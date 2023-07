L’oroscopo di oggi 11 luglio 2023: Scorpione e Acquario sono senza parole L’oroscopo di oggi, martedì 11 luglio 2023, vede un nuovo spostamento di pianeti veloci. Mercurio passa in Leone per un dialogo divertente, teatrale e molto coinvolgente soprattutto per Ariete, Sagittario e Leone stesso. Il segno fortunato è la Vergine mentre il segno sfortunato lo Scorpione.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di oggi, martedì 11 luglio 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ed ecco che anche Mercurio che cambia segno. Se ieri Marte è entrato in Vergine, oggi Mercurio passa in Leone. Mercurio in Leone dona elasticità e velocità intellettuale ad Ariete, Leone e Sagittario. La Luna in Toro rende la Vergine segno fortunato e il segno sfortunato lo Scorpione.

Ariete

Abbandoni i panni di quello tutto muscoli e niente cervello, e inforchi gli occhiali da intellettuale rimanendo comunque molto sexy. Mercurio torna ad illuminare la tua mente, ed è un’ottima consolazione a Marte che, invece, ti saluta. Puoi cogliere l’occasione per darti al relax e partire per il Giappone con la Japan Times senza valigia, perché tanto i vestiti potrai direttamente affittarli a destinazione. Ti meriti proprio un po’ di comodità dopo mesi di stile di vita da campeggio o in alta montagna.

Leggi anche L'oroscopo del 7 luglio 2023

Amore: il tuo slogan politico è: più dolcezza per tutti!.

Lavoro: sei pronto a fare le veci del capo anche quando non è ancora partito per le vacanze.

Salute: ti dai al tip tap un ballo da veri intellettuali.

Il consiglio del giorno: impara a suonare le congas.

Voto: 7 e mezzo

Toro

Torna la voglia di fare lo stallone da monta sotto le coperte con Marte e la Luna che ti garantiscono quel mix di macho gentile che sa come guidare la preda nell’anfratto più vicino per darci dentro a più non posso. Anche la moda sembra proprio voler favorire le tue sveltine sdoganando i mutandoni come capo must di stagione da sfoggiare anche in città! Non dovrai neppure sforzarti a slacciare e sfilare i pantaloni, praticamente sei già pronto all’azione.

Amore: tira fuori il tuo lato di grande amatore.

Lavoro: riacquisti il controllo proprio prima di far deragliare il treno.

Salute: ti prepari subito a sudare per una rémise en forme miracolosa.

Il consiglio del giorno: ripassa tutte le posizioni del kamasutra.

Voto 7 e mezzo

Gemelli

Vi siete divertiti parecchio a fare i latin lover che decantano poesie d’amore anche al portiere per farsi portare la posta direttamente sul pianerottolo. Ora anche per ottenere un occhiatina senza brividi lungo la schiena, dovrete proprio impegnarvi con Marte che si mette di traverso e vi obbliga ad essere selettivi perché non avete abbastanza forze per soddisfare tutto il parterre della sala. Quindi optate per strategie di marketing come quella del proprietario di New York che affitta casa solo a chi è vegano come lui. Così non dovrete confessare a nessuno il vostro evidente calo di prestazioni.

Amore: fate le selezioni come a un concorso di bellezza.

Lavoro: generosissimi tanto che riuscite a condividere il merito anche con gli altri.

Salute: riuscite a concedervi un po’ di relax saltando addirittura l’allenamento quotidiano.

Il consiglio del giorno: rispolverate il coccodrillo gonfiabile in vista dei weekend in spiaggia.

Voto 7 e mezzo

Cancro

Festeggi la Luna a favore e Marte che torna a darti la carica di un multivitaminico con l’aggiunta di grande entusiasmo e goliardia. Per l’occasione dovresti andare a brindare nella prima Bierstübe Löwengrube di Milano. Con una pinta da un litro in mano ti sentirai subito all’Oktoberfest a cantare a gran voce in tedesco, anche se in realtà non lo sai assolutamente parlare.

Amore: qui c’è un’atmosfera molto hot con candele accese e lenzuola di seta.

Lavoro: sei pronto anche a strafare e lavorare oltre l’orario senza timbrare.

Salute: sei super dinamico pronto ad uscite e concerti fino a notte fonda.

Il consiglio del giorno: acquista accessori fluo per essere ben visibile anche di notte.

Voto 7 +

Leone

Dovresti imparare a non prendere tutto proprio sul serio, in particolare in questi giorni che hai la Luna storta che ti infastidisce come l’eritema solare sulla pelle salata dopo una giornata di mare. In particolare fai molta attenzione alle news che trovi su vari siti online perché pare che l’Intelligenza Artificiale abbia iniziato a fare degli scherzetti inventandosi ad hoc delle fake news. Quindi prima di esplodere come un vulcano delle Hawaii, controlla che sia per giusta causa.

Amore: oggi sfoderi il rinomato due di picche.

Lavoro: quando inizia una discussione tu ti senti subito come se fosse una sfida all’ultimo sangue a calcio balilla.

Salute: sei più acclamato di Brigitte Bardot a Saint Tropez.

Il consiglio del giorno: fai l’abbonamento al National Geographic.

Voto 7

Vergine

La tanto agognata estate piena di passioni si inaugura proprio in questi giorni, con Marte che entra nel tuo segno regalandoti un certo prurito nelle parti basse, ma pur sempre preciso e dettagliato proprio come piace a te. Ti senti nell’Olimpo dei segni che possono essere certi che questa sarà una stagione indimenticabile, perché le stelle ti sorridono. Praticamente sei come il mare della Puglia, proclamato all’unisono il più bello d’Italia. Ora smetti di fare la preziosa e corri a rotolarti follemente tra le lenzuola.

