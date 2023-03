L’oroscopo di oggi 31 marzo 2023: Scorpione e Acquario intrattabili Nell’oroscopo di oggi, venerdì 31 marzo 2023, il segno fortunato è il Sagittario mentre il segno sfortunato lo Scorpione. C’è molta intransigenza per quanto riguarda le dichiarazioni d’amore. Sarà assolutamente impossibile far cambiare idea a qualcuno che ha dei grandi progetti di coppia, soprattutto se si trattasse di un segno di terra.

L'oroscopo di oggi, venerdì 31 marzo 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

Venere è ancora congiunta Urano, mentre Marte è in trigono a Saturno. Come dire che le mezze misure sono assolutamente bandite, soprattutto quando si tratta di progetti sentimentali.

Con la Luna che oggi è nel segno del Leone, e non è ancora attaccata da Urano, direi che il segno fortunato sia il Sagittario, finalmente, mentre il segno sfortunato di oggi lo Scorpione, ancora.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Pretendi un ritmo di vita decisamente rilassato, da quando Marte ti ha salutato portandosi via quella carica di energie da Gigi la Trottola. Hai bisogno di tempi lenti per ponderare appieno le tue decisioni e riflettere, senza lo stress di avere troppi appuntamenti in agenda. Potresti seguire anche tu il trend dei Millenial, che preferiscono rinunciare al posto fisso perché si sentono fagocitati da un tran tran troppo serrato. Tu vuoi solo vivere seguendo i tempi lenti della natura.

Amore: il massimo che puoi fare è qualche sguardo e sorriso amicante ma nulla di più.

Lavoro: il tuo pensiero è lento, come quando la connessione andava a 56k

Salute: tu oggi pretendi di riposare in una spa super lusso.

Il consiglio del giorno: dedica del tempo per fare gli aggiornamenti di sistema a tutti i tuoi device.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Toro

Tu sei senza alcun dubbio il protettore delle tradizioni, e oggi con Venere a braccetto, si esalta ancor di più quel senso di territorialità e di status quo che tanto ti piace. Potresti assaggiare i croissant fatti con la farina di grillo solo se legato e bendato ad un tavolo, con la scusa di fare il giudice che deve decretare quale sia il cornetto più buono del bancone del fornaio. Anche in questo caso il tuo senso infallibile ti farebbe subito bocciare quello realizzato con ingredienti ‘alternativi’.

Amore: vai sempre diritto al sodo.

Lavoro: per le decisioni importanti chiedi sempre l’aiuto da casa.

Salute: senza alcun minimo dubbio tu hai proprio una salute di ferro.

Il consiglio del giorno: acquista una smart band per controllare quante calorie consumi al giorno.

Voto 8 –

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Non lamentatevi troppo se il ritmo di questi giorni è stile "Costa Azzurra fuori stagione" popolata solo da pensionati. Giove è sempre pronto a offrirvi momenti sorprendenti e molto fortunati, come per il signore australiano patito di minerali che con un metaldetector amatoriale ha trovato una pepita d’oro del peso di due chili e mezzo. Voi oggi siete fortunati come il cugino Gastone.

Amore: siete in modalità: piedi per terra. Per voi niente colpi di fulmine.

Lavoro: dopo tanto correre, visto che è venerdì potete decisamente preferire l’andatura lenta da crociera.

Salute: cercate di non dubitare troppo delle vostre battute perché siete più ironici di Checco Zalone.

Il consiglio del giorno: guardate Striscia la Notizia, che in questi giorni sono tornati Greggio e Iacchetti.

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Tieni sempre le orecchie sull’attenti, perché con Mercurio contro per te è facile che le cose importanti finiscano nel dimenticatoio. In particolare, ora che il comune di Milano ha deciso di eliminare le multe cartacee, dovrai trovare il modo di ricevere un bel alert rosso sul telefono per essere sicuro di pagarle entro i cinque giorni senza l’aumento. Keep calm e fai sempre una cosa per volta.

Lavoro: potresti approcciare un flirt clandestino con il collega figo dell’ufficio commerciale.

Salute: inauguri il weekend con entusiasmo e un bell’aperitivo con gli amici.

Il consiglio del giorno: canta a squarcia gola la canzone ‘Roar’ di Kathy Perry, che da sempre una grandissima carica.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone

Sei simpatico come la mamma siciliana che su Tik tok inveisce contro insegnanti e scuola per i troppi compiti assegnati ai figli. Da quando hai Venere contro ti basta una piccola scintilla per accendere subito il tuo lato da criticone, e oggi neppure la Luna nel tuo segno riesce ad addolcirti una po’. Mi raccomando metti sempre il filtro cortesia prima di qualsiasi discussione.

Amore: ti mimetizzi come le belve nella savana per non essere ‘cacciato’.

Lavoro: oggi te ne stai felicemente in smartworking da casa e spegni pure telecamera e microfono per le video call.

Salute: smetti di specchiarti la mattina per non iniziare la giornata di pessimo umore.

Il consiglio del giorno: acquista un aspirapolvere senza fili perché non hai la pazienza per districare il filo da attaccare alla presa.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Sei sorprendentemente audace, come Serena Autieri che promette uno strip-tease se il Napoli dovesse aggiudicarsi lo scudetto. Venere e Marte sono per te una simpatica coppia di amiche del cuore che vogliono assolutamente il meglio per te, e come prima cosa vogliono mettere a posto la tua vita sentimentale, reduce da qualche sconquasso. Sei del mood giusto per nottate di passione ardente.

