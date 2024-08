video suggerito

L’oroscopo di oggi 21 agosto 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di oggi, mercoledì 21 agosto 2024 e le previsioni su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle. La tensione è palpabile, con la Luna in congiunzione con Saturno nel segno dei Pesci, che intensifica riflessione e disciplina. Tuttavia, fai attenzione ai malintesi che potrebbero sorgere. Il segno fortunato è il Capricorno, mentre il segno sfortunato i Gemelli. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'oroscopo di oggi, mercoledì 21 agosto 2024: con la Luna in Pesci in congiunzione con Saturno, siamo tutti invitati a una profonda introspezione, che potrebbe farci sembrare filosofi in crisi. Inoltre, l’opposizione con Venere rende le questioni sentimentali piuttosto tese. Quindi, prendersi del tempo per sé oggi non è solo consigliato, ma quasi imprescindibile. Il segno fortunato è il Capricorno, mentre il segno sfortunato i Gemelli.

Ariete

Grazie ai preziosi consigli di Mercurio, non hai intenzione di lasciarti sfuggire nessuna opportunità per esplorare nuovi affari in diversi settori. Recentemente, è stato inaugurato a Londra un innovativo concetto di ristorazione: ristoranti che offrono esperienze culinarie immersive e tematiche, come cene in ambientazioni storiche o interattive. Con il tuo entusiasmo e la tua voglia di fare, potresti pensare di aprire un ristorante simile nella tua zona. E non dimenticare di farmelo sapere!

Amore: sei come un adolescente impaziente che non capisce il significato del corteggiamento e si concentra solo sulla pratica.

Lavoro: velocità di esecuzione è la tua parola magica.

Fortuna: prova per te dell’affetto sincero.

Il consiglio del giorno: cogli al volo le buone occasioni senza indugi. Segui il tuo istinto e vedrai che non sbaglierai.

Voto: 8 +

Leggi anche L’oroscopo di martedì 20 agosto 2024

Toro

Con Venere a favore, sei diventato davvero più gentile e premuroso, ma non abbassare la guardia: Mercurio è ancora contro. È un po' come quando, recentemente, Pino Insegno ha definito la Scandinavia una nazione invece che una regione, un piccolo errore che gli è costato qualche critica. Segui il tuo istinto e presta attenzione ai dettagli, così eviterai gaffe simili e potrai cogliere al volo le buone occasioni.

Amore: è una gioia da gustare.

Lavoro: ti si tappano le orecchie come quando sali di quota.

Fortuna: con tutto questo amore ne hai davvero bisogno?

Il consiglio del giorno: tieni sempre le antenne ben dritte, anche se il segnale è debole e il 5G non arriva. Non abbassare mai la guardia..

Voto: 7 e mezzo

Gemelli

Con Venere e la Luna contrarie, non cercate di decifrare i messaggi amorosi sottili, perché vi risulteranno incomprensibili, proprio come il "Tupi", una lingua perduta parlata solo da alcune tribù del Brasile amazzonico. Con Marte ancora a favore, preferite andare direttamente al sodo, senza complicarvi la vita con interpretazioni troppo complesse.

Amore: "Mba'e ñande’ẽ" ( di cosa stiamo parlando? in lingua Tupi)

Lavoro: potete proprio dare sfoggio a tutte le vostre migliori qualità oratorie.

Fortuna: vi accompagna persino in palestra.

Il consiglio del giorno: lo so che la parola "pazienza" non fa assolutamente parte del vostro vocabolario, ma provateci comunque.

Voto: 5

Cancro

Proprio come Lily Collins nella nuova stagione di Emily in Paris, ti muovi per le strade della città con sicurezza, pronto a esplorare la tua vita sentimentale con uno sguardo più maturo e consapevole. Le sorprese d'amore ti fanno sognare e amplificano ulteriormente gli effetti positivi di Venere, rendendo questo momento perfetto per i nuovi incontri.

Amore: anche se non conosci tutte le lingue del mondo, ricorda che i segnali dell'amore e del corteggiamento sono universali.

Lavoro: porti una merenda sfiziosa da condividere con i tuoi colleghi.

Fortuna: sta in un post-it attaccato sullo specchio del bagno.

Il consiglio del giorno: scarica una app per trasformare in fotografia i ricordi più belli di queste vacanze.

Voto: 8

Leone

Ti senti al massimo, pronto per affrontare nuove sfide e cambiare vita, proprio come Sara Rossini racconta nel suo libro "Mamma e marinaia", dove ha lasciato una vita sicura per seguire il sogno di vivere in barca a vela con la sua famiglia. Con Mercurio che stimola la tua ambizione e Marte che ti infonde energia, è il momento ideale per te di concretizzare i tuoi desideri e trasformare i sogni in realtà.

Amore: impossibile resisterti!

Lavoro: vieni riempito di grandi complimenti.

Fortuna: viaggia sulla corsia preferenziale.

Il consiglio del giorno: regalati la raccolta completa delle guide Lonely Planet per programmare i tuoi prossimi viaggi.

Voto: 7 +

Vergine

Mentre tu, preferiresti passare la giornata nella stessa posizione della donna recentemente ritrovata negli scavi di Pompei, sdraiata nel letto circondata da monete e gioielli, con Marte a sfavore dovrai invece affrontare imprevisti e cambiamenti di percorso. La flessibilità è essenziale. Dai, ce la puoi fare!

