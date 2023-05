L’oroscopo di oggi 18 maggio 2023: Cancro e Toro non perdano tempo L’oroscopo di oggi, giovedì 18 maggio 2023, e le previsioni su amore, lavoro e fortuna per tutti i segni zodiacali: questa giornata è perfetta per chi ha voglia di mettersi in gioco, soprattutto se siete del segno del Toro, Cancro o Pesci. Marte è a favore del Sole e Nettuno a favore di Marte.

L'oroscopo di oggi, giovedì 18 maggio 2023, e le previsioni segno per segno su amore, benessere, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ci sono dei bei trigononi nell'oroscopo di oggi. Approfittatene per iniziare grandi progetti, soprattutto se siete del Toro, del Cancro o dei Pesci.

Con la Luna che oggi è ancora nel segno del Toro, direi che il segno sfortunato sia l'Acquario e il segno fortunato il Cancro.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Lo so che con Venere e Marte in quadratura, e la fine delle gioie che ti garantiva Giove come la merenda con il panino alla Nutella, tu ti senti destabilizzato. Dovresti però smussare i tuoi modi bruschi e prendere ispirazione da Fabio Fazio, che saluta gli anni di collaborazione in Rai con grande delicatezza e rispetto. Capito?

Amore: hai bisogno di una doppia dose di balsamo alle labbra.

Lavoro nel dubbio metti sempre un ‘per favore’ alla fine di ogni frase.

Salute: sei un perfetto commentatore alle partite di fine campionato.

Il consiglio del giorno: metti una lampada di sale in stanza per rasserenare le energie quando dormi.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per il Toro

Preparati a fama e successo, mio caro, perché le stelle ti illuminano come le luci del Superbowl hanno fatto con la performance di Rihanna. Sei proiettato verso ruoli importanti, come quello di Chiara Mastroianni come madrina del Festival di Cannes. La Luna di oggi illumina il tuo sorriso, perfetto per i paparazzi sulla Croisette .

Amore: hai stuoli di fans sotto casa come una vera rockstar.

Lavoro: hai la stoffa del grande capitano d’azienda.

Salute: hai già la piega perfetta appena alzato, come se fossi uscito dal salone di bellezza.

Il consiglio del giorno: studia il programma del Cook and Food Festival alla Triennale.

Voto 9

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Quello di cui avete proprio bisogno è di un po’ di svago da tutto il senso del dovere piombato nella vostra vita, da quando Giove vi ha salutato. Con la grande passione per i videogiochi e le consolle, siete i perfetti candidati per provare il nuovissimo gioco Mouse, ambientato in un fumetto stile Topolino anni '50 pieno di gangster da eliminare. Voi potreste perdervi in questa storia che pare essere scritta da Francis Ford Coppola, per ore.

Amore: vi dedicate solo a relazioni ‘leggere’.

Lavoro: avete voglia di ‘giocare’ duro.

Salute: fate il facial stretching per dare elasticità al vostro sorriso.

Il consiglio del giorno: guardate la serie distopica ‘Silo’.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Sei dotato della stessa grinta e capacità intellettuale di Bebe Vio, che è riuscita a riscrivere la tesi di laurea in sole due settimane, dopo che le è stata sfortunatamente rubata (nel computer). Nulla può fermarti con Mercurio e Marte dalla tua, e oggi che hai anche la Luna a favore il tuo cielo personale non ha nuvole nemmeno se fuori piove e sembra autunno inoltrato.

Amore: sei più richiesto degli impermeabili in questa stagione.

Lavoro: sei il vero asso della manica dell’ufficio.

Salute: la tua stretta di mano è solida e rassicurante, un ottimo biglietto da visita.

Il consiglio del giorno: controlla le bandiere blu del 2023 per decidere dove andare in vacanza ad Agosto.

Voto 9

L'oroscopo di oggi per il Leone

La tua pazienza è davvero messa alla prova dal contest indetto dal Trio Medusa per travisare la canzone ‘Carpe Diem’ del gruppo sloveno Joker Out. Con Mercurio, e adesso anche Giove e la Luna contro, tu hai bisogno di chiarezza e che tutto venga semplicemente messo nero su bianco. I giri di parole e i doppi sensi tu proprio non li sopporti.

Amore: lo chiudi in bagno a doppia mandata.

Lavoro: ti spazientisce anche il computer quando ti chiede la password per l’avvio.

Salute: la sveglia la mattina è il primo fastidio della giornata.

Il consiglio del giorno: inserisci nella tua routine di bellezza gli impacchi di alga verde per prepararti al meglio alla prova costume.

Voto 5

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Gli astri ti suggeriscono che è arrivato il momento di concentrarti sulle tue passioni, e con la Luna e Giove a favore puoi felicemente uscire dalla tua zona di noiosissimo comfort per fare scommesse azzardate. Proprio come lo YouTuber Federic, che ha puntato sulla sua passione per le carte da collezione Pokemon ed ora ha un giro d’affari davvero invidiabile. Tu devi proprio seguire il tuo istinto.

