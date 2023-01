L’oroscopo di oggi 31 gennaio 2023: non fate domande a Sagittario e Vergine Nell’oroscopo di oggi, martedì 31 gennaio 2023, il segno fortunato è l’Acquario mentre il segno sfortunato il Sagittario. Oggi sarà forte la tensione, tra le emozioni che sentiamo e quelle che esprimiamo. Luna e Venere si scontrano tra Pesci e Gemelli.

L'oroscopo di oggi, martedì 31 gennaio 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Quando Venere e Luna si scontrano le emozioni si fanno confuse.

Quello che si prova non viene espresso con chiarezza. O forse fatichiamo a comprenderlo davvero anche noi stessi.

Con la Luna che oggi sarà ancora nel segno dei Gemelli, e per buona parte della giornata congiunta a Marte, il segno fortunato è l'Acquario e il segno sfortunato il Sagittario.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Sei certo che il recente ritrovamento della scultura di Ercole a grandezza naturale, sia proprio un tuo perfetto autoritratto. Con Marte a favore, e oggi anche la Luna super vigorosa, ogni volta che si parla di forza e potenza tu ti senti subito preso in causa.

Amore: sei come uno speleologo con la lucetta accesa sul casco di protezione.

Lavoro: sei positivo su tutto, anche se ti chiedessero di realizzare il teletrasporto di Star Trek.

Salute: vorresti organizzare una gara di tiro alla fune, ma tu da solo contro tutta una squadra di super forzuti.

Il consiglio del giorno: leggi il libro sui proverbi italiani in dialetto.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Toro

Riesci a percepire i più piccoli cambiamenti di vibrazioni emotive, ora che hai Venere a favore. Sei così sensibile che, anche senza alcun supporto degli strumenti del laboratorio del CERN, tu hai già capito che il nucleo della terra ha invertito la sua rotazione. Quando si parla sensazioni e intuito tu sei più sensibile di un radar.

Amore: ti dedichi con tutta la calma che ti piace a tutti i tuoi rituali d’amore, come se fosse un super trattamento alla spa.

Lavoro: sei un grande sostenitore di quelli che, quando un collega porta a casa il risultato, fa partire subito la ’ola’.

Salute: la perfetta serata è giochi di società con gli amici, con stuzzichini e drink da cocktail bar.

Il consiglio del giorno: fa incetta di dolci di carnevale per la merenda in ufficio.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Appena sentite un accenno di romanticismo, con Venere contro, siete disposti a trovare tutte le strategie possibili ed immaginabili per poter evitare questo argomento. Proprio come lo studente di Ostia, che per posticipare le interrogazioni ha adottato il classicissimo stratagemma della telefonata della bomba a scuola. La Luna di oggi nel vostro segno vi fa venire voglia di giochi e scherzetti un po’ troppo scanzonati.

Amore: per voi tutto è un giochino sessuale, anche se fosse il semplice nascondino.

Lavoro: fate esperienze di team building, perché non si può lavorare tutti i giorni.

Salute: sempre frizzanti come una bottiglia di bollicine francese.

Il consiglio del giorno: guardate le foto della sfilata di Viktor & Rolf.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Trovare le parole giuste per esprimere i sentimenti che Venere fa infiammare nel tuo cuoricino è sempre un’impresa da Indiana Jones, con Mercurio in opposizione. Per ovviare a questa tua mancanza, puoi sempre affidarti a Chat GpT che può darti delle super dritte anche per rimorchiare su Tinder!

Amore: il tuo cuoricino canta parole dolcissime d’amore.

Lavoro: controlla almeno un paio di volte le fonti delle tue dichiarazioni.

Salute: ti riempiono tutti di complimenti, credici!

Il consiglio del giorno: riascolta le canzoni di Tenco.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Leone

Vorresti apparire anche tu su tutti i giornali di news internazionali e di moda, come lo stilista Sabato de Sarno, nuovo direttore creativo della maison Gucci. Oggi hai il perfetto piglio di Amadeus sul palco dell’Ariston, grazie alla Luna che esalta la tua grande determinazione, tanto che di certo farai subito notizia.

Amore: ti rotoli volentieri sotto le coperte a fare le fusa.

Lavoro: sei così deciso che rubi la parola a tutti quelli che provano ad accentrare l’attenzione.

Salute: il tuo accessorio preferito è il microfono con speaker incorporato, per farti sentire proprio da tutti.

Il consiglio del giorno: vai ad un pianobar stile ‘Tartarughino’ di Roma, per rubare il microfono anche al cantante.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Prediligi di gran lunga le scoperte archeologiche, come quella della mummia di più di quattromila anni, di recente rinvenuta in Egitto, che addentrarti nei meandri del tuo cuoricino. Venere in opposizione ti impone sul piano emotivo dei trabocchetti e indovinelli su cui non hai alcuna voglia, né tempo per arrovellarti.

Amore: per te è un argomento serio su cui ti vuoi applicare unicamente se ben preparata.

Lavoro: tieni particolarmente ad essere ben retribuita per tutto il tuo apporto intellettuale da professorone dell’Università. Comunica chiaramente la tua tariffa oraria.

