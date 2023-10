L’oroscopo di oggi 4 ottobre 2023: Lilith rende desideranti Toro e Vergine L’oroscopo di oggi, mercoledì 4 Ottobre 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata: Lilith passa da Leone a Vergine. La Luna in Gemelli di oggi fa sì che il segno fortunato sia l’Acquario e il segno sfortunato i Pesci.

Ariete

Ora che hai scoperto che l’aspettativa media di vita è di cento venti anni, e che a tale risultato si può arrivare non solo grazie ai geni ma soprattutto con uno speciale elisir composto da vari ingredienti, tu nel tuo ci metti come primo componente proprio l’amore. Sei ancora il cocco di Venere, ma non per molto, quindi sfrutta questo momento per mettere basi importanti e arricchire le tue relazioni.

Amore: sei tutto cuoricini e dolcezze.

Lavoro: sai spronare anche i tuoi colleghi svogliati.

Fortuna: la cedi volentieri a chi ne ha più bisogno.

Il consiglio del giorno: organizza gite e attività di gruppo che coinvolgano amici e parenti.

Voto: 7 e mezzo proiettato al futuro

Toro

Puoi metterti in gioco, ma solo con lo stile e la verve di Mughini, che ha deciso di entrare nella casa del Grande Fratello. Il tuo lato pragmatico e intellettuale è guidato dalla velocità di pensiero che ti conferisce Mercurio per poterti destreggiare in qualsiasi situazione, anche in quelle amorose dove sei ancora un filino impacciato, facendoti ricordare frasi e aforismi ad hoc che hai letto nei bigliettini dei Baci Perugina.

Amore: poesie d’amore imparate a memoria.

Lavoro: non ti sfugge proprio nulla.

Fortuna: ci pensa a tutto lei!

Il consiglio del giorno: Riguarda il film ‘Crazy, Stupid, Love’.

Voto 7 e mezzo

Gemelli

Dovreste mettere da parte il vostro lato permaloso, e reagire alle critiche in maniera propositiva invece di tenere il muso lungo, come Pino Insegno scoraggiato dopo la prima conduzione del game-show ‘Il mercante in fiera’. Lo so che fronteggiare Saturno e Mercurio contro è faticoso, ma voi avete oggi la Luna nel vostro segno, che riporta fiducia e voglia di confronto. La lezione di oggi è imparare a vedere il bicchiere sempre mezzo pieno.

Amore: la libido è sempre al massimo.

Lavoro: vi sentite disorientati come in un labirinto.

Fortuna: a volte non può risolvere tutto.

Il consiglio del giorno: non pretendete sempre il massimo da voi stessi.

Voto 7 +

Cancro

Lo so che cerchi sempre il modo per evitare inutili distrazioni perché con Mercurio a favore tu pretendi di essere sempre sul pezzo e la tua più grande goduria è cancellare tutti i punti della tua to-do-list giornaliera. Dovresti optare per la flessibilità e prontezza di riflessi, come quella dei calciatori della seconda divisione messicana che hanno interrotto una partita per l’invasione di campo di un cane che pensa e di trovarsi al pacchetto con il patrone a giocare con la palla. A volte gli imprevisti possono diventare dei divertenti intervalli a una routine troppo precisa.

Amore: solo come piace a te.

Lavoro: ritmo incalzante.

Fortuna: l’aspetti come il bonus di fine anno.

Il consiglio del giorno: ricordati che non si può sempre raggiungere la perfezione.

Voto 7 con flessibilità

Leone

Metti in campo tutta la tua voglia di ‘social’, sia nelle app che nel tuo quotidiano, con la Luna di oggi che ti sprona a creare nuovi contatti. Lasciati ispirare dall’insegnante di inglese Norma Cerletti che ha abbandonato l’insegnamento tradizionale per mettersi in gioco con il suo profilo ‘Norma’s Teaching’ e ora ha più di trecento mila follower. Tu hai anche l’appeal giusto per ‘bucare’ lo schermo con Venere che ti illumina.

Amore: giochi d’amore e di seduzione.

Lavoro: i ribaltoni non devono essere ‘drastici’.

Fortuna: è sempre in forma smagliante.

Il consiglio del giorno: realizza un profilo professionale sui social.

Voto 6 e mezzo

Vergine

Il tuo approccio nei confronti del mondo, per affrontare oggi la Luna storta, dovrebbe essere ‘alla Totti’: spontaneo e scanzonato. come nell’intervista con l’influencer cinese Liz Liang. Prenditi una pausa dal sentirti sempre obbligata a dover intervenire con affermazioni intelligenti e puntuali. A volte puoi proprio divagare e addirittura scherzare. Questo è un esercizio per tutti i giorni e ti assicuro che potresti anche prenderci gusto.

Amore: classico intramontabile.

Lavoro: puoi concederti di arrivare in ritardo.

