Arriva la Luna Piena in Scorpione il 5 maggio 2023: grande tensione e instabilità emotiva La Luna piena in Scorpione sarà anche un’eclissi di Luna e avrà luogo il 5 maggio 2023 intorno alle 19:00: un plenilunio che parla di rinascita e del ciclo della vita. Gli effetti si sentiranno specialmente per il Toro, Leone, Acquario e Scorpione stesso.

Venerdì 5 maggio 2023 ci sarà la Luna piena in Scorpione con eclissi lunare. Nella Luna piena abbiamo sempre il Sole opposto alla Luna e per questo quest'ultima risulta completamente illuminata. Il Sole si troverà alle 19 del 5 maggio a 14 gradi del segno del Toro mentre la Luna, opposta, a 14 gradi del segno dello Scorpione.

Come sempre con la fase lunare della Luna piena saremo più instabili, emotivi, insicuri e ansiosi. Sarà difficile mettere ordine tra le emozioni, anche perché la Luna in Scorpione è molto profonda e tende ad indagare fortemente anche le parti più ombrose della nostra psiche. Con l'eclissi lo farà ancora di più. Il plenilunio di maggio è anche conosciuto col nome di Luna Piena dei Fiori, sempre legato al percorso che la natura ci propone.

Il significato della Luna Piena in Scorpione venerdì 5 maggio 2023

Questa specifica Luna piena in Scorpione del 5 maggio 2023 sarà molto intensa. Abbiamo detto prima di tutto che si tratta di una eclissi di Luna quindi la Luna, nel pieno della sua luminosità, sarà temporaneamente oscurata dal passaggio della Terra. Se la Luna in Scorpione è già legata ai simboli dell'introspezione e dell'indagine della nostra zona d'ombra, con l'eclissi lo sarà ancora di più.

Inoltre troveremo il Sole, in Toro, congiunto a Urano, pianeta dei cambiamenti e delle rotture, mentre la Venere si scontrerà con Nettuno. Un momento per svelare, senza diplomazia, grandi verità anche emotive e sentimentali.

L'asse Toro – Scorpione sulla quale avviene questa eclissi simboleggia astrologicamente proprio il ciclo della vita: dal Toro che è la mamma che crea e nutre fino allo Scorpione, simbolo della morte, della fine, che prepara la rinascita. Proprio questa Luna piena ogni anno viene festeggiata dalla cultura buddista con il nome di wesak proprio per celebrare le varie fasi della vita del Buddha fino al Nirvana.

Gli effetti della Luna Piena in Scorpione su tutti i segni zodiacali

Con la Luna piena che si svolge sull'asse Toro – Scorpione, i segni più coinvolti saranno proprio i segni fissi ovvero Toro, Leone, Scorpione e Acquario. I segni fissi si trovano in mezzo ad una stagione e hanno la caratteristica comune di essere grandi costruttori.

Ariete

Difficilmente tratterrai la tua lingua lunga con questa eclissi di Luna, ma di sicuro ti libererai di qualche peso che trattenevi nel cuore da troppo tempo.

Toro

Soprattutto se compi gli anni in questi giorni sentirai forte il bisogno di un grande cambiamento emotivo imminente. Preparati ad accoglierlo e ad ascoltarlo.

Gemelli

Le coccole soprattutto a te stesso saranno il modo migliore per placare qualsiasi emozione che sentirai forte e intensissima.

Cancro

Questa Luna piena ti aiuterà a prendere coraggio nei cambiamenti che senti necessari per la tua evoluzione personale.

Leone

Le tensioni saranno fortissime e avrai l'impressione di non riuscire a tenere a bada i pensieri e le emozioni. Meglio evitare di dialogare troppo.

Vergine

I sentimenti sono come in un turbinio confuso e potentissimo ma per fortuna senti di avere voglia di guardarli dritti in faccia, senza alcuno sconto.

Bilancia

La tensione è forte ma ricercherai un nido, un riparo, un abbraccio al quale riscaldarti.

Scorpione

Cambiare non ti fa paura ma ti senti davvero in un vortice di cambiamento e rinascita. Sei consapevole che prima di rinascere bisogna lasciar andare quello che non funziona più.

Sagittario

L'insicurezza emotiva che porta Venere opposta si fa sentire e la malinconia prenderà il sopravvento. Cerca di annullare tutti gli impegni che puoi e startene per i fatti tuoi.

Capricorno

Le tensioni le sentirai fortissime soprattutto perché alla fase di Luna piena si unisce anche Marte che continua ad essere opposto al tuo Sole. Difficile tenere i nervi saldi.

Acquario

Anche se di natura cerchi di non darlo a vedere in questi giorni sarai molto teso e avrai bisogno di grandi rassicurazioni.

Pesci

L'amore è confuso e la Luna piena ti fa esplodere di desiderio. Non è sempre equilibrato ma sicuramente molto coinvolgente.