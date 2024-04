video suggerito

L’oroscopo di domani, mercoledì 24 aprile 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, mercoledì 24 aprile 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Ci sveglieremo con le energie della Luna piena in Scorpione, potentissima e molto intima. A sentirla di più saranno i segni fissi: Toro, Scorpione, Leone e Acquario. Il segno fortunato è l’Ariete mentre il segno sfortunato il Leone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Nell'oroscopo di domani, mercoledì 24 aprile 2024, ci sveglieremo con la Luna piena in Scorpione, che in realtà è stata alle 2 di notte ma i cui effetti si sentiranno per tutto il giorno. È un momento di tensione ma anche di energie, che ci riporta nella profondità dei nostri bisogni intimi e anche dell'indagine delle dinamiche famigliari che ci hanno segnati. Il segno fortunato è l'Ariete mentre il segno sfortunato il Leone.

Ariete

Amore: anche qui sei al risparmio.

Lavoro: deve essere unicamente conveniente, altrimenti non rispondi neppure .

Fortuna: la tieni tutta per te e non vuoi assolutamente condividerla con nessuno.

Il consiglio del giorno: acquista un salvadanaio da mettere sulla mensola in casa.

Voto: 7 solo per le finanze.

Toro

Amore: così focoso che infiammi tutto.

Lavoro: con te non si può proprio ragionare.

Fortuna: sei ingestibile anche per lei.

Il consiglio del giorno: evita di eruttare in mezzo alla gente e dare spettacolo.

Voto 5 – esplosivo.

Gemelli

Amore: volete dedicargli il giusto tempo.

Lavoro: no stress! Una cosa alla volta.

Fortuna: approva questa voglia di lentezza.

Il consiglio del giorno: giro di ventiquattro ore con un’auto d’epoca cabriolet.

Voto 7 lentissimi.

Cancro

Amore: bruci di passione.

Lavoro: pensa bene ai dettagli che sono fondamentali.

Fortuna: hai ripreso in mano il libretto delle istruzioni per sfruttarla al meglio.

Il consiglio del giorno: vai avanti senza indugio.

Voto 7 e mezzo volitivo.

Leone

Amore: meglio starti alla larga.

Lavoro: oggi sei proprio fuori servizio.

Fortuna: aspetta che tu sia più malleabile per avvicinarsi.

Il consiglio del giorno: non hai bisogno di sfrogare il tuo malumore con delle rispostacce.

Voto 5 esplosivo.

Vergine

Tu sai bene che lavorando costantemente si possono raggiungere grandi risultati. Oggi sei ancora più indirizzata verso il successo con la Luna piena a favore e la congiunzione Giove e Urano che ti garantiscono grande fattibilità. Speri ben presto di raggiungere la stessa posizione di Maria Brambilla, prima donna ad essere nominata rettore della statale di Milano. Tu non vedi l’ora di avere importanti riconoscimenti e ti assicuro che verrai soddisfatta.

Amore: torna finalmente nella tua ‘to do list’.

Lavoro: hai un bel ventaglio di scielte.

Fortuna: sempre pronta a farti sognare.

Il consiglio del giorno: fai felicemente programmi a lungo periodo.

Voto 7 nuovamente in forma.

Bilancia

Amore: concentrati solo su te stessa.

Lavoro: concentrarsi è molto difficile ma è importantissimo.

Fortuna: siccome ne hai molto poca devi fare chiarezza prima di utilizzarla.

Il consiglio del giorno: ascolta le canzoni di Angelina Mango.

Voto 6 + pensierosa.

Scorpione

Amore: maestro d’amore.

Lavoro: hai una grinta travolgente.

Fortuna: casca sempre a pennello.

Il consiglio del giorno: vai diritto per la tua strada.

Voto 7 e mezzo con le idee chiare.

Sagittario

Amore: vuoi assolutamente soddisfare appieno il partner.

Lavoro: sempre pronto a dare una mano.

Fortuna: gira proprio per il verso giusto.

Il consiglio del giorno: Reunion con i tuoi amici delle elementari.

Voto 7 + aperto al mondo.

Capricorno

Amore: ti piace esplorare nuove prospettive.

Lavoro: qui tu vorresti dare il meglio ma non è ancora il momento.

Fortuna: si palesa solo quando ti devi divertire.

Il consiglio del giorno: fai un messaggio personalizzato per la tua segreteria telefonica.

Voto 7 + voglia di libertà.

Acquario

Amore: anche qui ti senti alle strette.

Lavoro: è il tuo angolo di paradiso.

Fortuna: hai l’impressione che sia fuggita in vacanza.

Il consiglio del giorno: affronta un problema alla volta, non tutto insieme.

Voto 5 e mezzo stressato.

Pesci

Amore: non perdete un colpo.

Lavoro: sempre pronti a collaborare.

Fortuna: valorizza i vostri gesti di grande bontà.

Il consiglio del giorno: offrite caffè e cornetti a tutto l’ufficio.

Voto 8 cuore generosissimo.