Salute: cerca di finire un progetto alla volta per non disperdere le tue scarse energie.

Il consiglio del giorno: affidati ai consigli di Google per il tuo shopping online. Le proposte del motore di ricerca potrebbero essere davvero azzeccatissime.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Hai una gran voglia di scatenarti e di divertirti, perché spinta da una rinvigorente Luna davvero a favore. Ti vedremo ballare sensualissima in qualsiasi occasione, proprio come Anne Hathaway alle feste della settimana della moda di Parigi. Ti basta sentire un motivetto, anche di una pubblicità online, per iniziare a muovere subito il tuo bacino.

Amore sei tutta movimenti sexy e ‘cattive’ intenzioni.

Lavoro usi la stessa intonazione della voce per chiedere favori ai colleghi, come quando sussurri sconcerie all’orecchio del partner.

Salute: sei molto accattivante anche in tuta da casa e Birkenstock.

Il consiglio del giorno: indossa una maglietta vintage della Roma, come Kim Kardashian in giro per Los Angeles, perché è diventata già un trend introvabile.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Hai capito che riesci a mantenere i tuoi standard solo quando fai una cosa per volta, proprio come dichiara un recente studio che afferma che essere multitasking è davvero un falso mito. Con questa filosofia ti applichi abilmente in ufficio grazie a Mercurio, e poi dedichi tempo di qualità al tuo partner la sera mettendo il telefono in modalità aereo. Bravissimo!

Amore: i tuoi abbracci sono pieni di ardore e sentimento, da vero esperto in amore.

Lavoro: hai la capacità di concentrarti per ore senza la minima distrazione.

Salute: ti piace giocare, tanto che hai la versione di Risiko tascabile per battaglie improvvisate in pausa pranzo.

Il consiglio del giorno: regala vecchi vinili trovati ai mercatini agli amici.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Essere perfetto e ordinato ti è davvero impossibile adesso che hai Venere contro, ma sarebbe meglio non fartelo notare, perché con la Luna davvero storta sei prontissimo a interminabili battibecchi. Il tono della discussione con te è esattamente come quello tra lo chef Barbieri che riprende la concorrente Silvia per capelli arruffati e grambiule sporco. La polemica è pane per i tuoi denti.

Amore: solo castissimi baci sulla guancia.

Lavoro: sei saldo sui tuoi principii, come le fondamenta sulla roccia di un rifugio in montagna.

Salute: prova a svuotare la tua mente con cinque minuti dei meditazione.

Il consiglio del giorno: impara i tarocchi con il libro di Fabio Prospere ‘Il nonlibro dei Tarocchi’.

Voto 5 +

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Senti che il trend positivo, soprattuto a livello lavorativo, continua a procedere come l’orario di un treno giapponese, con Mercurio che ti fornisce idee geniali e di successo. Sei eterno e sempre in auge, come i Simpson che sono appena stati confermati con nuove serie che verranno realizzate fino al 2025. Sei inarrestabile.

Amore: rispolveri tutte le tue arti amatorie che possono davvero sorprendere.

Lavoro: hai la capacità di convincere tutti con il tuo pugno deciso e la tua parlantina seduttiva.

Salute: sei pronto a ricevere complimenti, come le dive che raccolgono bouquet al loro passaggio sul red carpet.

Il consiglio del giorno: impara a pilotare un drone.

Voto 8

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Tu di certo non temi la Nomophobia, la paura di rimanere disconnessi. Con la Luna a favore anche oggi, saprai mostrare il lato più complice e divertente, tanto che tutti vorranno assolutamente stare in tua compagnia e tu puoi confermare lo status di miglio amico di sempre! Sei sempre una fonte inesauribile di divertimenti e giochi di squadra.

Amore: ti piacciono i giochetti da fare al buio sotto le coperte.

Lavoro l’importante per te è saper creare spirito di squadra dove tutti collaborano serenamente. Come in un camp degli scout.

Salute la tua energia e forza fisica non ha alcun limite.

Il consiglio del giorno: durante i giorni della merla bisogna coprirsi bene anche quando si esce per fare una corsetta al parco. Ricordati la cuffia e guanti, mi raccomando!

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Pare che, come cita uno studio scientifico, annusare le proprie ‘puzzette’ inneschi delle reazioni che portano grande beneficio. Ora che il pianeta del benessere fisico Venere è a favore e anche Mercurio, siete pronti a sottoporvi a questo genere di esperimenti. Anche se non ne avete proprio bisogno, anche perché siete già visibilmente a tutti dei fighi pazzeschi in piena forma. Capito?

Amore: è tutto un tripudio di romanticismo.

Lavoro: vi piacciono teorie nuove e all’avanguardia.

Salute: siete pronti per l’iscrizione annuale in palestra. Ma solo per indossare le nuovissime e coloratissime tutine da aerobica anni ottanta.

Il consiglio del giorno: acquistate una gonna rosa come quella di Letizia di Spagna apparsa su tutti i rotocalchi di gossip e di moda.

Voto 6 e mezzo