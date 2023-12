Oroscopo di oggi, 10 dicembre 2023: le previsioni di Ginny segno per segno L’oroscopo di oggi, domenica 10 dicembre 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Questa è una domenica di pace, relax e tanta voglia di solitudine… ll segno fortunato è il Cancro mentre il segno sfortunato il Toro.

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di oggi, domenica 10 dicembre 2023, ci parla di una Luna in Scorpione e Mercurio a favore di Lilith. Direi che questa giornata sia perfetta per spegnere il cellulare e farci i fatti nostri. Soprattutto per i segni d'acqua: Cancro, Pesci e Scorpione.

Ariete: riemerge tutto il coraggio che ti dà Marte a favore. Sei così sicuro di te che hai la certezza di poter fare qualsiasi cosa. Proprio come una persona su tre che è fortemente convinta di poter addirittura riuscire a far atterrare un aereo senza aver preso neppure una lezione. Attento, perché con Mercurio contro potresti davvero sopravvalutare le tue capacità, non fisiche, bensì quelle logiche intellettuali. Amore: torni ad essere un delfino curioso. Fortuna: ti basta come una spruzzatina di profumo per sentirti subito fighissimo. Il consiglio del giorno: per pura curiosità informati e su come si debba effettivamente far atterrare un aereo. Voto: 6 per la sicurezza in te stesso.

Toro: c’è bisogno di una doppia dose di ammorbidente, perché oggi con Venere e la Luna in opposizione sei più ruvido del maglione di lana fatto dalla tua nonnina con un gomitolo di lana dura, acquistato nel secondo dopoguerra. Per regalarti un pochino di poesia dovresti recarti in Lombardia, che è stata nominata, dalla piattaforma Musement, la regione con più spirito natalizio in Italia. Di certo tra canzoncine, luci e festoni potresti trovare un goccio di serenità. Amore: dovresti provare a riscaldarlo con la bull dell’acqua calda. Fortuna: nonostante ti stia a pennello tu riesci a trovare qualche piccolo difettuccio. Il consiglio del giorno: giro per mercatini natalizi. Voto 6 – sconsolato.

Leggi anche Oroscopo del 6 dicembre 2023

Gemelli: provate una certa invidia nel vedere le performance sciistiche di Federica Brignone, che continua a portare a casa vittorie strepitose alla Coppa del Mondo in Canada. Questo Marte contro vi sta davvero facendo innervosire perché rallenta la vostra voglia di dinamismo e velocità. Lo so che siete stufi di stare spaparanzati sul divano a fare zapping, ma vi assicuro che questi momenti sono da custodire perché quando poi partirà anche per voi la frenesia del Natale rimpiangerete la tranquillità e la comodità della vostra casa. Amore: la vostra attività preferita. Lavoro: solo se vieni a trovarvi a casa. Fortuna: è come quando viene a trovarvi il vostro migliore amico e porta tutti i suoi vecchi giochi della PlayStation, consolle inclusa. Il consiglio del giorno: inserite nella letterina di Natale un paio di pantofole comode e una vestaglia. Voto 6 con scaldotto elettrico.

Cancro: l’amore oggi trionfa grazie a Venere e alla Luna congiunte e a favorissimo. Il tuo cuoricino pare stia per esplodere proprio come quello di Elodie che a Firenze duetta con uno dei suoi idoli: Renato Zero. Tu vuoi vivere la tua vita così, pienissima di emozioni uniche. Questa è proprio la giornata da dedicare totalmente ai sentimenti. Amore: trionfa sempre. Fortuna: è appiccicata addosso come la colla Bostic. Il consiglio del giorno: merenda con panettone, pandoro, torroncini e frutta secca proprio tipica natalizia. Voto 7 e mezzo per il grande Amore, quello con la A maiuscola.

Leone: sei decisamente polemico con Venere e anche la Luna stortissime. Vuoi dire la tua su tutto, puntualizzare e dare consigli assolutamente non richiesti. Ti aggreghi al gruppo che sta criticando aspramente l’albero di Gucci in galleria a Milano affermando che sembrava più il deposito bagagli di Linate che una installazione adatta alla all’atmosfera del Natale. Siccome sei così insofferente dovresti startene per qualche ora, almeno, in totale solitudine e optare per una meditazione rilassante. Amore: ti infastidisce anche solo a guardarlo. Fortuna ti ha salutato per trasferirsi, per il momento, alle Maldive. Solo per farti rosicare. Il consiglio del giorno: massaggio rilassante nella tua spa preferita. Voto 5 e mezzo per la voglia di polemizzare.

Vergine: che tu sia la più bona, buona e generosa dello zodiaco non ci sono dubbi. Con Venere e anche Mercurio a favore, enfatizzati entrambi oggi da una splendida Luna, hai la capacità di convincere tutti con grande semplicità e un sorriso smagliante. Come l’aitante chef Davide Nanni che torna nel suo amato Abruzzo e inizia a cucinare in mezzo ai boschi creando ricette sorprendenti e dando così una vera lezione di vita, di bellezza e di sapori a tutti quanti. Hai la capacità di rendere tutto assolutamente meraviglioso, anche un semplice barbecue nel tuo giardino in pieno inverno. Amore: lo distribuisci a dozzine come le rose. Fortuna: ormai sei tu a darle ottimi consigli. Il consiglio del giorno prepara le caldarroste nel camino della casa di campagna della tua prozia. Voto 8 irresistibile.