Amore: sei tutta un fremito di emozioni, perfettamente contraccambiate dal partner.

Lavoro: puoi davvero puntare in alto con la certezza di avere successo.

Salute: sei sexy anche tutta sudata mentre ti alleni in palestra, ti assicuro che non è da tutti.

Il consiglio del giorno: iscriviti al premio Andersen come migliore scrittore per ragazzi dell’anno.

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Hai bisogno di qualche consiglio su come affrontare le relazioni amorose, perché con Venere e Marte contro, ti senti come se dovessi montare un armadio Pax di Ikea ma senza istruzioni. Dovresti seguire i consigli di Stefania Andreoli, che potrebbe insegnarti come semplificare i rapporti sentimentali e come tenere vivo il sesso e non temere che le temperature sotto le coperte diventino come quelle del Polo Nord. Questo è il momento giusto per rimetterti a studiare questa materia.

Amore: dovresti rispolverare le basi.

Lavoro nel dubbio consulta sempre il manuale su come si scrive una lettera formale.

Salute: evita cambi drastici di look perché potresti poi pentirtene.

Il consiglio del giorno: acquista una fascia morbida da mettere nei capelli, che pare essere una delle ultime tendenze dal Festival di Cannes.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Dovresti ascoltare il podcast di Scott Gallarate in cui spiega che la curva della felicità è a forma di sorriso e che questo sentimento si evolve durante tutta la vita. La Luna e anche Giove in opposizione vorrebbero appesantire questa giornata ma per fortuna ci pensano Venere e Marte a ricordarti che la vita è da gustare ogni giorno come un panino al salame e tu dovresti proprio addentarlo.

Amore: sei il fidanzato bello e tormentato.

Lavoro: da quando i conti non tornano sei davvero insofferente.

Salute: questo broncio alla Cara Delevingne ti dona parecchio.

Il consiglio del giorno: leggi il libro ‘Igikai’.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

I tuoi obiettivi fino all’altro giorno erano grandiosi e spericolati, come il funambolo Andrea Loreni, che grazie allo zen e all’equilibrio è in grado di camminare tra due grattacieli a 140 metri di altezza senza alcuna protezione. Ora che non hai più Giove dalla tua, e quindi la via di fuga sempre assicurata, dovresti non provare certi azzardi. Meglio coltivare la tranquillità sul tuo divano.

Amore: è come un orpello assolutamente non fondamentale.

Lavoro: sei concentratissimo su come ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo.

Salute: il massimo del tuo appuntamento sportivo è fare stretching.

Il consiglio del giorno: regalati una cena al ristorante Thai.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Con Mercurio e anche la Luna a favore, hai le giuste capacità e l’ottimismo per trovare soluzioni davvero geniali. Infatti potresti mettere mano alla logistica dei bagagli negli aeroporti, perché l’ultimo dato del 2022 afferma che sono in quell’anno sono stati smarriti più di 26 milioni di bagagli. Tu che sei un fuoriclasse potresti risolvere questo annoso problema con un vero numero di magia.

Amore: il massimo che tu vorresti avere è un orgasmo intellettuale.

Lavoro: tu sei iper competente in tutti i campi dall’ufficio IT all’amministrazione.

Salute: ti sei ammorbidito come dopo un ottimo scrub con la pietra pomice.

Il consiglio del giorno: per le tue prossime uscite ispirati ai look della Croisette.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Oggi che hai la Luna storta, a cui si è aggiunto Giove contro, dovresti recarti nell’unico bar nel centro di Milano dove il prezzo del caffè è di un solo eurino. Infatti, il proprietario Roberto Vassari, crede profondamente nel ruolo fondamentale dei bar come luogo di aggregazione e di incontro, assicurandosi in questo modo che il suo locale sia sempre pieno di avventori. Tu che hai sempre qualche cosa per cui brontolare resterai felicemente in silenzio.

Lavoro: ti dai volentieri alla macchia.

Lavoro: vorresti prenderlo a piccole dosi, come si fa con la visita settimanale alla suocera che deve essere rapida e indolore.

Salute brontolare come una pentola di fagioli è il tuo unico piacere.

Il consiglio del giorno: segnati sull’agenda cartacea tutti gli appuntamenti della settimana.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Vi sentite festeggiati e adorati, come Fiorello durante il suo compleanno, allietato dalla performance canora di sua figlia Angelica. Gli astri, e in particolare Giove, Venere e la Luna vi hanno messo su un piedistallo, agghindati di tutto punto tanto da adombrare tutte le star che presenziano il festival di Cannes messe insieme. Quindi mettetevi subito in posa per una foto ricordo.

Amore: siete dei perfetti fidanzati da presentare alla mamma.

Lavoro: siete votati al successo.

Salute: siete più affascinanti di Jeanne du Barry.

Il consiglio del giorno: iscrivetevi alla DJ TRI.

Voto 9