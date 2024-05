video suggerito

L’oroscopo di domani, mercoledì 15 maggio 2024: Scorpione e Acquario intrattabili L’oroscopo di domani, mercoledì 15 maggio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. La Luna in Leone esalta Urano ma anche Marte in Ariete. Sarà davvero difficile zittire chi ritiene di lottare per giusti principi: il segno fortunato sarà l’Ariete mentre il segno sfortunato lo Scorpione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell'oroscopo di domani, mercoledì 15 maggio, il sole continua ad avvicinarsi velocemente a Giove, il pianeta bello e buono per eccellenza, mentre mantiene il suo legame con Lilith: il benessere profondo è davvero un bisogno al quale non si vuole più rinunciare. Con la Luna nel segno del Leone il segno fortunato sarà l'Ariete mentre il segno sfortunato lo Scorpione.

Ariete

Amore: ami appassionatamente e senza le mezze misure, anche più del solito.

Lavoro: il lavoro lo porti a termine con la determinazione e la sicurezza di chi non chiede ma ordine.

Salute: hai tante di quelle energie che rischia dirittura di strafare…

Il consiglio del giorno: metti un po' della tua forza fisica a disposizione di chi si sente schiacciato dagli impegni.

Voto: 9

Toro

Amore: l'amore è decisamente fuori controllo: non hai alcuna intenzione di essere misurato.

Lavoro: sei pronto a darti da fare ma anche a farti sentire per i tuoi diritti.

Salute: le energie sono davvero tantissime: ti senti invincibile.

Il consiglio del giorno: prendi un foglio bianco, scaccia i pensieri e lascia che la matita esprima te stesso.

Voto 8

Leggi anche L'oroscopo di martedì 14 maggio 2024

Gemelli

Amore: l'amore è bilanciato tra la passione e l'ascolto reciproco.

Lavoro: hai l'impressione di avere il cervello in grande spolvero

Salute: vedi di non strafare perché Venere ti vuole solitario e attento ai segnali del corpo.

Il consiglio del giorno: dedicati mezz'ora per fare la meditazione body scan, uno dei pilastri della Mindfulness.

Voto 7

Cancro

Amore: l'amore può avere molte facce e tu ne stai scoprendo di nuove.

Lavoro: ti senti ancora stanco e affaticato ma sai che le idee stanno per tornare a bussare alla tua porta.

Salute: non è proprio il miglior momento dell'anno per le energie e tu dovresti proprio dedicarti del riposo.

Il consiglio del giorno: trova un nuovo podcast e prenditi tutto il tuo tempo per ascoltarlo con calma.

Voto 6 e mezzo

Leone

Amore: l'amore è ancora temporaneamente poco quindi tutto rivolto verso te stesso.

Lavoro: grazie a Marte a tuo favore forse non sarai di modi gentili ma di grande risolutezza.

Salute: non sei ancora nel pieno delle tue forze, nonostante tu non stia fermo un attimo.

Il consiglio del giorno: pianifica, con rigore, tutti gli sforzi che stai facendo sia fisici che di attività.

Voto 7

Vergine

Amore: l'amore meraviglioso, potente e accogliente. Semplicemente travolgente.

Lavoro: il lavoro non è più una tua priorità anche se il pianeta del pensiero è quasi a tuo favore.

Salute: le energie non sono il massimo ma la sensazione di benessere di invade come la tisana bollente.

Il consiglio del giorno: goditi, ogni minuto, la bellezza della semplicità. Fai un calendario di gratitudine.

Voto 7

Bilancia

Amore: l'amore è davvero pochissimo e più che altro prevale il fastidio.

Lavoro: lavori malvolentieri e preferisci decisamente delegare.

Salute: le energie sono ai minimi storici e tu vorresti soltanto delle coccole.

Il consiglio del giorno: lascia andare le cose che ritieni abbiano fatto il loro tempo, fossero persone, situazioni o anche tue abitudini.

Voto 6

Scorpione

Amore: l'amore ancora ti interessa davvero pochissimo, praticamente niente.

Lavoro: determinato sì ma decisamente poco abile nelle relazioni pubbliche.

Salute: la salute c'è grazie a Saturno ma la sensazione di non piacerti abbastanza è implacabile.

Il consiglio del giorno: concediti qualche minuto in più per scegliere l'outfit della mattina e osa un pochino pur di sentirti bellissimo.

Voto 5

Sagittario

Amore: l'amore lo conquisti a suon di chiacchiere e lo mantieni con un'attività erotica davvero travolgente.

Lavoro: il lavoro lo porti a termine davvero molto velocemente così che tutto il resto del tempo lo tu lo possa usare per i tuoi interessi personali.

Salute: le energie grazie a Marte sono davvero tantissime e tu hai molta voglia di farcelo notare.

Il consiglio del giorno: usa mercurio a tuo favore ancora per oggi per fare una lunghissima telefonata con una persona che non senti da molto tempo.

Voto 7

Capricorno

Amore: accudente così non ti si vedeva da tempo, ci piace molto.

Lavoro: sei disposto ad essere meno ambizioso ma più amato anche nell'ambiente di lavoro.

Salute: non ti senti particolarmente carico di energie, preferisci coccolarti un po'.

Il consiglio del giorno: fai un gesto carino per i tuoi colleghi, fosse anche portare le brioches per la prima colazione.

Voto 6 e mezzo

Acquario

Amore: l'amore che senti è davvero pochissimo, chi ti ama dovrebbe impegnarsi di più.

Lavoro: le ambizioni per il momento sono messe da parte: devi concentrarti su te stesso.

Salute: preferisci prendere le cose con calma.

Il consiglio del giorno: inizia ogni giornata con un pensiero positivo, un ringraziamento all'universo.

Voto 5 e mezzo

Pesci

Amore: l'amore c'è e anche oggi hai proprio voglia di essere presente per la tua dolce metà.

Lavoro: il lavoro richiede fatiche ma tu non ti tiri certo indietro.

Salute: grazie a Saturno e Venere ti senti rigoroso persino nella beauty routine.

Il consiglio del giorno: fai un elenco di tutte le nuove buone abitudini che sei riuscito a mettere in piedi negli ultimi mesi.

Voto 7