Oroscopo di domani 19 dicembre 2023: le previsioni di Ginny segno per segno L'oroscopo di domani, martedì 19 dicembre 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. La Luna potentissima amplifica emozioni, ansie e ideali ma restare coi piedi per terra non sarà facile. Il segno fortunato è lo Scorpione e il segno sfortunato la Vergine.

Eccoci all'oroscopo di domani, martedì 19 dicembre 2023, con un bel quarto di Luna crescente nel segno dei Pesci, che si congiunge a Nettuno e insieme si quadrano al Sole. È un momento intenso dal punto di vista emotivo ma poco concreto, nonostante Mercurio in Capricorno. Retrogrado, però! Vergine, Bilancia e Acquario non sopportano nessuno.

Ariete

Restare focalizzato su un solo argomento ti è praticamente impossibile. La tua mente caotica ha bisogno di vagare incontrollata, e questo potrebbe essere un ottimo rimedio per alleggerirti da Mercurio contro. Infatti di recente la scienza ha proprio dimostrato, con uno studio presso l’Università di Harvard, che sognare ad occhi aperti possa rimodellare il cervello rendendolo addirittura più efficiente. Tu quindi lasciati andare all’immaginazione senza alcun limite.

Amore: è tutto nella tua testa.

Lavoro: hai bisogno di momenti di contemplazione.

Fortuna: incrementa la tua fervida creatività.

Il consiglio del giorno: tutone caldo e comodo anche per andare in ufficio.

Voto: 6 –

Toro

Il tuo cuoricino è pieno di speranza, gioia e voglia di feste e panettone. Lasci i panni di Scroodge, per trasformarti in un elfo di Natale. Deve essere un tipo proprio come te a capo della Vueling, che ama i piaceri della vita, ad aver pensato di offrire e condividere con gli amici a quattro zampe un menù ad hoc durante i voli. Sei in modalità ‘ci penso io a tutti quanti’.

Amore: individui subito i desideri più profondi del partner.

Lavoro: fatturazione a pieno ritmo.

Fortuna: in piena espansione.

Il consiglio del giorno: nel menù di Natale inserisci tutti i piatti preferiti dei tuoi parenti anche se dovrai lavorarci per quattro giorni.

Voto 7 puro e nobile.

Gemelli

La buona notizia per voi è sapere che nelle paradisiache isole Maldive c’è un atollo in cui le zanzare si sono estinte, dove potreste andare a rifugiarvi. Questa Luna davvero storta acuisce tutta l’insofferenza per questo periodo in cui vi viene richiesto di dare il massimo ma le energie scarseggiano. A questo punto l’unico sforzo che dovreste fare è prendere il primo volo per l’oceano indiano alla volta di relax, mare cristallino e spiaggia bianchissima.

Amore: lo rimbalzate pure nei momenti morti.

Lavoro: ormai segnate gli appuntamenti solo sull’agenda del prossimo anno.

Fortuna: vi aiuta a preparare i bagagli per la partenza.

Il consiglio del giorno: fai donazioni per iniziative benefiche.

Voto 5 – intollerante.

Cancro

Bisogna ammettere che non sei la persona più geniale in questo periodo ma sei di certo quella più buona grazie a Venere e alla Luna. Infatti potresti essere proprio tu ad aver deciso di stipare una macchina di pandori, attraversare il confine con la Svizzera solo per fare un regalo agli amici d’oltralpe. I tuoi gesti sono unicamente guidati dal cuore e non pensi mai se e come ci possa essere un riscontro economico. Un filino troppo naïf.

Amore: a tutto tondo.

Lavoro: solo per tagliare fette di panettone e di pandoro.

Fortuna: fa ordine nel tuo caos.

Il consiglio del giorno: acquista panettoni e pandori legati a iniziative di beneficienza.

Voto 7 come lo zucchero impalpabile.

Leone

Tu che adori l’abbondanza di certo non ti sei perso il trend del doppio albero di Natale, quello di rappresentanza in salone, mentre uno più piccolo in camera da letto. Grazie a Marte a favore tu hai l’entusiasmo e la forza di impegnarti il doppio sia per gli addobbi che per i regali. Tu pretendi un Natale scintillante e devo ammettere che ti stai proprio impegnando al massimo.

Amore: lo consideri sempre nonostante la tua agenda fittissima.

Lavoro: sprint da velocista

Fortuna: il tuo grande impegno ne sopperisce la mancanza.

Il consiglio del giorno: acquista qualche regalo in più per le ‘improvvisate’.

Voto 6 e mezzo attivissimo.

Vergine

Questa Luna ti infastidisce, come i giornalisti che hanno assediato con domante impertinenti Giambruno, arrivato a sorpresa ad Atreju durante la festa di Fratelli d’Italia. Ricorda che tu hai sempre dalla tua Mercurio e Venere pronti a sostenerti e a rallegrarti come le canzoni natalizie. Quindi niente broncio ma piuttosto un raggiante sorriso di circostanza, per un risultato assicurato.

Amore: schietto e diretto altrimenti nulla.

