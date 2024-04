video suggerito

Arriva la Luna Piena in Scorpione il 24 aprile 2024: emozioni incontrollabili e tensioni emotive La Luna piena in Scorpione del 24 aprile 2024 mette il focus sul difficile equilibrio tra le certezze da comfort zone e i bisogni profondi dell’io. Si tratta un viaggio privato che ciascuno prima o poi deve affrontare. Leone, Cancro, Scorpione e Acquario i segni più toccati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il 24 aprile 2024 alle 2 del mattino ora italiana ci sarà la Luna piena in Scorpione. La Luna quindi nel cerchio dello Zodiaco si troverà nel segno dello Scorpione, perfettamente opposta al Sole in Toro. Se la Luna piena è sempre una fase di grande emotività e tensione sentimentale, in questo caso il tutto viene amplificato dal fatto che la Luna si trova in un segno d'acqua, un elemento legato all'ingdagine emotiva profonda.

Tutti quindi vivremo ore in cui le nostre emozioni saranno meno controllabili del solito, e quindi saremo più esposti ad alti e bassi. Simbolicamente questa opposizione tocca l'asse che ha a che fare con il nostro senso dell'abbandono, della non appartenenza ed è uno scontro tra la stabilità concreta, materiale, fisica e il bisogno viscerale profondo, metafisico, spirituale e desiderante. È una bilancia nella quale si soppesano da un lato ciò che ci rassicura e dall'altro ciò di cui abbiamo bisogno emotivamente. Una scelta sempre difficile.

Questa è anche la Luna piena del wesak acquariano che parla di pace e di comunità che si lega empaticamente e in modo solidale. Infine questa Luna piena è anche chiamata "Luna Piena Rosa" dal muchio rosa, un fiore molto comune in America che fiorisce proprio in questo periodo.

Il significato della Luna Piena in Scorpione mercoledì 24 aprile 2024

Questa Luna piena in Scorpione del 2024 è piuttosto intensa per vari motivi. Prima di tutto veniamo da diversi giorni in cui la congiunzione di Giove e Urano in Toro sostenuta da Marte ha fatto esplodere diverse tensioni, sia pubbliche che private. Oggi poi nell'asse di opposizione tra Sole e Luna si inserisce anche Plutone che è come se innescasse questo scontro. Quindi insomma è probabile che vengano a galla aspetti della nostra vita (ferite o desideri) che tenevamo nascosti da un po' e che in questo caso escono allo scoperto senza preavviso. Plutone è proprio il pianeta che quando sollecita in questo modo indica il venire a galla.

Gli effetti della Luna Piena in Scorpione su tutti i segni zodiacali

Ecco quali saranno gli effetti della Luna Piena in Scorpione sui segni zodiacali:

Ariete

Lascia che questa fase lunare amplifichi da un lato le tue energie innate e dall'altro l'emotività alla quale ultimamente ti sei aperto.

Toro

La Luna piena scoperchia la tua tranquillità ogni tanto un po' superficiale. Adesso le domande profonde sono fatte a bruciapelo e tu ti chiedi se quello che hai sia abbastanza.

Gemelli

Goditi le pazzie di questa Luna piena.

Cancro

Questa Luna piena mette in crisi il tuo senso di appartenenza e di stabilità e tu forse avrai bisogno di trovare un nuovo equilibrio tra quello che desideri per te e quello che hai bisogno di costruire intorno a te per sentirti al sicuro.

Leone

Questa Luna piena rompe gli schemi nei quali ti sei rifugiato in questi giorni e ti mette di fronte a domande scomode ma molto dirette. Dovrai uscire dalla tua comfort zone e fare i conti con i tuoi desideri più profondi, anche quelli che non dici ad alta voce.

Vergine

Questa Luna piena ti serve proprio perché va a mettere il dito proprio nella piaga che ultimamente si è aperta. Anche se ti infastidisce tu lascia che agisca.

Bilancia

Il periodo non è dei migliori ma la colpa non è di questa Luna piena che ti renderà solo un po' più nervosetta e ancora meno coccolosa.

Scorpione

Di sicuro sei uno dei segni zodiacali più coinvolti ma sei anche uno dei più pronti perché tu hai già fatto pace col fatto che spesso le tue scelte non siano quelle apparentemente più sagge e concrete. Il tuo sentire profondo non può essere zittito e ovviamente non lo farai adesso.

Sagittario

Quando si ha Saturno contro come te la Luna piena rivela sempre qualche cosa alla quale non avevamo pensato. Sfruttala. Qui si parla di quello che senti in profondità e che spesso tenti di imbavagliare riempendoti di cose da fare.

Capricorno

Questa Luna piena in realtà gioca a tuo favore ma ti spinge ad uscire dallo schema di aspettative e perfezionismo nel quale spesso ti rinchiudi da solo. Fai tutto tu!

Acquario

Ti scuote questa Luna piena e anche se sei abituato a vivere i cambiamenti anche repentini questa volta la posta in gioco è più sentimentale. Devi capire che cosa vuoi davvero e solo allora andare a prendertela. Non restare attaccato alle apparenze.

Pesci

Ascolta questa Luna piena che ti ricorda l'importanza delle emozioni soprattutto per un segno come il tuo. Tutto questo Saturno potrebbe ogni tanto distrarti.