L’oroscopo di venerdì 4 ottobre 2024, le previsioni segno per segno di Ginny

L'oroscopo di domani, venerdì 4 ottobre 2024, e le previsioni di Ginny per tutti i segni zodiacali: scopri cosa ti riservano le stelle su amore, lavoro e fortuna. La Luna in Scorpione continua a regalare emozioni amplificatissime! Il segno fortunato è il Cancro e il segno sfortunato il Toro.

L'oroscopo di domani, venerdì 4 ottobre 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

L’oroscopo di domani vede una Luna molto più decisa, che prima di pranzo entra in Scorpione, dove resterà per tutto il fine settimana. In questo modo le emozioni saranno sentite molto ma molto più intensamente non solo dai segni d’acqua Cancro, Pesci e Scoprione (ma soprattutto). Il segno fortunato é il Cancro e il segno sfortunato il Toro.

Ariete

Amore: single incallito.

Lavoro: a furia di gridare ‘Al lupo, al lupo’ nessuno ti crede.

Fortuna: non interviene sempre in automatico, ricordatelo.

Il consiglio del giorno: impara ad aspettare gli altri.

Voto: 6 frettoloso.

Toro

Amore: piccoli temporali all’orizzonte.

Lavoro: è la tua più grande passione.

Fortuna: è come il delivery che arriva in ritardo ma tu te lo gusti ugualmente.

Il consiglio del giorno: preso bene di default.

Voto 5 – sempre con il sorriso.

Gemelli

Amore: sperimentate nuove emozioni.

Lavoro: attenzione agli investimenti azzardati in borsa.

Fortuna: vi tiene al sicuro come la monorotaia i treni giapponesi.

Il consiglio del giorno: non siete sempre obbligati ad esagerare.

Voto 7 e mezzo spericolati.

Cancro

Amore: lasciati avvolgere dal calore e la bellezza dei sentimenti.

Lavoro: vali molti di più di quello che credi.

Fortuna: ti vorrebbe più concentrato ma non può fare miracoli.

Il consiglio del giorno: esercizi di concentrazione.

Voto 7 e mezzo svampitone dolcissimo.

Leone

Amore: lo metti in riga ma non è detto che così ti piaccia di più.

Lavoro: vorresti ristrutturare tutto l’ufficio.

Fortuna: ti ascolta ma con i tappi alle orecchie.

Il consiglio del giorno: lascia perdere le tue lunghe liste di lamentele

Voto 5 e mezzo perfettino.

Vergine

Amore: ormai è cotto ai tuoi piedi.

Lavoro: sei una vera sorpresa quando ti lasci anare.

Fortuna: con te si scatena.

Il consiglio del giorno: rileggi i tuoi diari di gioventù.

Voto 7 brillante.

Bilancia

Amore: lo conquisti con la tua genialità.

Lavoro: non frenare la tua fantasia.

Fortuna: è in formato XXL come i detersivi all’ipermercato.

Il consiglio del giorno: coinvolgente senza limiti.

Voto 8 super!

Scorpione

Amore: in totale adorazione.

Lavoro: aperto al nuovo e non è assolutamente poco.

Fortuna: come il fidanzato perfetto ti sveglia con il caffé a letto.

Il consiglio del giorno: non esagerare con i flirt.

Voto 8 tutto sentimento.

Sagittario

Amore: presente e la cosa quasi ti stupisce.

Lavoro: organizzatissimo anche con l’agenda cartacea.

Fortuna: ti stuzzica con nuovi hobby per il tempo libero.

Il consiglio del giorno: sei molto di più del solito secchione

Voto 7 e mezzo preciso.

Capricorno

Amore: ricordati che sei cintura nera in questo campo.

Lavoro: da riordinare come la stanza dei bambini piena di giochi.

Fortuna: lascia che ti porti fuori a divertirti.

Il consiglio del giorno: più leggerezza e meno impegni.

Voto 6 quasi risorto.

Acquario

Amore: per oggi, passi.

Lavoro: maestro di salto agli ostacoli.

Fortuna: ti suggerisce le scarpe giuste con questo tempo matto.

Il consiglio del giorno: allena la tua fragorosa risata.

Voto 6 – in gara.

Pesci

Amore: è il vostro punto di riferimento.

Lavoro: quando si parla di progetti siete subito galvanizzati.

Fortuna: vi mette il turbo.

Il consiglio del giorno: rispolverate vecchi progetti lasciati a ‘decantare’.

Voto 7 e mezzo cuore e passione.