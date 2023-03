L’oroscopo di oggi 1 marzo 2023: Capricorno e Bilancia sono intrattabili Nell’oroscopo di oggi, mercoledì 1 marzo 2023, il segno fortunato è lo Scorpione, mentre il segno sfortunato il Capricorno. Con la Luna in Cancro e Venere congiunta a Giove, l’amore sarà totalizzante e incontenibile. Approfittatene!

L'oroscopo di oggi, 1 marzo 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: le stelle oggi ci parlano proprio d'amore, tanto amore!

I sentimenti sono forti, qualche volta irruenti ma di certo incontenibili. La Luna nel segno zodiacale del Cancro e Venere congiunta a Giove amplificano il sentire, come le casse di un concerto da stadio.

La Luna oggi è nel segno del Cancro, da dove risulta potentissima. Il segno fortunato quindi per questa giornata sarà lo Scorpione, mentre il segno sfortunato il Capricorno.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Sai irrompere nel mondo in modo davvero eclatante, proprio com Elly Schlein nominata capo del Partito Democratico. Mercurio e Marte a favore ti garantiscono grandi idee e polso deciso, che ti permettono di conquistare anche i più scettici. Se aggiungiamo che hai anche Giove dalla tua, il mix oltre che essere vincente è anche decisamente brillante.

Amore: il gioco dell’amore ti appassiona.

Lavoro: riesci ad ottenere proprio il consenso di tutti.

Salute: già perfetto per la prova costume.

Il consiglio del giorno: studia i look di Zendaya che sono proprio da imitare.

Voto 9 –

L'oroscopo di oggi per il Toro

Ti conviene ancora rinviare di qualche giorno le decisioni importanti, proprio come il lancio del Falcon 9 della missione Space X. Mercurio è ancora contro per qualche giorno, e tu devi proprio convincerti a rivedere conti e situazioni che pensavi essere già chiuse e pronte, come un raviolo cinese prima di fare l’ultimo passaggio nella vaporiera.

Amore: lasciati andare ad acclamazioni amorose.

Lavoro: il ruolo di revisore contabile non ti è mai piaciuto.

Salute: prenditela con quella calma di chi può contemplare l’infinito.

Il consiglio del giorno: recupera la tua vecchia casa di Barbie da donare.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Oggi siete forniti dello stesso entusiasmo e forza quasi soprannaturale di cui è dotata Laura Pausini, che ha programmato ben tre concerti in sole ventiquattro ore tra Milano, New York e Madrid per festeggiare i trent’anni di successi. Marte e Venere vi sostengono come delle scatenate groupie rendendovi inarrestabili.

Amore preparatevi a dolcissime coccole.

Lavoro: per voi l’obiettivo è avere sempre ragione.

Salute: anche l’astrologa vi da un bel dieci e lode.

Il consiglio del giorno: per i prossimi viaggi partite unicamente con il bagaglio a mano.

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Dovresti imparare a dedicarti a questioni per te più rilevanti e fattive, invece di restare concentrato sull’amore quando hai Venere contro, e oggi hai un po’ di respiro grazie alla Luna a favore. Il tuo approccio, in questo campo, dovrebbe essere come quello dei call center che dovrebbero cancellare il numero dopo il primo no dell’utente chiamato. Ecco, tu potresti adottare questa tecnica per evitare secondi o terzi tentativi.

Amore: maestro di lanci senza paracadute.

Lavoro: senza impegno e concentrazione non vai da nessuna parte.

Salute: la mattina hai bisogno di ore di restauro.

Il consiglio del giorno: riprendi in mano i libri di filosofia del liceo.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone

Pretendi di essere sempre la persona più interessante nella stanza, e con Venere a favore questo status di grazia ti è davvero assicurato. Sei come Uma Thurman, che fa notizia presentandosi a Milano al concerto indie della figlia Maya Hawke. Con questo magico magnetismo sei sempre sotto ai riflettori.

Amore: sei una vera calamita per gli ammiratori innamorati.

Lavoro: il tuo fiuto per gli affari non è così affidabile.

Salute: sei sempre bello anche al naturale, ricordatelo.

Il consiglio del giorno: guarda la serie The White Lotus.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Ti commuovi quando leggi notizie di vero buon senso, come il club di ragazzi newyorkesi che hanno rinunciato al cellulare. Con la Luna a favore, il tuo cuoricino è davvero tutto in subbuglio, finalmente, e tu riesci a mostrarti emozionata ed entusiasta come i bimbi il primo giorno di vacanza. Era ora!

