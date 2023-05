L’oroscopo di oggi 5 maggio 2023: Scorpione e Leone incontenibili L’oroscopo di oggi, venerdì 5 maggio 2023, è molto potente: abbiamo la Luna piena nel segno dello Scorpione, che sarà anche eclissi di Luna. Preparatevi a sentire emozioni fortissime! Il segno fortunato sono i Pesci, mentre il segno sfortunato il Leone.

Eccoci all'oroscopo di oggi, venerdì 5 maggio 2023: le previsioni segno per segno su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Con l'eclissi di Luna piena in Scorpione, quella di oggi sarà una giornata di emozioni molto intense, pianti facili, nervi che saltano. Non vi preoccupate! Approfittatene per stare con voi stessi e con le vostre emozioni più profonde.

Con la Luna piena nel segno dello Scorpione, direi che il segno fortunato sia il Pesci, che bene regge anche le emozioni forti, mentre il segno sfortunato sarà il Leone.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Il tuo cuoricino ha parecchie esigenze inespresse, perché con Marte contro non riesci a passare all’azione, come se ti trovassi tutto attrezzato per l’allenamento ma l’abbonamento alla palestra fosse scaduto. Quindi ti devi rassegnare: non potrai essere protagonista dei rotocalchi di gossip come Alba Parietti, che per i suoi sessant’anni appare avvinghiata tra le braccia del suo principe azzurro: Sandy Marton. Tu ti stanchi anche solo a svitare la macchinetta del caffè.

Amore: non c’è modo si convincerti a passare all’azione.

Lavoro: desideri un riconoscimento dal capo anche solo per la bella presenza.

Salute: chiedi il servizio in camera come negli hotel.

Il consiglio del giorno: prenota un week end alle terme di Saturnia, per ricaricarti.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per il Toro

Preparati a scoperte davvero profonde che ti sorprenderanno, come il parterre di auto d’epoca, per un valore davvero esorbitante, ritrovato di recente in un’antica chiesa in Olanda. Allo stesso modo la Luna piena con annessa eclissi, ti permetterà di trovare modi di sentire e comprensione profonda di te stesso mettendo in discussione la tua indole da praticone. Dentro di te c’è molto di più di una cassetta degli attrezzi ben fornita.

Amore: emergono sentimenti, sempre molto sporcaccioni alla D’Annunzio.

Lavoro: sei propenso a rivedere le tue solide basi.

Salute: la grande forza che ti contraddistingue non è la tua sola dote. Metti in mostra il tuo lato più sensibile.

Il consiglio del giorno: scrivi un biglietto d’amore alla persona che ami.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Il vostro luogo ideale è un eco villaggio dove vivere in totale armonia con la natura. Adorate pace e tranquillità, anche nel modo in cui approcciate alle relazioni, che con Venere a favore sono pacate e piene di gentilezza. Infatti, potreste essere l’elemento chiave per mettere pace tra Fiore Argento e Helena Prestes all’Isola dei Famosi, impartendo ottime lezioni di garbo e umanità. Scrivete un messaggino a Ilary per farvi mandare subito in Honduras.

Amore: i vostri baci hanno il sapore delle caramelle alla violetta.

Lavoro: affrontate le sfide del business con la stessa dedizione delle serenate sotto al balcone.

Salute: potreste essere la nuova versione di Pamela Anderson, se decidessero di fare un sequel di Baywatch.

Il consiglio del giorno: cucinate il piatto preferito del vostro partner.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Il tuo cervello, con Marte che stimola tutti i pensieri più sconci, riduce sempre tutto ad un minimo denominatore: il sesso. Sei così fissato su questo argomento che quando hai visto ‘srotolarsi’ l’abito di Janelle Monáe al Met Gala, hai subito pensato che si trattasse di uno strip-tease. Per fortuna arriva in tuo aiuto la Luna piena per far tornare un po’ di docezza nel tuo cuoricino e farcirlo come un biscottino al cioccolato.

Amore: il maiale che c’è in te ha preso una pausa di ventiquattro ore.

Lavoro: sei così buono che oggi metti in saldo le tue consulenze.

Salute: sei resistente come le guardie inglesi al cancello di Buckingham Palace.

Il consiglio del giorno: fai contenta la nonna e aiutala a far ordine in soffitta.

Voto 8

L'oroscopo di oggi per il Leone

La Luna piena di oggi e soprattutto l’eclissi saranno per te come una ‘cura’, o un modo per rimediare a tutte le ‘cappellate’ di questo periodo con Mercurio contro. Potrai finalmente mettere bene in luce la tua parte più sensibile e generosa, davvero vigorosa grazie a Venere. In pratica ti troverai a chiedere scusa come Ambra e Fabrizio Biggio, che hanno fatto battute di quartiere ai tifosi laziali. Sei anche disposto a promettere eterno rispetto alle zanzare che iniziano a palesarsi proprio in questi giorni.

Amore: ti metti subito a ‘nudo’.

Lavoro: fai discorsi etici e motivazionali come Steve Jobs.

Salute: sei così buono che sei pronto ad abbracciare anche la vicina antipatica.

Il consiglio del giorno: offri da bere a tutte le persone che si trovano in quel momento al bar.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Sei governata da iper razionalità, con Mercurio che è sempre pronto a stimolare le tue sinapsi. Sei una vera battagliera, e vuoi vincere in tutti i campi. Proprio come il portiere Pickford, che porta sempre in campo la sua borraccia su cui ha segnato le statistiche di tiro dei giocatori per pararne i rigori. Nonostante questa tua freddezza, la Luna di oggi ti permettere di riscaldare un pochino il cuoricino freddo, come si fa con le pizzette di pasta sfoglia nel microonde per l’aperitivo.

