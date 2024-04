L’oroscopo di domani, martedì 23 aprile 2024: le previsioni segno per segno di Ginny

video suggerito

L'oroscopo di domani, martedì 23 aprile 2024, è in attesa della Luna piena in Scorpione, che sarà nelle primissime ore della mattina del 24 aprile. Sarà potentissima, soprattutto perché arriva su di un terreno già sollecitato da Giove e Urano. Il segno fortunato è il segno dei Gemelli e il segno sfortunato il Capricorno.

Ariete

Amore: sei a disposizione solo per le coccole.

Lavoro: a email e telefonate rispondi con i tuoi tempi.

Fortuna: la tieni in stand by per sfruttarla quando ne vale proprio la pena.

Il consiglio del giorno: metti il telefonino in modalità aerea.

Voto: 7 e mezzo tranquillo.

Toro

Amore: lo vuoi al massimo.

Lavoro: hai un vero fiuto per gli affari.

Fortuna: ottima partner per il business.

Il consiglio del giorno: non pensare solo a risparmiare e investire.

Voto 7 colletto bianco di Wall Street.

Gemelli

Amore: oggi è cosmico.

Lavoro: il segreto è lavorare con i vostri amici.

Fortuna: è nella vostra cerchia di affetti.

Il consiglio del giorno: serata improvvisata con tutti i vostri amici del cuore.

Voto 7 teneroni.

Cancro

Amore: qui sei libero di seguire il tuo istinto.

Lavoro: rimandare in questi giorni di ponte non sarà un problema.

Fortuna: riesci comunque a far andare tutto storto.

Il consiglio del giorno: niente ansia di prestazione o di finire tutto e subito.

Voto 5 e mezzo troppo volitivo.

Leone

Amore: il fidanzatino perfetto.

Lavoro: per te è un ‘tutti insieme appassionatamente’.

Fortuna: ti sostiene in ogni tua iniziativa.

Il consiglio del giorno: cucina il tuo piatto forte a amici e parenti.

Voto 7 premuroso.

Vergine

Amore: troppo cattiva per concludere qualche cosa.

Lavoro: ti senti come se dovessi gestire il traffico di tutto il centro di Roma.

Fortuna: ti miracoli non sono ancora contemplati.

Il consiglio del giorno: organizza meglio la tua agenda.

Voto 6 e mezzo con tante cose da fare.

Bilancia

Amore: non sognare troppo il principe azzurro.

Lavoro: ti tocca rimetterti sotto.

Fortuna: vorresti che fosse come la bacchetta magica della ‘fata madrina’.

Il consiglio del giorno: telefonata con la tua migliore amica.

Voto 6 + da consolare.

Scorpione

Amore: a disposizione solo per nottate di passione.

Lavoro: le lamentele sono il tuo forte

Fortuna: ne sei ancora sprovvisto.

Il consiglio del giorno: non prendertela per la quisquilie.

Voto 6 – agguerrito.

Sagittario

Amore: tutto sospiri e emozioni.

Lavoro: sei sempre il più saggio dell’ufficio.

Fortuna: la sai sempre sfruttare in modo intelligente.

Il consiglio del giorno: prediligi letture serali ai programmi in televisione.

Voto 7 + estremamente colto.

Capricorno

Amore: ne fai volentieri a meno.

Lavoro: meglio non sbilanciarsi.

Fortuna: troppa fretta per pensare di poterla sfruttare.

Il consiglio del giorno: usa sempre il gps per qualsiasi tuo spostamento.

Voto 5 e mezzo disorientato.

Acquario

Amore: fascino da vendere.

Lavoro: acclamato da tutto l’ufficio.

Fortuna: ne conosci ogni profonda sfumatura.

Il consiglio del giorno: cerca di essere disponibile solo con chi se lo merita.

Voto 7 e mezzo sempre presente.

Pesci

Amore: prontissimi all’azione.

Lavoro: non pretendete che tutti possano sostenere i vostri ritmi.

Fortuna: è tutta concentrata el movimento.

Il consiglio del giorno: serata sul divano senza muovere un dito.

Voto 7 iperattivi.