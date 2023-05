Eclissi lunare e Luna Piena dei Fiori oggi 5 maggio 2023: a che ora e dove vederla in Italia Tra le 20 e le 21:30 di oggi, venerdì 5 maggio, nei cieli d’Italia sarà visibile a occhio nudo una spettacolare eclissi di Luna penombrale con Luna piena. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’evento astronomico.

Tra le 20 e le 21:30 circa di oggi, venerdì 5 maggio 2023, potremo ammirare a occhio nudo una spettacolare eclissi lunare penombrale, che si accompagna al plenilunio di maggio, la Luna Piena dei Fiori. Il fenomeno avrà tecnicamente inizio alle 17:14, ma chi vive in Italia dovrà attendere il crepuscolo serale. Un'eclissi lunare di penombra (o penombrale) è un'eclissi che si determina quando la Luna attraversa il cono di penombra proiettato dalla Terra, senza transitare per il cono d'ombra vero e proprio, che produce un oscuramento ben più significativo e la cosiddetta “Luna di sangue”. Come indicato nel Five Millennium Catalog of Lunar Eclipses della NASA, l'eclissi di stasera è la prima di quest'anno; ne seguirà un'altra il 28 ottobre.

Il fenomeno sarà visibile da tutta Italia, ma solo parzialmente e con qualche difficoltà “logistica” per godere del maggior oscuramento possibile, che si verificherà proprio a ridosso del crepuscolo serale – quindi disturbato dalla rimanente luce del Sole – e quando il satellite della Terra sarà ancora molto basso sull'orizzonte. C'è dunque il rischio che il disco lunare possa essere nascosto da qualche ostacolo naturale o artificiale come montagne, edifici e alberi. Sarà dunque fondamentale avere una visuale libera. L'eclissi si verifica di concerto con la Luna Piena dei Fiori, così chiamata dai nativi americani Algonchini proprio per omaggiare l'esplosione floreale caratteristica di questo mese. Tra gli altri nomi noti di questo plenilunio vi sono Luna in Erba (Cree), Luna che depone le uova, Luna della Semina (Dakota), Moon of the Shedding Ponies (Oglala), Leaf Buding Moon e altri ancora, tutti legati alle culture delle varie tribù di nativi. Ecco tutto quello che c'è da sapere per non perdersi lo spettacolo.

Dove vedere l'eclissi di luna penombrale a occhio nudo e a che ora

L'eclissi di Luna penombrale sarà visibile a occhio nudo nella sua interezza in diverse aree dell'Africa, dell'Australia e dell'Asia, mentre in Europa si potrà apprezzare solo una parte del fenomeno. Ricordiamo che le eclissi di Luna si verificano quando la Terra si frappone tra il Sole e la Luna e la sua ombra / penombra oscura il satellite naturale posto dietro di essa. In base all'allineamento degli oggetti celesti coinvolti si possono avere varie combinazioni: eclissi totali, parziali e di penombra, qualora la Luna dovesse attraversare completamente o parzialmente il cono d'ombra e / o di penombra proiettato dal pianeta. Nel caso specifico dell'eclissi di oggi, la Luna entrerà solo nel cono di penombra a causa di un allineamento imperfetto, per questo si parla di eclissi penombrale. Sarà comunque un'eclissi “profonda” poiché larga parte del disco lunare risulterà adombrato.

L'evento, come indicato da timeanddate.com, avrà effettivamente inizio alle 17:14 ora italiana, quando il satellite della Terra sarà ancora ben oltre sotto gli orizzonti del Bel Paese. Ciò significa che perderemo parte del fenomeno e anche la sua fase più spettacolare, quella di massimo oscuramento, che si verificherà alle 19:22, prima del sorgere della Luna in Italia. A Roma, ad esempio, in base ai calcoli di Time And Date l'eclissi sarà visibile per 1 ora e 19 minuti, con il massimo dell'oscuramento apprezzabile dalla Capitale alle 20:16. A Palermo l'eclissi durerà invece 1 ora e 31 minuti; il picco massimo di oscuramento è atteso per le 20:03. A Milano il fenomeno durerà invece solo 55 minuti, con il picco massimo di oscuramento alle 20:40. Risulterà molto meno intenso rispetto a quelli visibili nelle città del Sud Italia. Per conoscere orari, livelli di oscuramento e altre caratteristiche dell'eclissi in base alla città di osservazione è sufficiente inserirne il nome in questa elegante dashboard.

Ad ogni modo, trattandosi di un'eclissi penombrale, il satellite della Terra sarà solo leggermente più scuro del solito, tanto che chi non è abituato a osservare la Luna potrebbe non accorgersi della variazione di luminosità. L'eclissi di Luna pembrale di oggi si concluderà ovunque alle 21:31. Nonostante si tratti di un fenomeno poco evidente, resta comunque non comune e affascinante; basti sapere che la prossima eclissi lunare di penombra profonda potremo ammirarla nel cielo solo nel settembre del 2042.

La Luna Piena dei Fiori oggi 5 maggio 2023 con l'eclissi lunare

Le eclissi di Luna, di qualunque tipo esse siano, si verificano soltanto con la Luna Piena, che è sempre opposta al Sole per un osservatore sulla Terra. Il plenilunio di maggio, come specificato, prende il nome di Luna Piena dei Fiori, sulla base della cultura tradizionale dei nativi americani, che scandivano i propri mesi attraverso un calendario lunare. A ciascuna Luna Piena veniva assegnato un nome legato a fenomeni atmosferici, animali, raccolti e altri eventi naturali particolarmente significativi per la vita delle comunità. Ciascuna tribù sceglieva uno o più nomi per ogni mese, ma quelli più comuni derivano dalla tradizione degli Algonchini, la tribù più grande e influente anche ai giorni nostri. Il nome “Luna Piena dei Fiori” è legato proprio agli Algonchini, come confermato da Christina Ruddy che fa parte dell'associazione The Algonquin Way Cultural Center di Pikwakanagan (Canada). Il nome è semplicemente legato al tripudio di colori e odori che caratterizza la stagione corrente e in particolar modo il mese di maggio, quando di norma gli strascichi invernali hanno lasciato completamente spazio alle temperature e ai paesaggi primaverili. I nomi delle altre comunità di nativi sono legati alla florida vegetazione, alla semina, alla deposizione delle uova di determinati animali e ad altri fenomeni tipicamente primaverili.