L'oroscopo di giovedì 10 aprile 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

Ariete

Amore: in fase di rodaggio, meglio non forzare.

Lavoro: evita scatti d’ira e colpi di testa.

Fortuna: assente ingiustificata.

Il consiglio del giorno: fai solo lo stretto indispensabile.

Voto: 5 e mezzo in modalità rallenty.

Toro

Amore: caldo, dolce e sorprendente.

Lavoro: concreto e produttivo.

Fortuna: affidabile come un conto in Svizzera.

Il consiglio del giorno: concediti un po’ di romanticismo.

Voto: 8, tenero e vincente.

Gemelli

Amore: siete un po’ distratti.

Lavoro: attenzione ai dettagli e agli orari.

Fortuna: serve un aggiornamento di sistema.

Il consiglio del giorno: verificate tutto, due volte.

Voto: 5 e mezzo, work in progress.

Cancro

Amore: esuberante e istintivo.

Lavoro: ti fai notare in ogni cosa che fai.

Fortuna: galoppante come un T-Rex.

Il consiglio del giorno: osa, ma con stile.

Voto: 8, irresistibile.

Leone

Amore: sexy anche in ciabatte.

Lavoro: solo se strettamente necessario.

Fortuna: dolcemente appoggiata sul divano.

Il consiglio del giorno: goditi lo spettacolo.

Voto: 7 e mezzo, in chill mode.

Vergine

Amore: critico, ma sincero.

Lavoro: sotto revisione.

Fortuna: discreta, come il tuo eyeliner.

Il consiglio del giorno: acqua e sapone è sempre una sicurezza.

Voto: 6 e mezzo, in cerca d’armonia.

Bilancia

Amore: coccole sì, ma a piccole dosi.

Lavoro: mantieni un profilo basso e ordinato.

Fortuna: intermittente, come il miagolio alle 3 di notte.

Il consiglio del giorno: circondati di vibrazioni buone, anche pelose.

Voto: 6, distante ma sensibile.

Scorpione

Amore: magnetico, epico, da standing ovation.

Lavoro: inarrestabile, tipo tornado.

Fortuna: altissima.

Il consiglio del giorno: brilla, ma con scopo.

Voto: 9, da celebrare.

Sagittario

Amore: disordinato ma sincero.

Lavoro: in ritardo cronico.

Fortuna: saltellante come un canguro distratto.

Il consiglio del giorno: organizza almeno il cassetto delle mutande.

Voto: 5 e mezzo, da recupero.

Capricorno

Amore: tenero, sorprendente, reale.

Lavoro: pragmatico, ma con cuore.

Fortuna: stabile e affidabile.

Il consiglio del giorno: emozionati senza sentirti in difetto.

Voto: 8, elegante e dolce.

Acquario

Amore: brillante, scanzonato.

Lavoro: sereno, come un podcast in cuffia.

Fortuna: spunta dove meno te l’aspetti.

Il consiglio del giorno: coltiva le tue passioni, anche le più bizzarre.

Voto: 7 e mezzo curioso e vivace.

Pesci

Amore: poetico, ma va preso con le pinze.

Lavoro: in fase riflessiva.

Fortuna: barcolla ma non molla.

Il consiglio del giorno: fatevi una risata anche sui drammi del cuore.

Voto: 5, romantici sì, ma realistici.