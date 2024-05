video suggerito

L’oroscopo di domani, venerdì 31 maggio 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, venerdì 31 maggio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Ancora difficile comprendere se le energie siano da tenere a bada o da stimolare. Il segno fortunato è lo Scorpione, mentre il segno sfortunato il Sagittario. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Nell'oroscopo di domani, venerdì 31 maggio 2024, insieme alle sollecitazioni del cielo di questi giorni, vivaci e potenti, delle quali abbiamo già parlato, c'è anche la Luna in Pesci che si congiunge prima a Saturno e poi a Nettuno. Come dire che l'oscillazione tra la concretezza dei progetti e la spinta idealista coraggiosa e spavalda è molto forte. C'è materiale per grandi idee ma anche tensione da tenere a bada. Con questa Luna in Pesci il segno fortunato è lo Scorpione mentre il segno sfortunato il Sagittario.

Ariete

Amore: puoi donare tutto te stesso.

Lavoro: riesci a ottenere il massimo con pochissimo impegno.

Fortuna: non è quantificabile con una misura matematica perché è infinita.

Il consiglio del giorno: condividi il tuo buon umore con tutte le persone che ti stanno vicino.

Voto: 8 + al top.

Toro

Amore: pretendi il 100%.

Lavoro: sei sempre un passo davanti a tutti.

Fortuna: credi di più nel potere della logica e della statistica.

Il consiglio del giorno: aiuta gli amici poco tecnologici a fare gli aggiornamenti su telefono e computer.

Voto 7 e mezzo intelligente.

Gemelli

Amore: fate selezione all’entrata ma solo perché volete il massimo.

Lavoro: siete su una corsia senza limiti di velocità.

Fortuna: vi accontenta in qualsiasi vostro desiderio come la lampada di Aladino.

Il consiglio del giorno: per ufficializzare questo momento meraviglioso organizzate una festa.

Voto 7 ma per voi come un dieci.

Cancro

Amore: sentimenti reciproci.

Lavoro: con la gentilezza riesci a sfondare porte mai oltrepassate.

Fortuna: sta tutta nell’educazione.

Il consiglio del giorno: serata di confidenze sottovoce.

Voto 7 e mezzo buonissimo.

Leone

Amore: è la tua zona di comfort.

Lavoro: è arrivato il momento di cambiare proprio dalle basi e fare un vero ribaltone.

Fortuna: continua sostenerti nelle tue scelte anche in quelle folli.

Il consiglio del giorno: la fatica mentale di oggi ti premierà, devi esserne certo.

Voto 7 – molto impegnativo.

Vergine

Amore: al massimo una stretta di mano.

Lavoro: sei perfetta nel ruolo di controllo delle note spese.

Fortuna: già la parola è sinonimo di esagerazione.

Il consiglio del giorno: opta sempre per il ‘restyle’ e il ‘reuse’.

Voto 5 risparmiatrice.

Bilancia

Amore: pronta a sentimenti importanti.

Lavoro: segui esattamente i tuoi desideri.

Fortuna: la metti subito in pratica come un bravo allievo con le regole di matematica per fare i compiti.

Il consiglio del giorno: look sexy per farti notare.

Voto 7 bellissima.

Scorpione

Amore: tutto rivolto a te stesso.

Lavoro: le discussioni sono come un incontro di wrestling.

Fortuna: coccolarti è la regola numero uno.

Il consiglio del giorno: leggi e studia solo quello che ti da profondamente piacere.

Voto 8 riflessivo.

Sagittario

Amore: hai gusti molto particolari.

Lavoro: preferisci sempre partire da zero come una tela bianca.

Fortuna: è un benefit di cui al momento puoi fare a meno.

Il consiglio del giorno: punta tutto sull’essenzialità.

Voto 5 – basico.

Capricorno

Amore: lo conquisti con discorsi e promesse.

Lavoro: ti dai particolarmente da fare.

Fortuna: sei pronto a spingere al massimo i motori senza riserva.

Il consiglio del giorno: i riflessi scattanti servono per cogliere le palle al balzo.

Voto 8 pronto all’azione.

Acquario

Amore: cerchi l’amore a prima vista.

Lavoro: meglio non lanciarsi a capofitto in nuovi progetti.

Fortuna: ha l’effetto di un airbag.

Il consiglio del giorno: il lancio del cellulare non è una buona idea.

Voto 6 – irrequieto.

Pesci

Amore: lo incastrate tra il caffè e la fine della pausa pranzo praticamente tutto in tre minuti.

Lavoro: tutte le vostre idee non potranno essere evase nelle sole 8 ore di lavoro.

Fortuna: la velocità vi piace parecchio ma è estremamente faticosa da gestire.

Il consiglio del giorno: fate una lista delle priorità.

Voto 7 +in un vortice.