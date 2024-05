video suggerito

L’oroscopo di domani, giovedì 23 maggio 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, giovedì 23 Maggio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. C’è la Luna piena in Sagittario a rendere potente ed energica la giornata! Prepariamoci ad essere più sollecitati emotivamente, quindi da una parte tesi e dall’altra coraggiosi. Il segno sfortunato è la Vergine mentre il segno fortunato l’Ariete. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

L'oroscopo di domani, giovedì 23 maggio 2023 vedrà la Luna piena in Sagittario nel pomeriggio. Un momento di tensione e di apertura emotiva, ma anche di grande espressione di noi stessi. È la Luna piena per cercare, andare, audacemente, lasciare per intraprendere nuove strade. Con questa Luna piena in Sagittario il segno sfortunato è la Vergine mentre il segno fortunato l'Ariete.

Ariete

Amore: sei pronto per il grande Amore, quello con la A maiuscola.

Lavoro: sei super preso bene, un toccasana per tutto l’ufficio.

Fortuna: ti regala sorrisi smaglianti.

Il consiglio del giorno: aperitivo nei luoghi della movida per la tua voglia di socializzare.

Voto: 8 trascinatore di folle.

Toro

Amore: è vigoroso come la tua forza di volontà.

Lavoro: incarni la sicurezza che tutto procede proprio per il verso giusto.

Fortuna: non retrocede neppure di un passo.

Il consiglio del giorno: puoi permetterti di esprimere tutti i desideri che vuoi.

Voto 7 di nuovo preso bene.

Gemelli

Amore: in stand by, ma per pochissimo.

Lavoro: siete costretti a stare fermi in ufficio ma vi assicuro che non sarà una noia.

Fortuna: non è possibile conquistarla con il broncio, che sia chiaro.

Il consiglio del giorno: fate il plan delle prossime settimane.

Voto 5 – costretti.

Cancro

Amore: ti dà sempre grandi soddisfazioni.

Lavoro: ti diverte come la partita al burraco la domenica.

Fortuna: è un blush che ravviva perfettamente il tuo incarnato.

Il consiglio del giorno: oggi è il tuo turno per offrire i caffé al bar.

Voto 7 e mezzo radioso.

Leone

Amore: sei ancora alla ricerca dell’incastro perfetto.

Lavoro: la costanza viene sempre premiata, ricordatelo.

Fortuna: non deve diventare una tua ossessione.

Il consiglio del giorno: realizza un tuo desiderio, anche uno piccolissimo andrà bene.

Voto 6 + propositivo.

Vergine

Amore: hai bisogno di molta comprensione e sostegno.

Lavoro: non è detto che debba per forza essere tutto perfetto.

Fortuna: pretendi che sia sempre iper performante, ma non funziona così.

Il consiglio del giorno: evita lo stress come le zanzare che iniziano a comparire in questa stagione.

Voto 6 – infastidita.

Bilancia

Amore: ti senti pronta a vivere appieno grandi emozioni.

Lavoro: vai diritta al punto senza giri di parole.

Fortuna: vuoi afferrarla al volo come il frisbee al parco.

Il consiglio del giorno: iscriviti a un corso di aggiornamento.

Voto 7 + sveglissima.

Scorpione

Amore: è finito sottovuoto con il piumino invernale.

Lavoro: è ancora un po’ faticoso ma non ti abbattere.

Fortuna: non hai bisogno di cose impossibili, ti basta anche solo la serenità.

Il consiglio del giorno: analisi interiore, lo so che è complicato ma ti tocca.

Voto 6 + aguzza le orecchie e il cuore.

Sagittario

Amore: vuoi riscoprire i tuoi gusti preferiti.

Lavoro: oggi ti puoi proprio perdere nei tuoi pensieri.

Fortuna: sei capace di seguirla anche al buio.

Il consiglio del giorno: meditazione profonda di prima mattina per preparare il tuo cuoricino alla Luna piena.

Voto 8 e mezzo in esplorazione.

Capricorno

Amore: sei iper protettivo.

Lavoro: conosci sempre quale sia la giusta misura.

Fortuna: incredibilmente concreta e fattiva, come te.

Il consiglio del giorno: fai il plan delle tue vacanze estive e anche quelle dei tuoi amici.

Voto 7 e mezzo affidabilissimo.

Acquario

Amore: tutto concentrato su te stesso.

Lavoro: non hai alcuna paura di osare.

Fortuna: fai tutto da solo, vada come vada.

Il consiglio del giorno: per concentrarsi appieno ogni 25 minuti bisogna svagarsi per almeno 5, lo sapevi?

Voto 8 per le divagazioni speciali.

Pesci

Amore: agitato ma solo per oggi.

Lavoro: intransigenti con tutto e con tutti.

Fortuna: vi lancia un salvagente ma non è una garanzia.

Il consiglio del giorno: evitate i programmi all’ultimo minuto.

Voto 5 e mezzo senza schemi.