Fortuna: l’hai sempre a portata di mano come la giacchetta anti vento nello zaino per le scampagnate.

Il consiglio del giorno: non sei obbligata ad avere tutto sotto controllo.

Voto 6 – ottimo per scherzare

Bilancia

Sei sempre molto attenta al bello in qualsiasi forma e dimensione, e per te è sopratutto importante che sia ‘accessibile a tutti’. La Luna di oggi ti fa particolarmente apprezzare i buoni propositi che si attualizzano, come la Scala dei Turchi che diventa interamente proprietà pubblica. Tu sei sempre molto generosa grazie a Venere e anche a Marte e vuoi avvolgere tutti in un grande abbraccio corale.

Amore: bomba sexy.

Lavoro: cerchi sempre il bene comune.

Fortuna: ne hai l’armadio pieno.

Il consiglio del giorno: organizza la cena dei coscritti.

Voto 8 + corale

Scorpione

Puoi sempre far fronte alle crisi sentimentali che ti fanno sentire bloccato, come la città di New York sommersa dall’acqua a causa di un temporale tropicale con la tua immancabile razionalità che ti conferisce Mercurio. Queste sono proprio quelle situazioni in cui dovresti allenare anche la tua pazienza magari seguendo i consigli di Sadhguru, che di recente ha fatto visita a Milano illuminando migliaia di persone. Questo profondo lavoro interiore, ti tocca.

Amore: si muove lentamente.

Lavoro: come le parole crociate a schema facilitato.

Fortuna: sovrastato dalla nuvoletta di Fantozzi.

Il consiglio del giorno: segui il celebre Sadhguru sui social.

Voto 6 –

Sagittario

La tua reazione a questo cielo particolarmente difficile con Saturno, Mercurio e anche la Luna contro, è di tuffarti con grazia e leggiadria verso l’amore. Questo gesto spericolato ha di certo preso ispirazione dai giovani che si sono esibiti in performance atletiche lanciandosi dai ponti sul Naviglio a Milano per cercare refrigerio a causa delle temperature ‘matte’ e anche per guadagnarsi qualche applauso con questo show. Tu vuoi assolutamente essere visto.

Amore: ti lanci senza rete di protezione.

Lavoro: vuoi a tutti i costi la maglia da titolare.

Fortuna: le sfighe tu le approcci sempre con il sorriso.

Il consiglio del giorno: segui le tue voglie e i tuoi appetiti in tutti i sensi.

Voto 5 e mezzo ma sempre coraggioso

Capricorno

Dovresti mettere a disposizione degli altri le tue capacità intellettuali, e tutta la tua esperienza in campo professionale, proprio come gli chef stellati che a Milano hanno deciso di promuovere la loro cucina anche tra i più giovani a prezzi davvero accessibili per istruire le nuove generazioni sul ‘gusto’. Non temere in possibili competizioni anzi potresti sfruttare questo momento in cui hai proprio Giove dalla tua per trovare e istaurare ottime collaborazioni.

Amore: non sei da performance troppo ardite.

Lavoro: puoi gestire tutti con il dito mignolo.

Fortuna: fai attenzione alle ottime occasioni.

Il consiglio del giorno: condividi apertamente le tue idee.

Voto 7 +

Acquario

A volte il tuo approccio alla vita è considerato un filino troppo ’alternativo’, ma in realtà tiene conto di bisogni esclusivi che alla maggior parte delle persone possono non interessare. Infatti oggi che sei ispirato particolarmente dalla Luna a favore vorresti iscriverti subito alla ‘dog massage academy’ la prima scuola italiana per diventare massaggiatore di cani perché tu ci vedi già un’ottima opportunità di business. prima di lanciarti in investimenti frettolosi fai sempre un puntuale Business Plan per valutarne la fattibilità.

Amore: lo agguanti entusiasta.

Lavoro: hai mille progetti in mente.

Fortuna: per te è un dare e avere.

Il consiglio del giorno: pronto a una serata senza programmi guidata solo dalla tua voglia di festa.

Voto 7 e mezzo

Pesci

Avete la necessità di un po’ di vacanza, soprattutto mentale, a causa di Mercurio contro e oggi anche della Luna storta. Potrebbe essere davvero interessante per voi salpare con l’Icon of The Sea, una nave crociera grande più di cinque volte il Titanic, con parco acquatico e stanze super Lusso. Lì di certo potrete trovare un po’ relax e riposare le vostre sinapsi, anche perché tra poco tornerete ad utilizzarle a pieno ritmo con grandissimo piacere.

Amore: solo se poco impegnativo.

Lavoro: oggi pausa riflessiva.

Fortuna: è un gadget che non sapete bene come utilizzare.

Il consiglio del giorno: acquistate un paio di friulane per uscire di casa in pantofole.

Voto 6 –