Lavoro: asfalti tutti con la tua conoscenza

Fortuna: meglio non abusarne.

Il consiglio del giorno rossetto rosso pronta alla riscossa.

Voto 6 – per la cortesia.

Bilancia

Sai risplendere esattamente come la Venere di Botticelli che appare sui manifesti in tutta Italia per promuovere il turismo nel nostro bel paese. Se Marte ti garantisce un fisic du rôle da fare invidia alle modelle in passerella, Mercurio contro, invece, rende poco efficace la tua comunicazione. Sei a rischio di qualche polemica proprio come la bella Venere che mostra il borgo di Erice, che più che una affascinante meta del sud Italia sembra il perfetto teatro di un racconto di Sherlock Holmes, con tanto di nebbia ad oscurarne il paesaggio. La confusione domina.

Amore: c’è sempre un bel movimento pelvico.

Lavoro: attenzione ai messaggi che invii che potrebbero trasformarsi in dei boomerang.

Fortuna: può far faville come spegnersi con un soffio.

Il consiglio del giorno: niente da dichiarare.

Voto 6 silenzio stampa.

Scorpione

L’amore continua a solleticare le tue voglie grazie a Venere nel tuo segno e domani anche appoggiato da una Luna che ha ci parla di emozioni e soprattutto di fantasia, anche sotto le coperte. Il tuo slancio verso il partner o probabili partner è come quello di Serena Gomez che ormai si fa anche ‘paparazzare’ con il suo nuovo fidanzato Benny Blanco in pieno entusiasmo amoroso. Se ti stai domandando quando è il momento di darci dentro, beh è senza alcun dubbio questo!

Amore: sei incontenibile.

Lavoro: puntuale come la sveglia la mattina presto.

Fortuna: è una scheda piena al Bingo.

Il consiglio del giorno: corri a fare i regali di Natale ora che hai il cuore e il portafogli pieno.

Voto 7 e mezzo per i baci appassionati.

Sagittario

Solitamente opti per godere della vita appieno, senza alcun limite. Domani però la Luna ti obbliga a comprimere e rendere più essenziali le tue necessità. Sei quasi infastidito come quando hai scoperto che il trend dell’alta cucina, per il prossimo anno, si baserà unicamente su prodotti che si trovano nell’orto e nel bosco facendo letteralmente disidratare le tue papille gustative. Questo ti fa capire che ti puoi prendere un momento di sana e meritata calma.

Amore: ti dedichi solo per qualche secondo.

Lavoro: sempre carico con nuovi progetti.

Fortuna: aggiunge sempre un tocco di magia.

Il consiglio del giorno: serata da dedicare alla lettura.

Voto 7 e mezzo con tisana e plaid.

Capricorno

Che tu sia particolarmente dotato in questo periodo non ci sono assolutamente dubbi. Anzi, con la Luna a favore, hai la sensazione che tutti i tuoi desideri più profondi si siano realizzati e abbiano addirittura superato le tue aspettative. Proprio come per Paola Cortellesi che macina successi e record con il suo ‘C’è ancora domani’, che ha addirittura superato il film ‘Barbie’. Qui c’è proprio da mettere in fresco un paio di bottiglie per fare un bel brindisi.

Amore: il tuo lato dolce è più buono di un panettone artigianale.

Lavoro: sei pronto per un salto di carriera.

Fortuna: riesce a non far impazzire la maionese fatta a mano.

Il consiglio del giorno: acquista una cassa di bollicine da stappare durante le feste.

Voto 8 e mezzo in splendida forma.

Acquario

Il tuo sguardo critico e iper funzionale prevale sui sentimenti in questo periodo con Venere contro. La chiacchiera è certamente molto accesa quando si parla di benessere, proprio come i Milanesi che ultimamente non perdono un’occasione per dire il loro punto di vista sulla città, i mezzi, le decorazioni natalizie e quant’altro, ma che in fondo non cambierebbero per nulla la mondo per il loro amatissimo quartiere. Dovresti anche tu ammorbidire questo ‘occhio analitico’ e focalizzarti sulle ‘sfumature’ positive. Da provare subito!

Amore: ti fa sempre molto innervosire.

Lavoro: un po’ pignoletto.

Fortuna: il tema non ti convince per nulla.

Il consiglio del giorno: fai acquisti di Natale online per non dover affrontare il traffico caotico in città.

Voto 6 – conteso tra pro e contro.

Pesci

Vi sembra di vivere in un sogno con Venere a favore e la Luna nel vostro segno. Vi sentite come Oprah Winfrey che mostra il suo ritratto alla National Portrait Gallery di Washington esposto vicino alle le più grandi e importanti personalità degli Stati Uniti. Siete decisamente al top, è ora di riconoscerlo e darvi una bella e consistente pacca sulla spalla. Bravissimi.

Amore: così grande che è fuori scala.

Lavoro: è proprio il momento di mettersi a fatturare.

Fortuna: ha la stessa perseveranza di una serie tv a più episodi e con mille puntate tipo ’Beautiful’.

Il consiglio del giorno: fate le fototessere nuove per il passaporto.

Voto 8 realizzati.