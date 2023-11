Oroscopo, le previsioni di oggi 28 novembre 2023 segno per segno L’oroscopo di oggi, martedì 28 novembre 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Si sente ancora la tensione della Luna piena in Gemelli: se sono rimasti non detti è facile che vengano fuori. Con questa Luna il segno fortunato è l’Acquario e il segno sfortunato i Pesci.

Nell'oroscopo di oggi, martedì 28 novembre 2023, c'è ancora voglia di dire quello che pensiamo, e non sempre di dirlo a modino. La Luna resta in Gemelli, anche se non più opposta al Sole. Nettuno resta a sfavore di Mercurio, mentre Marte si scontra con Saturno. Si salvi chi può!

Ariete: dovrai fare molta attenzione alla comunicazione, in particolare se non sei un vero esperto del tema. Lo so che sei molto fiducioso delle tue capacità e del tuo punto di vista con Mercurio, Marte e anche la Luna dalla tua. Cerca di moderarti, altrimenti potresti venire bacchettato come Cristiana Capotondi (che si è espressa in modo troppo sbrigativo sulla musica Trap) dalla cantante Bigmama, che le ha fatto una lezione sui tempi moderni. Cerca sempre il compromesso. Amore: vuoi tutto e subito. Lavoro: ricordati di sviscerare bene ogni tema. Fortuna: ti piace sfoggiarla come il cappotto nuovo appena acquistato. Il consiglio del giorno: ascolta attentamente i testi della musica Trap. Voto: 7 e mezzo e più attenzione.

Toro: hai la possibilità di essere te stesso, grazie a Giove nel tuo segno, adorato e apprezzato da tutti. Potresti addirittura decidere di mostrarti nel privato con dirette sui social dove spieghi la tua beauty routine, o come scegli i vestiti prima di andare a dormire. Essere al naturale è un tratto vincente infatti, non a caso è un’immagine di un canguro che sembra stia suonando una chitarra, in un suo momento di privacy, a vincere il contest annuale della migliore foto naturalistica mondiale. Ti vogliamo proprio così: sincero al cento per cento. Amore: pronto alle coccole. Lavoro: mostra a tutti il tuo stile e le tue regole. Fortuna: ti concede di tutto. Il consiglio del giorno: apri un tuo canale YouTube dove dai consigli su qualsiasi argomento. Voto 7 +

Gemelli: essere irriverenti e fuori dall’ordinario è una vostra caratteristica, perché volete assolutamente ribellarvi a Marte e Mercurio in opposizione. Oggi che avete la Luna nel vostro segno potreste proprio dare il meglio. Infatti, potreste essere voi i protagonisti dello spericolato siparietto che vede un ragazzo che parla al telefono seduto sul cofano di una Ferrari in movimento per le strade di Milano. Vi assicuro che per far parlare di voi non servono queste trovate strampalate. Più che la testa dovreste sempre ascoltare il cuore. Amore: quando vi applicate siete formidabili. Lavoro: solo nei momenti morti. Fortuna: non sempre riesce a mettere tutto a posto. Il consiglio del giorno: evitate la competizione di un torneo di Paddel. Voto 6 solo per il potenziale.

Cancro: la Luna di questi giorni dà un po’ di tregua al tuo cuoricino sotto pressione, a causa di Venere contro, regalandoti un po’ di conforto. Praticamente è come se fossi tra i primi ad usufruire del nuovissimo servizio ideato in Giappone dove si può assumere un uomo di bell’aspetto per farsi asciugare le lacrime dai patemi d’amore. I sentimenti sono sempre il tuo cruccio e tu hai bisogno di contatto fisico ed emotivo tanto che non vedi l’ora di organizzare ora già le prime reunion del periodo dell’avvento. Stare in buona compagnia è un’ottima terapia. Amore: da strapazzare. Lavoro: hai bisogno di approvazione per trovare la determinazione. Fortuna: ti fa compagnia sul divano mentre guardi la tua serie preferita. Il consiglio del giorno: posticipa la visione della serie ‘The Crown’ visto che hai la lacrima facile. Voto 6 – e pacchetto di fazzoletti in borsa.

Leone: hai la certezza di essere al posto giusto nel momento giusto e questo proprio grazie a Venere, Mercurio, Marte e alla Luna. Sei esattamente come Francesco Bagnaia campione del mondo indiscusso del moto GP. Non temi rischio o azzardo anzi quando la situazione di fa più complessa tu, proprio in quel momento, tiri fuori il meglio di te. Sai ben calibrare, forza, velocità e grande stile. Sei un vero fuori classe dello zodiaco tutto cuore, passione e grande talento. Amore: il fidanzato ideale. Lavoro: tutto sempre alla perfezione. Fortuna: non ti fa mai sbandare o prendere uno scivolone. Il consiglio del giorno: partecipa a una gara sociale solidale. Voto 8 e mezzo alla grandissima.

Vergine: hai una gran voglia di startene tranquilla e pacifica nel tuo tiepido brodino senza essere assolutamente scocciata da nessuno. Ti senti messa sotto esame da Mercurio contro e dalla Luna storta e a qualsiasi domanda hai pronta una secca risposta velenosa. Pare che da un recente studio scientifico sia importantissimo stare e fare cose da soli in totale autonomia e tu prendi subito alla lettera questo trend come se fosse la prescrizione del medico. Tanto da scrivere a caratteri cubitali sulla lavagna del frigorifero: chi fà da sé fà per tre. Amore: prenoti solo stanze singole. Lavoro: non farti stressare troppo. Fortuna: ti lascia anche lei in pace. Il consiglio del giorno: cena da sola ma nel tuo ristorante preferito. Voto 5 e mezzo solitaria.