Amore: sei una regina con tutti i sudditi pronti a servirla.

Lavoro: riesci ad essere appassionata anche quando spieghi una tabella con numeri e simboli.

Salute: ti senti pronta per imprese impossibili, come portare a casa a piedi fino al quarto piano senza ascensore una cassa d’acqua.

Il consiglio del giorno: sfodera una mise sexy, è arrivato il momento di frequentare quella zona dell’armadio.

Voto 7 e mezzo

Bilancia

Già di primo mattino torni carica come una molla e non vedi l’ora di far vedere a tutti che logica e capacità comunicativa ti rendono più accattivante e protagonista di Pippo Baudo a Sanremo anni novanta. Che si tratti di serate tra amici o riunioni in ufficio. Sei rapida e molto intuitiva tanto che potresti essere stata proprio tu ad accorgerti che sulla scogliera di Bari, frequentata da folle di turisti, erano presenti delle importantissime orme di dinosauri. L’unico problema, per chi ti sta vicino, sarà riuscire a attutire le tue mille battute o storielle al minuto.

Amore: tiri fuori tutte le tue armi intellettuali di seduzione.

Lavoro: ti piace da morire fare la secchiona.

Salute: sei pronta a improvvisare serate di varietà per rallegrare tutti i tuoi amici.

Il consiglio del giorno: impara a fare le boxing braids.

Voto 7 +

Scorpione

Spegni volentieri le connessioni con il mondo esterno con Mercurio e anche la Luna contro. Di certo hai preso spunto dall’isolotto vicino a Giava che rifiuta internet perché i suoi abitanti non vogliono cambiare il loro stile di vita. Tu vuoi solo tranquillità e il fresco del tuo appartamento ben condizionato e non essere disturbato neppure dal venditore porta a porta.

Amore: potresti considerarlo utile come un sorbetto al limone per rinfrescarsi dalla calura di questi giorni.

Lavoro: trascorri tutta la giornata a giocare a solitario solo per farti vedere molto impegnato.

Salute: riprendi le buone abitudini come una passaggiata all’alba prima che faccia troppo caldo.

Il consiglio del giorno: fai ordine tra gli scaffali della tua libreria.

Voto 5

Sagittario

Sei pronto a sfoderare tutta la tua infinita lista di idee che sono arricchite da Mercurio che ti regala una parlantina invidiabile come quella dei giornalisti del TG. Con questa dinamica attività intellettuale potresti dare nuova linfa anche alla Rai che, dopo aver chiamato Pino Insegno per dare un po’ di brio, avrebbe bisogno anche di nuovi contenuti. Ora si che puoi trovare finalmente la giusta platea pronta ad ascoltarti.

Amore: sei alla ricerca del grande amore con cui parlare per ore sotto le stelle.

Lavoro: vuoi concretizzare tutto ciò che è rimasto bloccato nell’ultimo periodo solo con un paio di telefonate.

Salute: ritrovi grande piacere nel fare degli appaganti pisolini pomeridiani.

Il consiglio del giorno: indossa il tuo vestito preferito anche per andare a fare la spesa.

Voto 7 e mezzo

Capricorno

Sei determinato e carichissimo, con Marte e la Luna che ti danno il vigore e la forza di un Caterpillar. Sei come l’insegnate di filosofia Nicoletta Minelli che in trentasei anni di insegnamento non si è assentata nemmeno un giorno. Sei affidabile come un treno svizzero che spacca il minuto e non vedi l’ora di metterti subito all’opera con un ritmo serrato proprio come piace a te.

Amore: la passione torna vigorosa e spumeggiante

Lavoro: ti applichi con grande determinazione e senza alcun bisogno di pause.

Salute: ti senti nuovamente uno strumento di precisione ben calibrato.

Il consiglio del giorno: fai subito un abbonamento in palestra.

Voto 7 e mezzo

Acquario

Sei totalmente disorientato come la moglie del magnate che organizza un lussuosissimo varo dello yacht. E' preoccupata perché il marito spende e spande offrendo magnum di Sassicaia riserva e resta senza parole quando vede il conto di 100mila euro per una festicciola con solo ventitré persone. Le tue finanze con Giove contro e ora anche Mercurio in opposizione sono rischiano qualche perdita non preventivata. Questa sensazione di smarrimento è amplificata soprattutto dalla Luna per cui ‘no panic’ e prendi subito appuntamento dal tuo commercialista.

Amore: è proprio l’ultimo dei tuoi pensieri.

Lavoro: hai bisogno di un consulente che trovi una soluzione geniale come un genio della lampada.

Salute: hai bisogno di svago e di una serata di stand up comedy.

Il consiglio del giorno: iscriviti a un corso di economia domestica.

Voto 5 +

Pesci

Vi sentite stressati da questo Marte contro come dal caldo che fa proprio perdere la testa. Un recente studio afferma che con l’aumento delle temperature ci saranno molte più persone che perderanno il controllo. Lasciatevi guidare dalla poesia della Luna a favore di oggi che vi riporta a concretezza e ai semplici piaceri della vita. Per star bene in fondo basta davvero poco perché bisogna trovare il bello in tutto ciò che ci circonda. Ricordatevelo sempre anche quando sentite la fronte imperlata di sudore.

Amore: puntate tutto sui sentimenti sinceri.

Lavoro: siete incalzati da dubbi e timori, non è questo il momento di tirarsi indieto.

Salute: la sera prima di andare a dormire fate un pediluvio con sale e ghiaccio.

Il consiglio del giorno: fate un massaggio drenante per stimolare la circolazione.

Voto 7 –