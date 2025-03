video suggerito

L’oroscopo di mercoledì 19 marzo 2025: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di mercoledì 19 marzo 2025: ci troviamo davanti all’ultimo giorno con il Sole in Pesci. Aspettiamo l’equinozio di primavera! Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

Ariete

Amore: creativo come una dichiarazione fatta con un disegno.

Lavoro: scaltro come chi trova sempre la scorciatoia.

Fortuna: ingegnosa come un trucco che semplifica la vita.

Il consiglio del giorno: risparmia energie, ma non sul divertimento.

Voto: 8, furbo.

Toro

Amore: pungente come una battuta sarcastica.

Lavoro: insofferente come chi vorrebbe solo silenzio.

Fortuna: sottotono come una serata senza musica.

Il consiglio del giorno: respira e conta fino a 10.

Voto: 5, irascibile.

Gemelli

Amore: audace come un bacio rubato.

Lavoro: sperimentale come un progetto mai visto prima.

Fortuna: frizzante come una novità inaspettata.

Il consiglio del giorno: buttatevi senza pensare troppo.

Voto: 8, impavido.

Cancro

Amore: tenero come un abbraccio improvviso.

Lavoro: dinamico come un passo di samba.

Fortuna: brillante come una coreografia ben riuscita.

Il consiglio del giorno: segui l’istinto e balla la tua canzone.

Voto: 8, energico.

Leone

Amore: fragile come un ego sotto esame.

Lavoro: competitivo come un quiz in diretta.

Fortuna: altalenante come un risultato in bilico.

Il consiglio del giorno: accetta la sfida, anche se non vinci.

Voto: 5 e mezzo, ambizioso.

Vergine

Amore: frizzante come uno spumante appena stappato.

Lavoro: celebrativo come un premio meritato.

Fortuna: luminosa come un podio dorato.

Il consiglio del giorno: condividi la tua felicità con chi ti vuole bene.

Voto: 8, radiosa.

Bilancia

Amore: incerto come il meteo di aprile.

Lavoro: faticoso come un armadio da svuotare.

Fortuna: altalenante come la moda.

Il consiglio del giorno: ripulisci ciò che non ti serve più.

Voto: 6, in revisione.

Scorpione

Amore: intenso come una sfida vinta all’ultimo secondo.

Lavoro: impeccabile come un campione sul podio.

Fortuna: solida come un risultato meritato.

Il consiglio del giorno: gioca d’anticipo e punta in alto.

Voto: 8 e mezzo, vincente.

Sagittario

Amore: coinvolgente come una commedia romantica da Oscar.

Lavoro: persuasivo come un discorso perfettamente studiato.

Fortuna: brillante come un lampo che illumina la scena.

Il consiglio del giorno: non accontentarti di far ridere, punta a lasciare il segno.

Voto: 8 e mezzo, irresistibile.

Capricorno

Amore: coccoloso come una tisana calda.

Lavoro: più sereno del solito, e si nota.

Fortuna: rilassante come un massaggio.

Il consiglio del giorno: concediti relax senza sensi di colpa.

Voto: 7, rigenerato.

Acquario

Amore: cerebrale come un cruciverba da risolvere insieme.

Lavoro: strategico come un piano ben costruito pezzo dopo pezzo.

Fortuna: altalenante, ma promettente se sai aspettare.

Il consiglio del giorno: scrivi tutto ciò che vuoi fare… e fallo con calma.

Voto: 5, visionario ma sovraccarico.

Pesci

Amore: ardente come una notte tropicale.

Lavoro: esplosivo come un debutto in passerella.

Fortuna: sorprendente come un premio vinto senza aspettarselo.

Il consiglio del giorno: mettete nero su bianco i vostri sogni più grandi e iniziate a realizzarli.

Voto: 9 e mezzo, travolgenti.