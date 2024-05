video suggerito

L’oroscopo di domani, venerdì 3 maggio 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, venerdì 3 maggio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. La Luna in Pesci per iniziare questo fine settimana è davvero molto bella: amplifica le emozioni e anche i sentimenti sinceri per chi abbiamo intorno. Il segno fortunato è lo Scorpione mentre il segno sfortunato è la Vergine. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Nell'oroscopo di domani, venerdì 3 maggio 2024, la luna sempre in fase calante, si trova nel segno dei Pesci, che oltre ad essere un segno zodiacale romantico e sensibile nel quale la Luna viene enfatizzata nelle sue proprietà oniriche, è anche un segno pacifico e creativo. Un weekend con la Luna in Pesci come questo che sta iniziando è perfetto per farci godere il tempo libero lasciando anche spazio alle emozioni profonde. Il segno fortunato è lo Scorpione, nonostante Venere, mentre il segno sfortunato è la Vergine.

Ariete

Amore: deve essere molto stimolante.

Lavoro: non hai intenzione di fermarti neppure per il weekend.

Fortuna: è sempre con il pollicione all’insù.

Il consiglio del giorno: il relax non sai proprio cosa voglia dire, peccato.

Voto: 7 + indaffarato.

Toro

Amore: delicato come una piuma.

Lavoro: sai come mettere tutti d’amore e d’accordo.

Fortuna: spensierato perché tutto sta andando per il verso giusto.

Il consiglio del giorno: ascolta tutta la discografia di Mahmood.

Voto 8 con un cuore grandissimo.

Gemelli

Amore: il partner dovrà avere molta pazienza.

Lavoro: volete sempre avere l’ultima parola.

Fortuna: decisamente scatenati per far andare tutto per il verso giusto.

Il consiglio del giorno: allenate la vostra pazienza, non si può ottenere tutto e subito.

Voto 6 e mezzo agitati.

Cancro

Amore: solo fantasie romantiche.

Lavoro: la sana routine è il tuo motto.

Fortuna: la traduci in gentilezza in tutte le sue forme.

Il consiglio del giorno: metti in ordine casa e fai un po’ di decluttering.

Voto 7 tranquillissimo.

Leone

Amore: solo se corrisponde al tuo profilo social.

Lavoro: sei sempre pronto a fare obiezione.

Fortuna: la valuti solo se ti offre uno slancio.

Il consiglio del giorno: vai alla cena di famiglia ma cerca di non discutere con tutti.

Voto 6 e mezzo decisamente ‘acceso’.

Vergine

Amore: sei amabilissimo ma non per tutti.

Lavoro: ti piace che tutto sia nuovamente in ordine.

Fortuna: non è detto che funzioni come una formula matematica.

Il consiglio del giorno: acquista sempre prodotti a chilometro zero.

Voto 6 – ma la prendi con filosofia.

Bilancia

Amore: come in aeroporto quando ti cancellano il volo.

Lavoro: niente ideone azzardate, mi raccomando.

Fortuna: vorresti avere il libretto delle istruzioni per capire come ottimizzarla.

Il consiglio del giorno: non sperare sempre nelle scorciatoie.

Voto 6 e mezzo vuoi ancora capire bene chi sei e dove vorresti andare.

Scorpione

Amore: al momento non è da favola.

Lavoro: non prendertela troppo per gli imprevisti.

Fortuna: la desideri ardentemente.

Il consiglio del giorno: hai bisogno di stoppare con email e telefonate per almeno ventiquattro ore.

Voto 6 + molto delicato.

Sagittario

Amore: lo pretendi molto hot.

Lavoro: oggi meglio girare i tacchi invece di farti domande impertinenti.

Fortuna: ti vorrebbe molto più mansueto.

Il consiglio del giorno: non fare troppo il ‘precisetti’.

Voto 6 – pignolo.

Capricorno

Amore: come in una favola.

Lavoro: riesci a fare centro anche da bendato.

Fortuna: sempre pronta ad immortalarti.

Il consiglio del giorno: sfoggia il tuo sorriso migliore.

Voto 8 e mezzo sognatore.

Acquario

Amore: difficile trovare la metà della mela.

Lavoro: far girare le tue rotelline è un grande piacere.

Fortuna: non la consideri fondamentale.

Il consiglio del giorno: acquista un telescopio per osservare i pianeti in cielo.

Voto 7 studioso.

Pesci

Amore: a tutto tondo.

Lavoro: è il vostro momento d’oro.

Fortuna: ormai l’avete tatuata addosso.

Il consiglio del giorno: acquistate i costumi per l’estate, ormai ci siamo.

Voto 8 e mezzo raggianti.