Bilancia: lo so che con Marte a favore sei particolarmente agguerrita e vuoi assolutamente che le tue cause e posizioni vengano riconosciute all’unisono. Purtroppo con Mercurio contro fai fatica ad esprimere in modo convincente quello che pensi. Prima di prendere decisioni avventate, come quella di Giambruno nel fare causa a Mediaset, chiedi consiglio al tuo amico più furbo e sgambato che potrebbe sicuramente darti ottimi spunti su come tu possa effettivamente reagire a situazioni scomode. Amore: te lo divori a colazione. Fortuna: Ti piace viverla sulla pelle. Il consiglio del giorno: partecipa al torneo di scala quaranta solo per divertirti. Voto 6 definisci i tuoi confini.

Scorpione: Venere e la Luna nel tuo segno oggi suscitano un oceano di emozioni potentissime. Affiorano in ogni momento riferimenti sul tuo passato con qualsiasi conoscente che incontri anche solo casualmente sull’autobus la mattina. Proprio come per Alessandro Cattelan che ospita la sua amica Alessandra Mastronardi,e appena iniziano a parlare di cibo rievocano immediatamente simpaticissimi aneddoti di quando si sono incontrati per la prima volta. Tu sei assolutamente sotto il celebre effetto Proustiano delle ‘madelaine’, in cui emozioni e sentimenti si intrecciano perfettamente. Amore: un vero secchione in materia. Fortuna: ti aiuta ad essere sempre perfetto la mattina nonostante i bagordi della sera precedente. Il consiglio del giorno: potresti dare consigli sull’amore a chi ne ha più bisogno. Voto 8 e mezzo re indiscusso dell’amore.

Sagittario: ti senti pronto ad affrontare qualsiasi sfida emotiva e intellettuale e non vedi l’ora di scendere in campo. Con Marte nel tuo segno tu sei pronto all’azione e alla grande competizione. A volte potresti non vedere quella sottile demarcazione tra realtà e immaginazione perché guidato dagli istinti. Infatti quando Francesca Michelin parla di finale di X-Factor potresti per un solo minuto pensare di essere anche tu nella rosa dei nuovi cantanti che diventeranno sicuramente delle super star nel panorama della musica italiana. Ti senti sempre immancabilmente chiamato in causa, è più forte di te. Amore: ti piace di tutti i gusti. Lavoro: lasci spazio anche all’emotività. Fortuna: ne stai un po’ troppo abusando. Il consiglio del giorno: iscriviti a lezioni di canto. Voto 7 + sempre super entusiasta.

Capricorno: per te non è assolutamente in dubbio che l’ormone della felicità risieda nella pancia. Con Mercurio a favore tu sai veramente tutto come se avessi memorizzato l’enciclopedia Treccani in un solo giorno. Con Venere e anche la Luna a favore sei pronto a dare ottimi consigli sull’amore meglio di Alessia Marcuzzi o Michelle Hunziker quando conducevano il programma "Colpo di fulmine". Sei un vero maestro, che si parli di sentimenti o delle ultime notizie dell’Ansa, tu dai sempre un grandissimo apporto personale. Amore: ne conosci ogni piccolo e recondito segreto. Lavoro: ti dai sempre molto da fare. Fortuna: riscalda le tue giornate come un bel fuocherello scoppiettante nel camino. Il consiglio del giorno: acquista una cassa di bollicine da mettere in fresco per le improvvisate di parenti e amici. Voto 8 e mezzo per l’immensa conoscenza.

Acquario: se stai pensando di mollare tutto per aprire un chiringuito sulla spiaggia per le continue delusioni di Venere contro e della Luna storta, ti sbagli di grosso. Dovresti subito ascoltare la storia del manager farmaceutico Antonio Iannone che dopo due anni di fuga tra spiaggia e palme di Aruba torna nella grigia ma dinamica Milano. Quindi al momento non prendere decisioni di petto perché potrebbero tornare indietro come un boomerang. Amore: ti mitizzi per non farti trovare. Lavoro: aperto a saltuarie collaborazioni. Fortuna: hai sempre la speranza che ti svegli la mattina con un bacio invece della solita sveglia. Il consiglio del giorno: dinamico di prima mattina ma non esagerare con troppo allenamento. Voto 5 perché non sai trovare pace.

Pesci: sono certa che vi siate sciolti quando avete visto il biglietto allegato ad un cornetto semplice degli studenti della seconda Liceo che hanno trovato un modo intelligente e molto simpatico di chiedere alla prof di posticipare le interrogazioni perché la loro testolina, al momento, è ‘vuota’ come il dolce nel sacchetto. Quando si fanno promesse con intenti seri espresse in modo geniale voi che avete Mercurio ma sopratutto la Luna e Venere a favore, vi sciogliete come la fondue nel pentolino. Amore: innamoratissimi. Fortuna: vi dona quel tocco di magia in più. Il consiglio del giorno: colazione a letto con cornetto e cappuccino. Voto 8 cuore d’oro.