Amore: pronta ad essere travolta come un’onda oceanica.

Lavoro: oggi metti da parte ogni tua pretesa minuziosa.

Salute: mostra a tutti il tuo sorriso radioso.

Il consiglio del giorno: vai al cinema a vedere Frankenstein JR.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Con grande probabilità, l’idea proposta dalla società H&M di effettuare tagli al personale in relazione ad un test di intelligenza, potrebbe essere farina del tuo sacco. Infatti, il tuo livello di empatia con Venere e Luna contro è esattamente come quello del fiume Po, decisamente sotto la media stagionale.

Amore se non è fisico, non lo consideri.

Lavoro formuli idee asettiche, come quelle che potrebbe proporti l’intelligenza artificiale.

Salute:opti per il look spettinato, disordinato.

Il consiglio del giorno: riprendi a fare il caffè con la moka, basta cialde.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Sei molto fiducioso sul successo che sta avendo la settimana lavorativa di quattro giorni, tanto che speri che venga ben presto applicata anche in Italia. Infatti, tu che hai Mercurio contro tutte le questioni logiche, mentali e di pensiero, vorresti proprio concentrarle nel minor tempo possibile, per poi dedicarti unicamente ai sentimenti che ultimamente sono proprio il tuo vero pallino.

Amore: la mattina fai già colazione con caffè e romanticismo.

Lavoro: è come una seduta dal dentista.

Salute: ti bastano le cose semplici, quelle elencate da Albano e Romina nella canzone ‘Felicità’.

Il consiglio del giorno: fai i pancake in casa con sciroppo d’acero e frutta fresca.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Ti sembra proprio un segno del destino la notizia che sono stati annullati ben novantamila voli per l’estate, e con grande probabilità tu rimarrai a piedi o al massimo in macchina. Con Marte contro, le tue energie sono sempre molto limitate, e di certo tu non vuoi sprecarle in code infinite insieme a orde di persone in esodo verso il mare. Il tuo nuovo obiettivo è viaggiare fuori stagione.

Amore: pare che quello più autentico sia casto e puro come piace a te.

Lavoro: sei un ottimo capitano d’azienda.

Salute: sei allergico al movimento aerobico.

Il consiglio del giorno: fai la revisione all’auto, non si sa mai.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Non sei neppure riuscito ad addolcirti quando hai visto il lancio di peluche allo stadio in Turchia, che ha fermato la partita innondando di colore e morbidezza tutto il campo. Con Venere contro e la Luna storta, meglio lasciarti brontolare nel tuo angolo del malumore, perché hai lo stesso mood del Grinch quando inizia il periodo natalizio.

Amore: oggi è decisamente meglio alzare i tacchi.

Lavoro: vuoi sempre grande riscatto.

Salute: non trovi pace neppure quando dormi.

Il consiglio del giorno: vai a fare un trattamento di riallineamento dall’osteopata.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Sei prontissimo a sfidare tutti i limiti pur di sostenere le tue teorie, e con Mercurio e Marte dalla tua, sarà più semplice di trovare il numero aureo della tua casa con la sequenza di Fibonacci. Sei esattamente come lo scienziato Gianluca Grimaldi, che raggiunge in treno la Nuova Guinea, sostenendo la possibilità di poter viaggiare rispettando l’ambiente. Sei inarrestabile.

Amore: è come il cioccolatino dopo il caffè.

Lavoro le tue visioni sono follie avveniristiche.

Salute sei vigoroso come la Laura Bassi in Antartide.

Il consiglio del giorno: fai l’abbonamento al National Geographic.

Voto 9 +

L'oroscopo di oggi per i Pesci

La vostra sensibilità è come quella della studentessa quindicenne Denise, che dona una treccia di capelli lunga un metro. Oggi la Luna molto dolce e accudente vi spinge a tirare fuori il vostro lato migliore e generoso. Potreste essere degli ottimi promotori per iniziative altruistiche direttamente porta a a porta.

Amore: siete dolcissimi come un chupa chups alla fragola.

Lavoro centrate i vostri obiettivi per grande apprezzamento.

Salute: i sogni e sonni migliori si fanno tra le braccia le vostri partner.

Il consiglio del giorno: organizzare una raccolta fondi benefica.

Voto 6 e mezzo