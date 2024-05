video suggerito

L’oroscopo di domani, domenica 19 maggio 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, domenica 19 maggio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Sono tanti i pianeti tra Toro e Bilancia, che rendono Venere la grande protagonista del cielo. Occhio solo ai battibecchi con Ariete e Bilancia. Il segno fortunato è il segno dei Pesci mentre il segno sfortunato è l’Ariete. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Nell'oroscopo di domani, domenica 18 maggio 2024, il Sole corre verso il segno dei Gemelli mentre la Luna, in Bilancia, si oppone a Marte creando qualche scintilla di nervosismo soprattutto ai segni cardinali: Bilancia, Ariete, Cancro e Capricorno. Il segno fortunato è il segno dei Pesci mentre il segno sfortunato è l'Ariete per colpa della Luna.

Ariete

Amore: l'amore oggi è come un soufflé: se non lo tratti con cura, rischia di sgonfiarsi. Va benissimo tutta la tua travolgente passione, ma sii gentile con il tuo partner.

Fortuna: prepara una ruota di scorta, utile per gli imprevisti.

Il consiglio del giorno: se hai un giardino sfrutta tutta la tua energia per pulirlo e sistemarlo, altrimenti offri il tuo aiuto a chi ne ha bisogno.

Voto: 6

Toro

Amore: come un banchetto medievale: abbondante e pieno di sorprese.

Fortuna: ti trovi sotto una pioggia di stelle cadenti, devi solo esprimere un desiderio.

Il consiglio del giorno: partecipa a giochi di ruolo, dove puoi creare e vivere avventure immaginarie.

Voto: 8

Gemelli

Amore: flirt, plurale, e divertimento.

Fortuna: oggi è come un mazzo di carte: dipende da come giochi la tua mano.

Il consiglio del giorno: dedica del tempo alla scrittura. Che sia un diario o un racconto breve, lasciate che l’ispirazione corra.

Voto : 7

Cancro

Amore: lo vorresti come un thè caldo in una giornata di pioggia, confortante e rilassante.

Fortuna: come un arcobaleno appare dopo la pioggia. Aspetta che le nuvole passino.

Il consiglio del giorno: Prepara un dolce fatto in casa. Il profumo che si diffonderà nella tua casa sarà una coccola per l'anima.

Voto : 7/8

Leone

Amore: il tuo cuore è protetto da intricati labirinti.

Fortuna: ti sembra di non poterla gestire.

Il consiglio del giorno: metti la tua energia al servizio di chi è un po’ spompato ultimamente.

Voto: 7

Vergine

Amore: dolce: armonioso e rassicurante.

Fortuna: come un diamante: rara e preziosa.

Il consiglio del giorno: cerca un bel quarzo rosa da mettere sulla mensola accanto allo specchio del bagno.

Voto: 8

Bilancia

Amore: hai un file Excel precisissimo con il conto di quanto stai dando e di quanto stai ricevendo.

Fortuna: come una brezza leggera, non te ne accorgi nemmeno

Il consiglio del giorno: prendi dei fogli e degli acquerelli e sfoga l’immaginazione.

Voto: 6

Scorpione

Amore: aspettati l’inaspettato.

Fortuna: non sa nemmeno dove stai di casa.

Il consiglio del giorno: ordina qualcosa d’esotico d’asporto.

Voto: 5/6

Sagittario

Amore: segui solo il tuo istinto.

Fortuna: già tutta questa vitalità è una fortuna.

Il consiglio del giorno: vai a vedere un film o uno spettacolo teatrale con gli amici. Dopo, potrete discuterne davanti a un drink.

Voto: 8

Capricorno

Amore: la fantasia galoppa.

Fortuna: come in un meccanismo ben oliato, tutto sembra girare al posto giusto.

Il consiglio del giorno: dedica del tempo al fai-da-te. Costruire qualcosa con le tue mani ti potrebbe dare grande soddisfazione.

Voto: 8.

Acquario

Amore: sei audace, apriti alle sorprese, ma occhio alle illusioni.

Fortuna: dovrai allenarti a trovare il lato positivo di ogni imprevisto.

Il consiglio del giorno: unisciti a lezioni di gruppo come spinning, bootcamp o aerobica. Oltre a mantenerti in forma, puoi incontrare anche persone nuove.

Voto: 6

Pesci

Amore: magico e incantevole, come quello delle favole.

Fortuna: sfrutta questa onda favorevole per raggiungere nuovi obiettivi.

Il consiglio del giorno: passa un po’ di tempo in solitudine a godere di tutto quello che il cinema della tu amente riesce a produrre.

Voto: 9