Amore: gusti semplici.

Lavoro: pignola ma con il sorriso.

Fortuna: polemica quanto te.

Il consiglio del giorno: Non sei obbligato a prendere il primo treno che passa; vedrai che ci saranno altre opportunità altrettanto interessanti e allettanti. Non accontentarti.

Voto: 5 e mezzo

Bilancia

Gioisci di questo momento in cui il cielo ti sorride e senti gratitudine, proprio come Blake Lively, la celebre attrice del tanto atteso film dell'estate "It Ends with Us", che non perde occasione per ringraziare la vita per il successo ottenuto. Con Mercurio nel tuo segno, comprendi finalmente che il vero successo nasce dalla passione per ciò che fai. Una verità semplice, ma spesso dimenticata.

Amore: dacci dentro!

Lavoro: non ti scordi nulla e prendi appunti come una liceale.

Fortuna: atletica e sul pezzo proprio come te.

Il consiglio del giorno: pratica la disciplina orientale del Tai Chi, che ti aiuterà a focalizzare e indirizzare efficacemente le tue energie. In questo periodo, ne hai davvero da vendere.

Voto: 8

Scorpione

Mercurio in opposizione potrebbe causare qualche errore di valutazione e calcolo. Un po' come Simba in "Il Re Leone", quando si avventura fuori dai confini senza valutare i pericoli, convinto di poter gestire tutto, ma finisce per trovarsi nei guai. In questa situazione grazie alla Luna e Venere, il tuo istinto è la tua migliore guida. Affidati al cuore e lascia da parte i ragionamenti troppo complessi. A volte, seguire ciò che senti dentro è la scelta più saggia!

Amore: emozioni intensissime.

Lavoro: ti tieni stretto quello che c’è.

Fortuna: prendi bene le misure.

Il consiglio del giorno: invita gli amici per una serata all'insegna dei giochi da tavolo: non vedo l'ora di vederti cimentare in una partita a “Trivial pursuit” con Mercurio in opposizione.

Voto: 6

Sagittario

Ottime notizie per te e la tua pigrizia: Google ha lanciato Gemini Live, l’assistente personale che ti permette di gestire il tuo smartphone esclusivamente con la voce. Con un Marte così, questa è una novità che ti farà tirare un bel sospiro di sollievo. La tua energia è ai minimi e la stanchezza ti avvolge come un'ombra antica. Peccato anche per la Luna e Venere, che sembrano determinate a minare il tuo solito buon umore.

Amore: romanticismo questo sconosciuto.

Lavoro: proponi qualche idea innovativa per risparmiare tempo ed andare a casa prima.

Fortuna: scarica come il cellulare a fine giornata.

Il consiglio del giorno: controlla le parole da dire prima di farle uscire dalla bocca.

Voto: 5 e mezzo

Capricorno

Vent'anni fa nasceva una delle storie d'amore più iconiche: quella tra Brad Pitt e Angelina Jolie sul set di Mr. & Mrs. Smith. Ora, con un cielo che ti sorride e una Luna romantica che ti solletica, caro Capricornone, sembra che anche per te sia in arrivo un momento speciale. Meglio prepararsi: vai subito a mettere del prosecco in frigorifero per festeggiare come si deve!

Amore: sei il prototipo del partner ideale.

Lavoro: stratega ma gentile.

Fortuna: quando ti metti una cosa in testa non c’è fortuna che tenga..

Il consiglio del giorno: prontissimo a dare consigli romantici stile Dott. Stranamore.

Voto: 8 e mezzo

Acquario

Siamo tutti in attesa del nuovo calendario Pirelli, che fa parlare per la sensualità e la presenza di Elodie, la quale dichiara: "Mi piaccio e il corpo racconta qualcosa di me; non c'è peccato nella sessualità." Anche tu, caro Acquario, con Mercurio opposto, non hai voglia di perdere tempo con critiche o invidie. Grazie al favore di Marte, puoi anche zittire tutti e lasciare che la tua autenticità parli per te.

Amore: alla “O famo strano” di Jessica e Ivano in “viaggio di nozze”.

Lavoro: fossi in te chiederei almeno mezza giornata di pausa.

Fortuna: una vincita imprevista, anche solo a carta forbice sasso.

Il consiglio del giorno: è vero che Mercurio non è dalla tua parte, ma perché non tenere la testolina in forma con una buona lettura?

Voto: 5 e mezzo

Pesci

L'uso eccessivo del cellulare, soprattutto prima di dormire e al risveglio, può influenzare negativamente l'umore, come conferma uno studio del Policlinico Gemelli. Per voi, Pesciolini, il malumore è ulteriormente aggravato dalla combinazione di Venere e Marte, che vi rende intrattabili. Oggi, però, grazie alla Luna favorevole, potreste sorprendere tutti rispondendo con un semplice "grazie" al primo messaggio del buongiorno.

Amore: te lo sogni.

Lavoro: svogliatissimo.

Fortuna: arrivare a fine giornata senza dire una parolaccia.

Il consiglio del giorno: cercate di esercitare tutto il vostro autocontrollo e di lamentarvi almeno a bassa voce! Non potete mai sapere se la persona che state criticando potrebbe essere proprio lì vicino.

Voto: 5