi per forza sei demotivato e solitario. Dovresti proprio chiamare a raccolta tutti gli amici, i parenti ma anche gli amici degli amici, insomma, chiunque sia disposto a darti affetto. Ovviamente sei pregato di ringraziare, sforzandoti anche un po'.

Voto 5

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Marte ti rende ancora particolarmente precisetta, e hai bisogno che tutto fili liscio per non avere una crisi di nervi improvvisa. Proprio non lo sapresti gestire! Finché ti si dà ragione va tutto bene, ma poi quando qualcuno osa mettere in discussione quello che fai o dici, allora esci la Vergine più arrabbiata di tutti i tempi.

Voto 6 scarso

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Sei quasi perfetta sotto tutti punti di vista, a patto che non ti si chieda di avere lo sprint di genialità che ti permette di improvvisare ed essere brillante. In compenso, però, hai uno charme e un sex appeal che distrarranno sicuramente chi sta intorno dalle tue proprietà intellettuali.

Voto 8 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

C'è ancora Venere a sfavore che ti fa amare soltanto quei momenti nei quali puoi serenamente stare solo soletto con te stesso, i tuoi pensieri e al massimo la programmazione TV che scegli tu. Inutile dire che in questa condizione da eremita ci stai benissimo, Venere a sfavore è soltanto una scusa.

Voto 6 +

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Marte è a sfavore, ma Venere no, quindi direi che puoi risolvere con praticità qualsiasi imprevisto e insofferenza. Insomma, sarà probabile vederti disdire tutti gli impegni per startene sdraiato a coccolare chi ami. Questo mi sembra un ottimo modo di risolvere lo stress.

Voto 6

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Con Mercurio sempre nel tuo segno zodiacale, il tuo cervello si sta decisamente scatenando quanto a nuove idee, nuovi progetti e soprattutto per alzare l'asticella delle tue aspettative. Ovviamente, parliamo sia di aspettative personali che di aspettative da parte di chi ti circonda. È il momento ideale per andare a chiedere l'aumento, oppure proporre quel progetto che hai in testa da un po'.

Voto 7

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

È un momento davvero meraviglioso nel quale ti consiglio di accumulare più energie possibili perché, non dimentichiamocelo, Saturno nel tuo segno ti porta una grande fatica, sia fisica che emotiva. Quindi hai davvero bisogno di coccolarti e farti coccolare. Adesso ti riesce benissimo.

Voto 9

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Marte ancora a sfavore, e Venere dal segno dell'Acquario, riducono al minimo la tua sicurezza in te stesso. Anzi, diciamoci la verità, la tua sicurezza su qualsiasi argomento di discussione. Direi che il relax, di corpo e mente, sia la soluzione perfetta.

Voto 6