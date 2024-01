Oroscopo di domani 31 gennaio 2024: le previsioni di Ginny segno per segno L’oroscopo di domani, mercoledì 31 gennaio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Sarà bene contare fino a centomila prima di aprire bocca, soprattutto perché le idee sono tante e le energie coraggiose pure. Per fortuna la Luna in Bilancia porta un pochetto di diplomazia: Il segno fortunato è l’Acquario e il segno sfortunato il Cancro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Nell'oroscopo di domani, mercoledì 31 gennaio 2024, ritroviamo la Luna in Bilancia, sempre in fase calante. Nel frattempo, se Urano sollecita ancora Marte rendendo provocatori i segni di terra (Toro, Vergine e Capricorn), Nettuno dà man forte a Mercurio, facendo dei nostri pensieri grandi ideali, non sempre concreti. Il segno fortunato sarà l'Acquario e il segno sfortunato il Cancro.

Ariete

Amore: ne sei praticamente impermeabile.

Lavoro: sei pronto a un periodo sabbatico.

Fortuna: vi sembra di aver smarrito la vostra buona stella.

Il consiglio del giorno: guarda le proposte last minute per scappare in un luogo paradisiaco.

Voto: 5 e mezzo e tanta voglia di caldo.

Toro

Amore: lo pretendi puntualissimo.

Lavoro: sei molto attento ai dettagli.

Fortuna: è sempre un’ottima consigliera se solo tu l’ascoltassi.

Il consiglio del giorno: prendi la bicicletta per girare per la città.

Voto 7 e mezzo tutto di un pezzo.

Gemelli

Amore: prontissimi per coccole notturne.

Lavoro: il coraggio di certo non vi manca.

Fortuna: vi diverte con giochi di parole.

Il consiglio del giorno: organizzate una serata con giochi di società.

Voto 6 e mezzo coraggiosi.

Cancro

Amore: lo tieni a debita distanza.

Lavoro: devi riordinare le idee.

Fortuna: vorresti che ti rallegrasse come una pioggia di coriandoli.

Il consiglio del giorno: metti in ordine la tua cantina di casa per fare un po’ di ripulisti .

Voto 5 e bisogno di distrazione.

Leone

Amore: fedelissimo e presentissimo.

Lavoro: il team work è la chiave per il successo.

Fortuna: tu condividi tutto, anche il panino con la Nutella.

Il consiglio del giorno: serata con le amiche del cuore.

Voto 7 e mezzo super collaborativo.

Vergine

Amore: una vera virtuosa.

Lavoro: accetta qualsiasi risultato.

Fortuna: aumenta la fiducia verso gli altri.

Il consiglio del giorno leggi il manuale delle Giovani Marmotte.

Voto 8 e mezzo positiva.

Bilancia

Amore: in fibrillazione.

Lavoro: per impegnarti devi mettere grande passione.

Fortuna: aggiunge speranza e amore già di primo mattino.

Il consiglio del giorno: accetta un caffè da uno sconosciuto potrebbe essere un incontro interessante.

Voto 6 propositiva.

Scorpione

Amore: dolcezze private.

Lavoro: con un sorriso convinci tutti a dare il meglio.

Fortuna: la concentri tutta con l’ironia.

Il consiglio del giorno: vai al cinema a vedere l’ultimo film di Leonardo Pieraccioni.

Voto 8 e mezzo sagace.

Sagittario

Amore: più buono di te non ce n’è.

Lavoro: hai la capacità di coinvolgere tutti con il tuo entusiasmo.

Fortuna: per te o è collettiva o non ti interessa.

Il consiglio del giorno: riordina la tua biblioteca casalinga.

Voto 7 buonissimo.

Capricorno

Amore: lo posticipi a domani

Lavoro: sei concentratissimo e non vuoi alcuna interruzione.

Fortuna: ti regala almeno due ore di totale calma per concentrarti.

Il consiglio del giorno: metti il telefono in modalità silenzioso.

Voto 8 occupato.

Acquario

Amore: per te è fondamentale divertirsi con il partner.

Lavoro: ti piace smorzare la tensione con qualche battutina ben studiata.

Fortuna: divertente come un teatrino delle marionette.

Il consiglio del giorno: studia qualche innocente scherzo di Carnevale.

Voto 7 divertente.

Pesci

Pesci

La vostra indole accudente, sempre pronta ad aiutare chi ha bisogno, è enfatizzata da Venere a favore. Con quest’animo dolce e molto comprensivo potreste dare una mano a Big Mama emozionantissima e molto impaurita dal palco di Sanremo. Voi siete degli ottimi supporter che con le parole giuste, abbracci consolatori e grande empatia sapete rimettere in carreggiata chiunque da improvvise crisi di nervi. Il vostro sorriso è una meravigliosa medicina.

[/bozza]

Amore: vi concedete totalmente.

Lavoro: ci mettete sempre il cuore oltre che al cervello.

Fortuna: fa in modo che tutto fili per il verso giusto.

Il consiglio del giorno: leggete tutte le news del Festival di Sanremo.

Voto 8 e mezzo amorevoli.