video suggerito

Oroscopo 2025, come sarà il prossimo anno per Toro, Leone, Scorpione e Acquario: le previsioni per i segni fissi L’oroscopo 2025 dei segni fissi è partito con l’ingresso ufficiale di Plutone in Acquario: sarà rivoluzionario per la società ma a livello personale coinvolge solo poche persone: scoprite chi! Le previsioni astrali per il prossimo anno per Toro, Acquario, Leone e Scorpione. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo del 2025 per tutti i segni fissi: come sarà il prossimo anno per Toro, Acquario, Leone e Scorpione. Se bazzicate sui social già a partire dal mese di novembre 2024 avrete sentito molti astrologi parlare di come Plutone, il pianeta più lento che l'astrologia considera (ad ora), sia entrato in un ventennio di sollecitazione proprio dei segni fissi. Questa è la grande novità del 2025 e per quanto vi riguarda la novità che vi riguarda di più. Ricordatevi però che Plutone è un pianeta lentissimo e proprio per questo coinvolge ogni anno solo pochissime persone: nel 2025 coinvolgerà le persone nate soltanto nei primi tre giorni di ciascuno di questi quattro segni zodiacali. Per tutti gli altri ci si risente dall'anno prossimo.

L'altra cosa da tenere d'occhio in questo 2025 sarà l'ultimo pezzettino del segno del Toro che percorrerà il pianeta Urano: pianeta delle sorprese ma anche dei bruschi cambiamenti che rivelano verità. Questo pianeta, nello specifico, interesserà la terza decade dei quattro segni fissi. Quando parliamo dei segni fissi, indichiamo i segni che si trovano nel mezzo di ciascuna delle quattro stagioni e che per loro natura tendono a costruire, realizzare e rappresentare appieno le caratteristiche della stagione.

Toro

Direi proprio che in questo 2025 non ti potrai davvero lamentare, caro il mio Toro! Certo, per tornare a godere dei piaceri di Giove a favore dovrai aspettare la seconda metà dell'anno ma, proprio tu che sei un segno zodiacale particolarmente pigro, hai l'impressione che tutti i pianeti si siano messi d'accordo per darti una bella spintarella, tra autostima, coraggio e determinazione. Praticamente un gruppo di amici che spinge la macchina in panne! Saturno a favore dei Toro della terza decade, Marte in sosta che a gennaio e febbraio riporta energie e voglie (anche piccanti), Nettuno che fa spaziare i sogni dei nati negli ultimi giorni del segno e soprattutto Urano che ancora per tutto questo anno transiterà nell'ultima decade del Toro. Quindi il pianeta che più di tutti spinge sull'acceleratore dell'azione dei cambiamenti, Urano, appunto, ti coinvolgerà come in un valzer alla festa da ballo, come sempre senza nessun preavviso!

Leone

Credo proprio che questo oroscopo 2025 non ti faccia per niente paura! Hai l'impressione di aver già vissuto come in un romanzo d'avventura negli ultimi anni e adesso sei pronto a risolvere senza piagnucolare qualsiasi cosa la vita ti metta nel piatto. Devo ammettere che il 2025 ti potrebbe anche riservare delle belle sorprese: a partire dal fatto che il nuovo anno inizierà con la sosta di Marte nel tuo segno zodiacale a darti energie ma anche a richiederti grande impegno per ottenere risultati concreti. Anche Venere, a marzo, farà una sosta a tuo favore mentre Giove ti bacerà ininterrottamente per i primi sei mesi. Insomma, mi sento di dire che la sicurezza in te stesso e la voglia, soprattutto di brillare come un lampione di notte, non ti passerà per nessun motivo.

Scorpione

Inutile dirti che dovrai ancora tenere duro per qualche tempo ma, un po' per la tua natura profonda e indagatrice, un po' per tutto quello che hai vissuto negli ultimi anni, mi sento di dire che questo oroscopo 2025 non sarà particolarmente sfidante! Partiamo dalla considerazione per cui anche gli Scorpione nati nei primi giorni, quelli che devono vedersela col Plutone quadrato (come ho spiegato all'inizio), potranno contare sulla loro innata capacità di voler toccare il fondo per poi rinascere: esattamente quello che chiede questo transito! Poi, continuiamo ricordandoci come Marte nei primi due mesi e Giove da giugno in poi saranno a tuo favore portandoti energie e sicurezza mentre il favore di Saturno e Nettuno agli Scorpione della terza decade sarà utilissimo per tenere a bada Urano che troppo spesso porta verità a galla che avremmo preferito non dover affrontare. Insomma, a qualsiasi pianeta più insidioso si contrappongono più di un aiuto stellare!

Acquario

I nati sotto il segno fisso dell'Acquario direi che devono tenersi pronti al cambiamento, alla rivoluzione e all'evoluzione personale ma possono farlo con la leggerezza che li contraddistingue! Plutone è appena entrato nel segno zodiacale ci sarà fino al 2044 il che farà sì che le caratteristiche tipiche del segno dell'Acquario, le dinamiche emotive e i valori principali, siano in realtà predominanti in tutta la società. Direi che l'Acquario, a parte i primissimi giorni dell'anno nei quali sarà nervosetto per colpa di Marte, potrà godersi i primi sei mesi con quella dose di coraggio e con la capacità, innata, di cogliere al volo le opportunità che gli altri non vedono. Tutto merito di Giove! Certo, Urano quadrato ogni tanto renderà la verità un po' più dura del necessario anche a questo segno zodiacale che di solito non vuole certo perdere tempo con le illusioni. Da ultimo, Saturno e Nettuno che iniziano ad entrare nel segno dell'Ariete, amplificheranno la grande capacità di essere protagonista di grandi innovazioni.