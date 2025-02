L’oroscopo di domani, sabato 8 febbraio 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

video suggerito

Ariete

Amore: colazione dolcissima.

Fortuna: vi fate delle lunghe chiaccherate.

Il consiglio del giorno: il percorso benessere al parco, perfetto per mantenerti almeno un minimo in movimento.

Voto: 6 e mezzo

Toro

Amore: operativo.

Fortuna: ti accompagna per negozi di bricolage.

Il consiglio del giorno: fai una bella scorta di brugole e bulloni.

Voto: 7 –

Gemelli

Amore: quanta dolcezza.

Fortuna: vi controlla l’insulina.

Il consiglio del giorno: mandate messaggi affettuosi ai vostri contatti preferiti in rubrica.

Voto: 7

Cancro

Amore: si sente destabilizzato.

Fortuna: non sa come prenderti.

Il consiglio del giorno: un pacchettino di caramelle gommose sempre in tasca.

Voto: 4 e mezzo

Leone

Amore: fidanzato perfetto.

Fortuna: caschi sempre in piedi.

Il consiglio del giorno: prendi una boccetta di bolle di sapone e lascia che il vento le porti via dalla finestra.

Voto: 6 e mezza

Vergine

Amore: verso sera sei più coccolosa di Winnie the Pooh.

Fortuna: Ti alleggerisce.

Il consiglio del giorno: che ne dici di sfornare qualche dolcetto?

Voto: 7

Bilancia

Amore: per nessuno.

Fortuna: ti sopporta, ma si sente stremata.

Il consiglio del giorno: visto l’umore nero, punta su un outfit colorato.

Voto: 5 –

Scorpione

Amore: te la spassi.

Fortuna: va tutto bene finché non decidi di parlare in pubblico.

Il consiglio del giorno: se qualcosa ti sfugge, niente panico: esistono sempre i manuali d’istruzione.

Voto: 7 pieno

Sagittario

Amore: va via via migliorando.

Fortuna: ti da appuntamento per cena.

Il consiglio del giorno: hai mai pensato di iscriverti a un corso di fotografia? Potrebbe essere l’occasione giusta per scoprire un nuovo talento!

Voto: 7

Capricorno

Amore: miseria senza nobiltà.

Fortuna: vedi tutto nero.

Il consiglio del giorno: prendi solo le decisioni più semplici.

Voto: 4 e mezzo

Acquario

Amore: condivide le tue iniziative.

Fortuna: ti accompagna in biblioteca.

Il consiglio del giorno: scrivi frasi motivazionali sulla lavagnetta del frigorifero.

Voto: 7

Pesci

Amore: energici e passionali.

Fortuna: vi aiuta a far funzionare le cose.

Il consiglio del giorno: il baby doll di pizzo può tranquillamente prendere il posto del pigiamone di pile.

Voto: 8