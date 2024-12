video suggerito

Oroscopo 2025, come sarà il prossimo anno per Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno: le previsioni per i segni cardinali L'oroscopo 2025 dei segni cardinali: ecco come sarà il prossimo anno per Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno. In attesa, da giugno, dell'arrivo di Giove a favore che porta abbondanza e sicurezza in sé stessi, utile per la loro essenza di pionieri!

Come sarà l'oroscopo 2025 per i segni cardinali? I segni cardinali del cerchio dello zodiaco sono quei segni che iniziano ogni stagione. Nel 2025 il pianeta principale che interesserà tutti questi quattro segni zodiacali sarà Giove, il pianeta più fortunato di tutti che porta benessere e leggerezza, che dal 9 giugno 2025 entrerà nel segno del Cancro per restarci i suoi canonici 13 mesi. Vi voglio raccontare che Nettuno e Saturno, nei mesi caldi del 2025, metteranno un piede all'inizio del segno dell'Ariete, soltanto nel grado 0 e 1. Dovremmo quindi aspettare il 2026 per avere questi due pianeti importanti davvero condizionanti per tutti e quattro i segni cardinali.

Aggiungiamo qualche riferimento a transiti particolari o a "eventi" da tenere d'occhio. Nel mese di giugno 2025 però ci sarà il terzo scontro (tecnicamente si chiama quadratura) tra Giove e Saturno ma mentre gli altri due sono avvenuti nei due segni zodiacali di Gemelli (dove stava Giove) e Pesci (dove stava Saturno), adesso avverranno per la prima volta al grado 1 del Cancro (dove si trova Giove) e dell'Ariete (dove si trova Saturno). Questo aspetto parla di uno scontro tra il potere e il piacere, tra l'organizzazione politica e i bisogni della popolazione ma nei due segni zodiacali di Cancro e Ariete, spostando l'asse sui bisogni primari (Giove in Cancro) e sui poteri più forti (Saturno in Ariete). Uno stesso aspetto quindi che abbiamo già visto altre due volte volte nel corso degli ultimi 12 mesi cambia nelle sue caratteristiche cambiando i segni zodiacali coinvolti.

Ariete

Per trovare un po' di pace in questo oroscopo del 2025 dovrai puntare sulla sosta di Venere, il pianeta dell'amore, nella tua prima decade nel mese di marzo. Direi che ti farà decisamente bene come se fosse una convalescenza post traumatica, soprattutto perché arriva dopo i due mesi di Marte a sfavore che ti avranno completamente tolto tutte le energie. Anche Giove, da quando entra in Cancro a giugno, ridurrà drasticamente la tua voglia di socializzare ma anche quella di battere i pugni e farti sentire. Insomma, un Ariete decisamente più mansueto!

Cancro

Ti dico subito che il Cancro, secondo me, sarà tra i segni più fortunati di questo oroscopo 2025 se non proprio il più fortunato in assoluto! Questo perché potrà godere di due transiti piuttosto lunghi davvero coinvolgenti. Partiamo subito subito nei primi giorni di gennaio con Marte che si trova in sosta proprio in Cancro: questo renderà le persone di questo segno zodiacale, di solito particolarmente emotive e caute, al contrario decise e passionali. Finché si tratta di passione è tutto più semplice ma quando parliamo di coraggio, determinazione, sicurezza in se stessi direi che sarà per il Cancro proprio una grande rivoluzione! Poi, quel mese di giugno, anche il pianeta del benessere entra in Cancro per restarci 13 mesi. Quindi, considerato tutto, probabilmente con molta più facilità del solito le persone nate sotto questo segno zodiacale cardinale si metteranno in gioco per cambiare, tagliare, ridimensionare quello che non funziona più e lasciare invece spazio alle cose nuove tutte da costruire. Non ti ferma davvero nessuno!

Bilancia

Avere Marte a sfavore nei primi due mesi dell'anno potrebbe non essere nemmeno particolarmente fastidioso per te che hai nelle tue caratteristiche principali proprio quelle del suo pianeta opposto, Venere: l'amore e l'armonia! In compenso però, soprattutto se sei nato nella prima decade del segno, potresti sentire l'opposizione nel mese di marzo proprio del pianeta dei bacini e delle coccole! Per quanto riguarda il pianeta della felicità, quel Giove tanto ambito, se nei primi sei mesi dell'anno sarà a tuo favore poi ti volta le spalle e tu passi da voler fare del bene anche agli sconosciuti a camminare anche chilometri in spiaggia pur di trovare un posticino isolato dove nessuno ti rompa le scatole. Però, si sa, i pianeti si muovono costantemente e quindi dobbiamo imparare a viverli in tutte le loro sfumature!

Capricorno

Con te sento di poter parlare chiaramente, occhi negli occhi, caro Capricorno, dato che Saturno che ti contraddistingue non è certo un segno zodiacale che ha bisogno della pillola indorata. Diciamo che questo 2025 a più riprese sembrerà presentarti il conto! Prima di arrivare all'opposizione del pianeta della felicità e della leggerezza (Giove) da giugno in poi, dovrai vedertela anche con la sosta di Marte in opposizione a gennaio e febbraio e con quella di Venere in opposizione a marzo. In questi mesi quindi farti saltare i nervi sarà decisamente più facile del solito e la tua pazienza praticamente introvabile! In più, dato che tu sei un segno che basa moltissimo sulla propria autorevolezza, quella sicurezza in te stesso che ti fa ordinare le cose anziché chiederle, in questi periodi dovrai abituarti a sentirti spesso dire di no… Probabilmente perché sei tu a non avere lo stesso piglio accattivante! Anche il partner sarà bene si tenga pronto alle litigate.