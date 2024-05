video suggerito

Sta arrivando la Luna Piena in Sagittario il 23 maggio 2024: tanto ottimismo e buoni propositi Il 23 maggio 2024 alle quattro del pomeriggio in Italia ci sarà la Luna piena nel segno del Sagittario: una Luna sicura, ottimista, socievole e soprattutto molto interessata al benessere della comunità. Anche Venere amplifica proprio questi buoni propositi. Gemelli, Vergine, Sagittario e Pesci i segni più toccati.

Giovedì 23 maggio 2024 alle 4 del pomeriggio ci sarà la Luna piena in Sagittario: come ogni 29 giorni la Luna, in Sagittario, si troverà perfettamente opposta al Sole in Gemelli all'interno del cerchio dello Zodiaco. Come sempre la fase lunare della Luna piena è un momento di grande intensità delle emozioni: la Luna, che in astrologia è il simbolo della nostra parte inconscia e istintiva, viene illuminata completamente dalla luce del Sole perdendo la sua intimità, per uscire allo scoperto urlando i nostri bisogni.

Il 23 maggio la Luna così completamente illuminata si troverà nel segno del Sagittario: un segno di fuoco dominato da Giove che è il simbolo del saggio, dell'insegnante, di colui che è illuminato dal sapere e dalla conoscenza. L'asse Gemelli Sagittario sulla quale avviene questa Luna piena e legata al concetto di movimento e di pensiero: una Luna importante per rivedere il nostro bisogno di esplorare, conoscere, spaziare e muoverci. Questo plenilunio andrà a sollecitare soprattutto il nostro istinto di cercatori, viaggiatori, comunicatori. Ad essere più coinvolti da questa Luna piena in Sagittario saranno i segni mobili: Gemelli, Vergine, Sagittario e Pesci che, tra l'altro, se la stanno anche vedendo con Saturno.

La Luna piena nel segno del Sagittario è nota col nome di "Luna Piena dei fiori" rifacendosi all'antica tradizione che vedeva nel mese di maggio il mese in cui i fiori sbocciavano più profumati del solito.

Il significato della Luna Piena in Sagittario 23 maggio 2024

La Luna piena in Sagittario del 23 maggio 2024, avrà come particolarità la bellissima congiunzione di Venere, pianeta dell'amore, Giove, pianeta dell'abbondanza e del benessere ed entrambi questi pianeti, Venere e Giove, ben allineati con Nettuno, pianeta degli ideali e del pensiero ampio, alto e metafisico. Se quindi abbiamo detto che l'opposizione Luna Sole tra Gemelli e Sagittario ha proprio a che fare con la rimessa in discussione del dialogo, del pensiero, della nostra espressione pubblica delle idee, questa bellissima posizione di Venere sarà ottima per amplificare il nostro senso civico, comunitario e attento a chi ci circonda. Ad amplificare questo aspetto ci sarà l'ascendente che, in Italia, sarà nel segno della Bilancia il medio cielo che si troverà nel segno del Cancro.

Gli effetti della Luna Piena in Sagittario su tutti i segni zodiacali

I segni più toccati dagli effetti della Luna Piena in Sagittario saranno Gemelli, Vergine, Sagittario e Pesci.

Ariete

Godrai della forza di questa Luna piena amplificando il tuo desiderio di farti sentire, riconoscere, ascoltare. Diciamo anche che adorerai farti ubbidire molto velocemente. Tutto merito di Marte nel tuo segno zodiacale che amplifica la sicurezza in te stesso.

Toro

Non sarà tanto questa Luna piena a sollecitarti oggi ma piuttosto la forza dei tanti pianeti, prima di tutti Venere, proprio nel tuo segno zodiacale che amplificano il bisogno di vivere ogni aspetto della vita partendo dalle emozioni.

Gemelli

Ovviamente tu sei uno dei protagonisti di questa Luna piena e nel tuo caso ti troverai a rimettere in discussione il tuo modo di dialogare e di esprimerti soprattutto aprendoti alla comprensione degli effetti sugli altri delle tue parole.

Cancro

Questa Luna piena in quanto fase lunare di grande amplificazione delle emozioni e delle tensioni, unirà i suoi effetti Marte che rimane ancora a tuo sfavore. Sarà facile quindi che prendano il sopravvento le paure, le ansie e che siano poco contenibili in una modalità matura e costruttiva.

Leone

Per te che sei un segno di fuoco che sta recuperando la sua sicurezza in se stesso questa Luna piena potrebbe essere un acceleratore anche se, come tutti i momenti esplosivi, va tenuta sotto controllo.

Vergine

L'opposizione di Sole e Luna si farà sentire iniziando a creare un momento di insicurezza e l'apertura a domande profonde, soprattutto sulla tua vita relazionale. Non dimentichiamoci che nei prossimi giorni i pianeti che passano nel segno dei Gemelli ti daranno fastidio e ti faranno vivere in una nuova modalità questo Saturno contro del quale ultimamente ti sei un po' dimenticata.

Bilancia

Marte continua ad essere in opposizione al tuo segno zodiacale ma direi che questa Luna piena è il primo passo verso la riconquista di una stabilità emotiva e soprattutto della sicurezza in te stessa. Non dimentichiamoci che nonostante i pianeti non siano stati particolarmente clementi con te in questi giorni resti sempre la regina della diplomazia e della delicatezza nell'espressione.

Scorpione

Questa Luna piena sembra proprio essere il culmine di un periodo nel quale ti sei sentito rimesso in discussione, in ogni parte della tua vita e del tuo carattere. Potrebbe essere una bella presa di consapevolezza.

Sagittario

Sei tu il grande protagonista di questa Luna piena del 23 maggio: grazie anche a Marte a tuo favore e a Saturno che da tempo solleva problematiche, è il momento giusto per decidere da che parte vuoi stare e mettere in pratica il tuo cambiamento.

Capricorno

Tutti i pianeti nel segno del Toro ti hanno addolcito hai fatto rivivere emozioni da troppo tempo sopite: Marte e la Luna piena però non ti aiutano nel mantenere la calma soprattutto quando hai l'impressione di essere in ritardo su qualche attività.

Acquario

Questa Luna piena in due segni zodiacali che tu ami molto e con i quali ti senti in sintonia è perfetta per iniziare a chiudere con un periodo nel quale l'insicurezza il senso di inadeguatezza ti hanno fatto sentire molto diverso dal solito.

Pesci

Sagittario e Gemelli sono due segni zodiacali con i quali non sempre hai un buon rapporto: questa Luna piena quindi ti fa sentire messo in discussione e potrebbe amplificare quella sensazione di dover rapidamente trovare soluzioni a ciò che ancora non hai risolto.