Bilancia: sei sempre la più buona di tutto lo zodiaco e lo sai dimostrare in qualsiasi situazione. Venere e sopratutto la Luna ti suggeriscono l’importanza delle relazioni e in particolare di come si comunica e si dichiarano i sentimenti. A volte è semplice confidarsi ma c’è anche chi è più chiuso sull’argomento. Proprio per venire incontro ai quelli in difficoltà è stato sviluppato da Instagram l’’Ai friend’ e deve essere stato proprio uno con il tuo cuoricino dolcissimo ad avere questo guizzo di genio. Amore: a tutto tondo. Lavoro: geniale anche senza dire una parola. Fortuna: fai scorta coma la legna per l’inverno. Il consiglio del giorno: telefona all tua amica delle elementari che non senti da una vita. Voto 9 bonissima.

Scorpione: sono certa che tu, che hai un’intelligenza davvero cinica e brillante, ti sei fatto una grassa risata quando hai letto delle ultime imprese del ministro Lollobrigida che chiede una fermata straordinaria del treno Frecciarossa su cui viaggiava diretto a Napoli perché in ritardo. La Luna oggi stimola la tua capacità di comunicazione e con un incipit come questo sapresti inventare mille retroscena o finali per trasformare questa storia in una divertentissima barzelletta. Utilizzare il linguaggio per te è fondamentale e oggi potresti fare un’ottima lezione di scrittura creativa a tutti quanti. Amore: poesie in rima. Lavoro: non vedi l’ora di scrivere una lunga email dettagliatissima e controllare quanti coraggiosi sono arrivati fino alla fine. Fortuna: ti ispira a divertenti siparietti. Il consiglio del giorno: scrivi un libro di favole per bambini per diletto. Voto 6 e mezzo

Sagittario: neppure la Luna storta riesce a fermarti, anzi, ti dona ancor più consapevolezza. Sei pronto allo scatto felino dell’ufficiale Giuseppe Ruoco che si tuffa in mare per salvare un turista precipitato da una nave da Crociera. Con Marte e Mercurio nel tuo segno sei un vero ‘genio’, come direbbero nel gergo militare, con grande coraggio e rapidità di esecuzione. Sei così vigile e attento a tutto quello che ti circonda che chi ti sta vicino si sente perfettamente al sicuro. Amore: puntuale e meticoloso. Lavoro: le acrobazie fisiche e mentali sono la tua specialità. Fortuna: c’è e si vede benissimo. Il consiglio del giorno: allenamento funzionale in palestra. Voto 8 + super performante.

Capricorno: la tua reazione alle critiche è la stessa di Francesco Totti dopo aver visto il docufilm ‘Unica’ dove l’ex Ilary Blasi racconta pubblicamente la sua versione della storia. Venere contro ha, per il momento, messo il tuo cuoricino in freezer con gli avanzi del tacchino del Thanksgiving’ e non ci puoi proprio fare nulla. Per non reagire come se fossi sotto un assedio medievale, dovresti ogni tanto ricordarti quanto tu sia, in fondo, superiore a certe quisquilie. Il tuo modo di fare spallucce e dire ‘C’est la vie’ è imitato da decine di attori di Hollywood. Amore: lo pretendi a diciotto carati. Lavoro: sbottare è il tuo secondo nome. Fortuna: al momento la lasci in panchina. Il consiglio del giorno: guarda la serie ‘Unica’ per avere un tuo punto di vista su tutta la situazione. Voto 6 –

Acquario: sei spinto da grande consapevolezza sopratutto sulle tematiche attuali che coinvolgono tutta la collettività. La comunicazione per te è fondamentale. Mercurio e la Luna a favore ti stimolano proprio nel linguaggio che deve essere sempre sensato e con un obiettivo ben preciso. Sei anche disposto a rivedere messaggi e parole scritte in passato proprio come Fiorella Mannoia che modifica tutto il testo della celebre canzone rinominata ‘Quello che le donne dicono’. Tu sei tutto cuore e valori ben precisi che sai portare avanti e in alto come uno stendardo. Amore: pronto ad abbracci universali. Lavoro: sei sempre molto chiaro in tutto quello che comunichi non ammetti dubbi o doppi sensi. Fortuna: la porti sempre a manifestare per i valori in cui credi. Il consiglio del giorno: scrivi già ora il decalogo dei buoni propositi per il prossimo anno. Voto 8 e mezzo

Pesci: siccome siete stremati da questa Luna storta e dai pianeti avversi in Sagittario, ho io la soluzione giusta per voi per riportare un po’ di serenità. La Cable TV ha aperto la posizione di ‘Chief of Cheer’ con la specifica mansione di vedere, catalogare e commentare tutti i film di Natale al mondo per stillare la top venticinque da consigliare per il mese di Dicembre. Stare comodi e rilassati sul divano e immergervi nell’atmosfera natalizia con tanto di litri di cioccolata con panna è assolutamente perfetto. Visto che sulla carta siete degli ottimi candidati non perdete tempo e inviate seduta stante il vostro CV. Amore: troppo pigri per applicarvi. Lavoro: le pause sono il vostro momento preferito di una giornata di lavoro. Fortuna: vi solletica ma non abbastanza per smuovervi dal divano. Il consiglio del giorno: addobbate la casa con le decorazioni di Natale se non lo avete ancora fatto. Voto 5 + e un plaid per riscaldarvi.