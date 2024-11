video suggerito

L’oroscopo di domani venerdì 22 novembre 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, venerdì 22 novembre 2024, per tutti i segni zodiacali: scopri cosa ti riservano le stelle con le previsioni su amore, lavoro e fortuna. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Amore: lo vuoi di almeno tre gusti più la panna montata come il cono gelato per i più golosi.

Lavoro: hai il piglio del vero leader.

Fortuna: la comandi a bacchetta.

Il consiglio del giorno: rileggi i testi ‘rivoluzionari’ di George Orwell.

Voto: 8 intellettuale.

Toro

Amore: al momento vuoi solo riceverne a vagonate.

Lavoro: niente stress.

Fortuna: priva a velocizzare le tue scelte.

Il consiglio del giorno: scegli una posizione comoda per guardare il tuo programma preferito.

Voto 5 esci anche in ciabatte.

Gemelli

Amore: fumantino e passionale.

Lavoro: troppo veloce per poter poi cambiare idea.

Fortuna: arriva sempre a darvi una mano in corner.

Il consiglio del giorno: non è detto che sia sempre e solo importante avere ragione.

Voto 7 di corsa.

Leggi anche L’oroscopo di giovedì 21 novembre 2024

Cancro

Amore: da ricercare in fondo al tuo cuoricino.

Lavoro: sei adatto ai ritmi lenti.

Fortuna: le chiedi una pausa per cercare di gestire le emozioni.

Il consiglio del giorno: chiama la tua amica del cuore per chiacchiere fino a notte fonda.

Voto 5 bisogno di essere compreso.

Leone

Amore: che si dia inizio alle danze di accoppiamento.

Lavoro: grande fiducia nelle tue capacità.

Fortuna: pronta a portarti in giro per serate divertenti.

Il consiglio del giorno: sfrutta le tue capacità comunicative.

Voto 8 e mezzo per la verve.

Vergine

Amore: coda di ammiratori sotto casa.

Lavoro: meglio non allontanarsi dal seminato.

Fortuna: si manifesta schioccando le dita come per magia.

Il consiglio del giorno: modifica tutte le password che hai da troppi anni.

Voto 7 ma solo per l’amore.

Bilancia

Amore: è come conquistare una vetta.

Lavoro: sei assolutamente imbattibile.

Fortuna: per i consigli estetici non sei ancora pronta.

Il consiglio del giorno: ricorda che in qualche modo dovresti farti pagare le tue consulenze.

Voto 8 super intelligente.

Scorpione

Amore: al massimo viene a bussarti direttamente a casa.

Lavoro: la routine tranquilla e prevedibile per te è tutto.

Fortuna: eviti volentieri le sue improvvisate.

Il consiglio del giorno: in tuta anche in ufficio.

Voto 5 e mezzo un po’ pigro .

Sagittario

Amore: sei pronto a trovare il partner ideale.

Lavoro: voto ottimo senza alcun dubbio.

Fortuna: è il gratta e vinci vincente in tabaccheria.

Il consiglio del giorno: puoi fare piani importanti per il futuro.

Voto 8 super confident.

Capricorno

Amore: sorprendi anche te stesso.

Lavoro: insolitamente accomodante.

Fortuna: ha intenerito il tuo cuoricino.

Il consiglio del giorno: nuovo look per stupire.

Voto 8 e mezzo fantastico.

Acquario

Amore: il tuo stile è imprevedibile.

Lavoro: sei pronto a fare la rivoluzione se non vieni ascoltato.

Fortuna: si trattiene quando esageri.

Il consiglio del giorno: non fare sempre di tutto un dramma.

Voto 5 tendente alla tragedia greca.

Pesci

Amore: come un quadro surrealista.

Lavoro: a tratti come le correnti marine.

Fortuna: sogna insieme a voi.

Il consiglio del giorno: ogni tanto dovreste tornare con i piedi per terra.

Voto 7 per la fantasia.