Amore: ti potresti sciogliere con timide promesse d’amore.

Lavoro: non ti fai mai cogliere impreparata.

Salute: sei determinata come un rullo compressore che rende perfettamente liscio l’asfalto.

Il consiglio del giorno: fai meditazione trascendentale per essere sempre presente nel ‘qui e ora’.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Dovresti aprire un’agenzia per cuori infranti, perché con Venere dalla tua sei empatica e positiva come un life coach. Infatti potresti inviare il tuo biglietto da visita a Kevin Kostner che dopo quasi vent’anni di matrimonio felice con Christine Baumgartner torna ad essere single, e avrà bisogno dei tuoi consigli e della tua fiducia nei sentimenti e nella coppia per rimettersi in gioco. Tu conosci tutte le sfumature delle relazioni amorose.

Amore: sei la più esperta di tutto lo zodiaco in questa materia.

Lavoro insegni a tutti l’importanza di avere un obiettivo comune che non è unicamente lo stipendio.

Salute: sai essere sexy anche con pigiamone e pantofole.

Il consiglio del giorno: guarda le puntate di ‘Matrimonio a prima vista’.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Sei tutto un tripudio di emozioni che ti solleticano le parti basse, oggi che la Luna e l’eclissi sono proprio nel tuo segno. Avrai una voglia matta di metterti fisicamente ed emotivamente a nudo per dar sfogo a tutti i tuoi istinti primordiali. Sei così focoso che sei capace di vedere messaggi erotici ovunque. Infatti sei stato sicuramente uno dei primi a notare la foto che ha immortalo un iceberg a forma di fallo al largo dell’isola di Terranova e hai pensato che si trattasse di un vero segnale del destino. Tu sei impregnato di forza creatrice, proprio nel senso pratico del termine.

Amore: ti basta un piccolo accenno e sei già senza mutande.

Lavoro: tu ci metti grande passione.

Salute: sei pronto a performance sotto le coperte che durano almeno ventiquattro ore.

Il consiglio del giorno: sfodera la tua lingerie super sexy.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

La tua capacità di connetterti con le emozioni avverte, ancora, un guasto temporaneo come la società Iliad che ha recentemente rilevato problemi di rete lasciando tutti i suoi clienti ‘disconnessi’. Venere contro è come una barriera impermeabile fatta dello stesso materiale appiccicoso e puzzolente del Barbour da cui ti tieni volentieri a debita distanza. Ti avverto subito che questi giorni da single incallito e solitario come Messner sull’Himalaya sono praticamente finiti e ti risvegli già nel week end con la voglia di limonare con il primo turista che si aggira disorientato per i vicoli della capitale. Inizia fin da ora a fare stretching ale labbra.

Amore: puoi iniziare a prenotare il ristorante per due.

Lavoro: i lavori di gruppo sono fastidiosi come le code in tangenziale prima del week end.

Salute: accetta un invito per un’uscita improvvisata con gli amici.

Il consiglio del giorno: inserisci nella tua dieta i cibi super food che danno grande energia.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Cogli l’occasione di questo oroscopo per dimostrare a tutti che non sei solo un freddo calcolatore. Con questa meravigliosa Luna piena con eclissi avrai voglia di mettere in evidenza il tuo lato da sentimentalone che solitamente tieni strizzato sotto a un blazer doppio petto avvitatissimo. Sei pronto a rimettere mano alle tue scelte che sembravano essere inamovibili, proprio come Cristiano Ronaldo che vorrebbe chiudere la sua avventura in medio oriente per tornare felicemente in Europa dalla sua famiglia. Questi sì che sono gesti per te davvero spericolati.

Amore: metti in campo il pezzo forte.

Lavoro: le tue decisioni non sono più categoriche.

Salute: ti senti così sciolto che nelle flessioni riesci a toccare la punta dei piedi.

Il consiglio del giorno: organizza una seratina cinema con pop corn fatti in casa.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Se fossi in te oggi eviterei dichiarazioni aperte sui social stile Walter Nudo che si scaglia contro la fluidità della campagna del brand Valentino. Sei in pieno tsunami emotivo e mentale perché oltre all’ormai classicissimo Mercurio contro, anche la Luna Piena e l’eclissi mettono in luce emozioni così potenti che ti senti accecato come se ti avessero acceso un puntatore laser direttamente negli occhi. Questo è il momento per mettersi tranquilli con le gambe incrociate su un comodo cuscino a meditare.

Amore le coccole hanno su di lo stesso effetto del polline dei pioppi per un allergico.

Lavoro i tuoi messaggi sono più enigmatici di un geroglifico.

Salute ti senti frastornato come nella Metro all’ora di punta.

Il consiglio del giorno: segui il digiuno per la Luna Piena.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Mettete da parte tutti i vostri progetti da intellettualoni come aprire un nuovo account sulla piattaforma Bluesky che pare ruberà la scena a Twitter. Quindi invece di fare gli opinionisti digitali alla ricerca di like e follower oggi fareste meglio a mettervi all’ascolto (non del notiziario delle 20) delle vostre emozioni più profonde che pensavate ormai disperse nei mari del sud. La Luna di oggi vi aiuta a far emergere empatia e fiducia e rimette in moto il vostro cuoricino, come i cavi per riavviare le batterie delle auto, che si appresta ad una stagione di mirabolanti nuove avventure.

Amore: rispolverate le lenzuola di seta, quelle per le nottate speciali.

Lavoro: vi piace condividerei vostri successi.

Salute: il vostro sorriso torna ad essere splendente come dopo il trattamento di sbiancamento dal dentista.

Il consiglio del giorno: regalatevi una giornata di detto x digitale.

Voto 7 e mezzo