Amore: è finita quella infinita serie di due di picche.

Lavoro: organizzi una spa per tutto l’ufficio con la scusa che sia un’attività di team building.

Salute: questo momento è proprio da immortalare su un set di un fotografo professionista.

Il consiglio del giorno: prova la ricetta dell’hamburger vegan fatto con gli spinaci, perché sono certa che ti verrà benissimo.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Dovresti optare per un vocabolario ‘ripulito’, come quello recentemente rivisto nei libri di Agatha Christie, dove sono stati eliminati tutti i termini antiquati e discriminatori. Infatti, tu che hai Mercurio e Marte contro, quando ti inalberi dalla tua boccuccia escono improperi che farebbero arrossire tutti i passeggeri infuriati del freccia rossa rimasto fermo per ore in mezzo alla campagna toscana. Ho reso l’idea?

Amore ti metti in lista d’attesa perché il prodotto è in riassortimento.

Lavoro finalmente non ti senti più responsabile delle sorti di tutta l’azienda.

Salute: dovrai fartene una ragione se non ti senti più ‘divina’ di Wonder Woman.

Il consiglio del giorno: fai un fioretto per Pasqua eliminando l’alcol per qualche giorno.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Quando ti parlano di generosità tu hai la stessa faccia stupita del responsabile del tesoro americano che non si capacita della donazione anonima di sette miliardi di dollari ricevuta in questi giorni. Con Venere contro, oggi tu sei allergico a tutti quei gesti di bontà gratuita, perché pensi sempre a un tornaconto personale. Sei cinico più del solito.

Amore: le tue passioni si spengono subito dopo una focosissima vampata.

Lavoro: sei uno stratega inarrestabile che guarda solo al risultato.

Salute: studia tutti i modi per trovare la felicità e poi, ovviamente, inizia ad applicarli.

Il consiglio del giorno: vai a vedere Shakespeare a teatro.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Nelle relazione tu dai grandissima importanza a sincerità e trasparenza. Sono certa che hai adorato la confessione di Elena di Cioccio al programma ‘Le Iene’ tanto che ti sei innamorato di questa meravigliosa donna intelligente ed estremamente ironica che non teme le telecamere e parla apertamente di come ha affrontato per anni l'essere sieropositiva. Mercurio a favore ti permette di capire a fondo le situazioni e di elaborarle con grande chiarezza. Malizie e doppi giochi non fanno proprio al caso tuo.

Amore: la seduzione passa da ore di chiacchiere con il partner.

Lavoro: quando prendi parola inizi una divagazione di ore sul tema. Occhio a non annoiare tutti inutilmente.

Salute: sei pronto ad uscire dal tuo letargo personale ma ancora con molta calma.

Il consiglio del giorno: acquista i sabot anni 90, vero trend di quest’estate.

Voto 8 –

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Sei reattivo come un pacifico bradipo appollaiato su una pianta e che non ha alcuna voglia di sbattersi troppo e fa il minimo per sopravvivere alla giornata. In particolare per le situazioni lavorative, con Mercurio contro, dovresti optare per l’approccio di uno studio legale di Firenze che per alcune cause si affida ormai esclusivamente a chat GPT. Chiedi subito al tuo collega ‘secchione’ di spiegarti come funziona.

Amore: sei tutto da mordere come un panino alla nutella.

Lavoro: sei sveglio come un panda in fase digestiva.

Salute: ti senti come se fossi con i pattini a rotelle sul ghiaino.

Il consiglio del giorno: metti subito in borsetta un kit per il primo soccorso.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Anche se hai la Luna storta e Venere contro, tu non rinunci mai a partecipare ad iniziative ambientali che puntano all’evoluzione sociale. Infatti sono certa che sei proprio tu uno dei fondatori dell’Insect Hotel a Milano dove si tengono lezioni e convengni che parlano della biodiversità. Sei sempre attivo quando c’è da imparare o insegnare, vero?

Amore questa volta ‘passi’ come ad una partita di poker quando non è una buona mano.

Lavoro accontentati di fare solo una cosa per volta.

Salute trova l’angolo giusto per appendere l’amaca in ufficio per pisolini fantastici.

Il consiglio del giorno: fai un tour in un negozio di giochi per scoprire le ultime novità per gli adulti.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Vi sentite pervasi da voglia di vivere e festeggiare e mettete da parte tutte le questioni seriose. Il vostro mood con Venere e Marte che sono i vostri angeli custodi, è galvanizzato come quello di Giorgia Meloni, osannata da grandi e piccini quando ha visitato la mostra per i cent’anni dell’areonautica italiana in piazza del Popolo. Voi sapete cogliere l‘ occasione per fare subito casino.

Amore: siete pronti a maratone di sesso.

Lavoro c’è troppo da vivere per stare chiusi tutto il giorno in ufficio. Vero?

Salute: siete sempre pronti per una corsetta al parco sotto casa.

Il consiglio del giorno: provate il programma Midjourney per fare foto surreali come quella di Papa Francesco con il celebre piumino bianco griffato.

Voto 7