L’oroscopo di sabato 15 marzo 2025: le previsioni segno per segno di Ginny Nell’oroscopo di sabato 15 marzo 2025 Mercurio inizia in suo moto retrogrado in Ariete. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

Ariete

Amore: ripeti come un mantra la parola “pazienza”

Fortuna: si adegua al tuo umore… e oggi sembra in sciopero.

Il consiglio del giorno: abbraccia la dolce arte del far nulla.

Voto: 5

Toro

Amore: giusto il tempo di un bacio al volo, poi via di corsa.

Fortuna: troppe pentole stanno bollendo insieme.

Il consiglio del giorno: ritaglia un momento per staccare, anche fosse solo per guardare il soffitto.

Gemelli

Amore: vi dedicate del tempo.

Fortuna: vi aiuta a trovare il ritmo giusto.

Il consiglio del giorno: ballate, anche solo nella vostra testa.

Voto: 8

Cancro

Amore: spensieratezza, questa sconosciuta.

Fortuna: anche lei, con la testa tra le nuvole.

Il consiglio del giorno: la memoria non è il tuo forte, meglio annotare tutto.

Voto: 5 –

Leone

Amore: hai quell’entusiasmo da cotta adolescenziale.

Fortuna: punta tutto sull’improvvisazione.

Il consiglio del giorno: manda note vocali stravaganti agli amici, giusto per vedere le loro reazioni.

Voto: 8 +

Vergine

Amore: scarpe da corsa "matchate” e via andare!

Fortuna: ti fa incastrare tutto alla perfezione.

Il consiglio del giorno: Evita colpi di testa solo per avere conferme.

Voto: 6

Bilancia

Amore: briciole di tenerezza.

Fortuna: Veglia su di te anche se fai fatica a percepirlo.

Il consiglio del giorno: opta per una serata basic nei tuoi posti preferiti.

Voto: 5 +

Scorpione

Amore: solo se ti fa divertire.

Fortuna: ti sprona a dare sempre di più.

Il consiglio del giorno: vai di spinaci come Braccio di ferro.

Voto: 7

Sagittario

Amore: sotto ogni punto di vista.

Fortuna: ti rende saggio.

Il consiglio del giorno: una giornata detox dal telefonino.

Voto: 8

Capricorno

Amore: non c’è mediazione.

Fortuna: si sente in soggezione quando sei nei paraggi.

Il consiglio del giorno: ascolta la playlist più gioiosa della libreria di Spotify.

Voto: 5 –

Acquario

Amore: galante.

Fortuna: ovunque come il prezzemolo.

Il consiglio del giorno: dispensa consigli sensati tramite messaggi vocali su Whatsapp.

Voto: 8

Pesci

Amore: solo se vi tiene su di giri.

Fortuna: si impegna di rimanere al vostro passo.

Il consiglio del giorno: concedetevi almeno mezza giornata di riposo.

Voto: 7 e mezzo